NASA: Ταξίδι στον Άρη με διαδραστικό 3D χάρτη (βίντεο)

Εικονικό «ταξίδι» στον πλανήτη Άρη με τον 3D χάρτη της NASA. Πρόκειται για τον διαδραστικό χάρτη Global CTX Mosaic για τον «κόκκινο πλανήτη», που περιλαμβάνει 110.000 εικόνες που έχουν ληφθεί από την Context Camera (CTX) του Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) της NASA.

Φανταστείτε δηλαδή κάτι σαν το Google Earth, αλλά για τον Άρη.

Σε ανάρτηση στον ιστότοπό της, η NASA περιγράφει το εργαλείο ως «την υψηλότερης ανάλυσης παγκόσμια εικόνα του κόκκινου πλανήτη που έχει δημιουργηθεί ποτέ». Ο διαδραστικός χάρτης είναι τόσο λεπτομερής, που καλύπτει περίπου 25 τετραγωνικά μέτρα της επιφάνειας του Άρη σε κάθε pixel (εικονοστοιχεία).

Με άλλα λόγια, εάν ο χάρτης επρόκειτο να εκτυπωθεί, η εικόνα των 5,7 τρισεκατομμυρίων pixel (5,7 Terapixel) θα ήταν μεγαλύτερη από ένα γήπεδο ποδοσφαίρου.

Ο χάρτης είναι εξαιρετικά εύκολος στη χρήση του. Απλώς ανοίγετε τον χάρτη σε έναν browser όπως ο Chrome και στη συνέχεια, κάνετε κλικ για να εξερευνήσετε διάφορες περιοχές του πλανήτη, κάνοντας μεγέθυνση για να δείτε τις λεπτομέρειες.

Υπάρχουν ακόμη και καρτέλες για να κλικάρετε με το ποντίκι σε σημεία ενδιαφέροντος, όπως ο κρατήρας Jezero, όπου το όχημα Perseverance της NASA βρίσκεται αυτή τη στιγμή, και το Olympus Mons, το μεγαλύτερο ηφαίστειο στο ηλιακό σύστημα.

Το πόσο γρήγορα θα «φορτώνονται» οι εικόνες εξαρτάται από την υπολογιστική ισχύ και της ταχύτητα σύνδεσης.

Η ομάδα ανέπτυξε τον χάρτη σε μια περίοδο έξι ετών, συρράπτοντας περίπου 110.000 εικόνες του Άρη. Οι περισσότερες από τις εικόνες τοποθετήθηκαν μέσω αλγόριθμου, αλλά 13.000 προστέθηκαν στον χάρτη από τους ίδιους τους ερευνητές.

Both scientists and the public can navigate a new global map of Mars that shows cliffs, craters, and dust devil tracks in mesmerizing detail. It uses a mosaic composed of 110,000 images from NASA’s Mars Reconnaissance Orbiter. See more and try it yourself: https://t.co/TO69fe9pBK pic.twitter.com/4Dq0KnsVum

— NASA Mars (@NASAMars) April 5, 2023