«SAvE Whales»: Tο έξυπνο σύστημα εντοπισμού που θα σώσει τους φυσητήρες

Ένα σημαντικό βήμα για την προστασία του απειλούμενου είδους των φυσητήρων ανακοινώθηκε από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το βήμα αυτό γίνεται με την ανάπτυξη και την εφαρμογή του συστήματος «SAvE Whales» (System for the Avoidance of ship-strikes with Endangered Whales), το οποίο έχει, ήδη, δοκιμαστεί, πιλοτικά, το 2020 και το 2021 στη νοτιοδυτική Κρήτη.

Το «SAvE Whales» έχει τη δυνατότητα να εντοπίζει τους φυσητήρες και να μεταδίδει την ακριβή θέση τους στα διερχόμενα πλοία, σε πραγματικό χρόνο, ώστε να επιβραδύνουν ή να τροποποιήσουν την πορεία τους και, συνεπώς, να αποφεύγεται η σύγκρουση. Το «SAvE Whales» θα αξιοποιηθεί στην περιοχή μεταξύ Κυθήρων, ακρωτηρίου Ταινάρου και ακρωτηρίου Μαλέα.

Η καθιέρωση αυτού του καινοτόμου συστήματος είναι μία από τις 21 δεσμεύσεις (commitments) της Ελλάδας και έχει εκτιμώμενο προϋπολογισμό ύψους 3 εκατ. ευρώ. Η ανάπτυξη του συστήματος υποστηρίχθηκε και χρηματοδοτήθηκε από τον οργανισμό φυσικού περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής OceanCare και πραγματοποιήθηκε από ερευνητές του Ινστιτούτου Υπολογιστικών Μαθηματικών του ΙΤΕ, του Ινστιτούτου Κητολογικών Ερευνών Πέλαγος (Ελλάδα), της επίσης Ελληνικής Marine Traffic, της εταιρείας Green2Sustain και του ερευνητικού κέντρου CINTAL - Πανεπιστήμιο του Αλγκάρβε της Πορτογαλίας.

Πως λειτουργεί το «SAvE Whales»

Το «SAvE Whales» αποτελείται από ακουστικούς σταθμούς στη θάλασσα, οι οποίοι φέρουν υδρόφωνα και καταγράφουν τους ήχους (κλικς) των φυσητήρων, τους επεξεργάζονται και στέλνουν τα αποτελέσματα στο κέντρο ανάλυσης. Οι ακουστικοί σταθμοί είναι ενεργειακά αυτόνομοι -τροφοδοτούνται με ηλιακή ενέργεια- και βρίσκονται σε συνεχή σύνδεση μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας.

Στο κέντρο ανάλυσης λειτουργεί, σε 24ωρη βάση, αυτοματοποιημένο υπολογιστικό σύστημα (περιλαμβάνει μοντέλα ακουστικής διάδοσης και εντοπισμού), στο οποίο λαμβάνονται, ελέγχονται και συνδυάζονται τα δεδομένα από τους διαφορετικούς σταθμούς, και γίνεται η ανίχνευση και ο τρισδιάστατος εντοπισμός των φυσητήρων σε κλάσματα του δευτερολέπτου. Στη συνέχεια, τα αποτελέσματα της ανάλυσης προωθούνται, σε πραγματικό χρόνο, σε πλοία που διαπλέουν την περιοχή. Εάν ένα πλοίο βρίσκεται σε πορεία σύγκρουσης με έναν φυσητήρα, ο καπετάνιος του, που θα ειδοποιηθεί εγκαίρως, θα δύναται να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να αποφύγει τη σύγκρουση (π.χ. επιβράδυνση της ταχύτητας των πλοίων, ρύθμιση πορείας).

