Πόλεμος στην Ουκρανία: Facebook, Twitter και BBC βρήκαν τρόπο να παρακάμψουν το ρωσικό μπλόκο

Ακολουθώντας το παράδειγμα του Facebook και του BBC, το Twitter παρουσίασε μια νέα βερσιόν του δικτυακού τόπου του στην οποία μπορούν να έχουν πρόσβαση οι Rώσοι χρήστες παρά τους περιορισμούς που επέβαλε η Μόσχα μετά την εισβολή στην Ουκρανία.

Η Ρωσία, η οποία κατηγορείται ότι προσπαθεί να ελέγξει την ροή της πληροφορίας σχετικά με τον πόλεμο, μπλόκαρε την πρόσβαση στο Facebook και περιόρισε την πρόσβαση στο Twitter ως αντίποινα για την απαγόρευση που επέβαλαν τα δύο κοινωνικά δίκτυα στα ρωσικά κρατικά ΜΜΕ. Η νέα βερσιόν του Twitter βασίζεται στα δίκτυα onion (κρεμμύδι), τα οποία αποκρύπτουν την ταυτότητα των χρηστών αναδρομολογώντας την κρυπτογραφημένη σύνδεσή τους.

Οι δικτυακοί τόποι onion έχουν κατάληξη .οnion αντί για .com και κρύβονται στον λεγόμενο Σκοτεινό Ιστό, ένα τμήμα του διαδικτύου στο οποίο δεν έχουν πρόσβαση οι συνηθισμένοι browser.

Η πρόσβαση στη νέα βερσιόν του Twitter, η οποία λειτουργεί σε αυτή τη διεύθυνση onion, γίνεται μέσω του προγράμματος ανώνυμης περιήγησης Tor, το οποίο χρησιμοποιείται συχνά από αντιφρονούντες και ακτιβιστές σε όλο τον κόσμο.

Σύμφωνα με το TechXplore, η Twitter Ιnc. ξεκίνησε την ανάπτυξη της υπηρεσίας Tor πριν ακόμα ξεκινήσει η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Ανάλογες υπηρεσίες προσφέρουν ήδη το Facebook και το BBC.

This is possibly the most important and long-awaited tweet that I've ever composed.

On behalf of @Twitter, I am delighted to announce their new @TorProject onion service, at:https://t.co/Un8u0AEXeE pic.twitter.com/AgEV4ZZt3k

— Alec Muffett (@AlecMuffett) March 8, 2022