Βρετανία: Κοριτσάκι που γεννήθηκε κωφό άκουσε για πρώτη φορά μέσω πρωτοποριακής μεθόδου

Μέσω μιας πρωτοποριακής γονιδιακής θεραπείας γιατροί στη Βρετανία κατάφεραν να αποκαταστήσουν την ακοή ενός ενός μικρού κοριτσιού, που είχε γεννηθεί πλήρως κωφό.

Η 18 μηνών Όπαλ Σάντι ήρθε στον κόσμο με ακουστική νευροπάθεια, που διατάρασσε τη νευρολογική σύνδεση του αυτιού της με τον εγκέφαλο με αποτέλεσμα να μην επιτρέπεται καμιά πρόσληψη ήχου.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Mirror», έγινε η πρώτη ασθενής στον κόσμο που υποβλήθηκε στην πρωτοποριακή επέμβαση, διάρκειας μόλις 16 λεπτών, η οποία αποκατέστησε στον μεγαλύτερο βαθμό την ακοή από το δεξί αυτί. Πάντως, θεωρείται ότι δεν είναι εφικτό να σημειωθεί περαιτέρω βελτίωση.

The adorable moment deaf toddler Opal Sandy hears for the first time following a world first gene therapy trial.

Opal’s parents Jo and James say the moment was ‘mind blowing.’ pic.twitter.com/S1h5kJEVuz

— The Mirror (@DailyMirror) May 9, 2024