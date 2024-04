Κομμάτι από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό έπεσε μέσα σε σπίτι στη Φλόριντα

Η NASA διεξάγει έρευνα μετά τη πτώση ενός μεγάλου μεταλλικού τεμαχίου, που πιστεύεται ότι ήταν μέρος παλέτας μπαταριών από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS), σε κατοικία στη Φλόριντα.

Πρόκειται, όπως σημειώνει ο Guardian, για ένα κυλινδρικό κομμάτι με βάρος περίπου ένα κιλό, που έπεσε σε κατοικία στην πόλη Νάπολη της Φλόριντας το απόγευμα της 8ης Μαρτίου.

The EP-9 equipment pallet reentered at 1929 UTC over the Gulf of Mexico between Cancun and Cuba. This was witih the previous prediction window but a little to the northeast of the 'most likely' part of the path. A couple minutes later reentry and it would have reached Ft Myers

— Jonathan McDowell (@planet4589) March 8, 2024