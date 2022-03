Το Youtube θα επιτρέπει πλέον την δωρεάν προβολή εκπομπών και σειρών

Tο YouTube αποφάσισε να διαθέσει δωρεάν περίπου 4.000 επεισόδια σειρών και εκπομπών στους χρήστες του, με πολλά από αυτά τα βίντεο να διατίθενται και σε υψηλή ανάλυση (HD). Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης ότι ετοιμάζει ένα νέο, πιο εύχρηστο σύστημα πλοήγησης.

Τα 4.000 δωρεάν επεισόδια σειρών και εκπομπών, όπως αναφέρει το Design Taxi, θα προστεθούν στις ήδη προς διάθεση 1.500 ταινίες στις οποίες μπορεί κανείς να παρακολουθήσει στο Youtube. Με αυτόν τον τρόπο, η εταιρεία στοχεύει να αυξήσει τον χρόνο που αφιερώνουν οι χρήστες στην πλατφόρμα, η οποία βέβαια έχει ήδη ενισχυθεί σημαντικά από τις smart tv αφού 135 εκατομμύρια άνθρωποι μπαίνουν στο Youtube μέσω αυτών.

To Youtube έχει κάνει επίσης γνωστό ότι μελλοντικά οι χρήστες θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε 100 -το λιγότερο- νέες σειρές εκπομπές και ταινίες σε εβδομαδιαία βάση.

