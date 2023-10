Robin Williams: Η κόρη του ξεσπά για την τεχνητή νοημοσύνη και την… κλωνοποίηση της φωνής του

H κόρη του Robbin Willliams, Ζέλντα, κατήγγειλε τις αναπαραστάσεις του ομοιώματος του πατέρα της από την τεχνητή νοημοσύνη, λέγοντας ότι τις βρίσκει «προσωπικά ενοχλητικές».

«Έχω ήδη ακούσει την τεχνητή νοημοσύνη να χρησιμοποιείται για να αποκτήσει τη “φωνή” του, κάνοντάς τον να λέει ό,τι θέλουν οι άνθρωποι. Ενώ προσωπικά το βρίσκω ενοχλητικό, οι επιπτώσεις υπερβαίνουν κατά πολύ τα δικά μου συναισθήματα», ήταν το σχόλιο της.

Σύμφωνα με το businessinsider.com, η Ζέλντα έγραψε ακόμη ότι έχει δει απόπειρες χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης για την αντικατάσταση ή την αναπαράσταση ηθοποιών που δεν μπορούν να συναινέσουν στη χρήση της – όπως ο πατέρας της.

«Αυτές οι αναπαραστάσεις είναι, στην καλύτερη περίπτωση, ένα φτωχό ομοίωμα σπουδαίων ανθρώπων, αλλά στη χειρότερη, ένα φρικτό τέρας του Φρανκενστάιν, συναρμολογημένο από τα χειρότερα κομμάτια όλων όσων είναι αυτή η βιομηχανία, αντί για αυτό που θα έπρεπε να αντιπροσωπεύει», πρόσθεσε.

Robin Williams' daughter says she finds AI recreations of her father's voice 'personally disturbing' https://t.co/Ahq7P9V3Ti

— Insider Business (@BusinessInsider) October 2, 2023