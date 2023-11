Κίνα: Μπορείτε να μαντέψετε γιατί υπάρχουν αυτά τα φώτα λέιζερ στους δρόμους;

Μπορείτε να μαντέψετε γιατί υπάρχουν αυτά τα φώτα λέιζερ στους δρόμους; Στην Κίνα οι αρχές έρχονται συχνά αντιμέτωπες με την υπνηλία των οδηγών κατά τη διάρκεια της οδήγησης, ένα φαινόμενο που εντείνεται και οξύνεται σε περιοχές που το οδικό δίκτυο αποτελείται από μεγάλες ατελείωτες ευθείες.

Οι Κινέζοι όμως βρήκαν έναν νέο τρόπο για να κρατούν ξύπνιους και σε εγρήγορση τους οδηγούς, με σκοπό να καταπολεμήσουν την νυχτερινή κόπωσή τους, τα οποία είναι ειδικά φώτα λέιζερ. Αυτό το "laser show" που προβάλλεται πάνω από τους αυτοκινητόδρομους της Κίνας κατέγραψαν διάφοροι οδηγοί με τις κάμερές τους.

Συγκεκριμένα οι laser προβολείς είναι τοποθετημένοι πάνω στις γέφυρες πινακίδων και περιέχει διαφόρων χρωμάτων δεσμίδες λέιζερ, οι οποίες κυριολεκτικά φωτίζουν και καλύπτουν τον ουρανό πάνω από τους οδηγούς, δημιουργώντας ένα... απόκοσμο σκηνικό. Επίσης, είναι τοποθετημένοι ώστε να βρίσκονται μακριά από το επίπεδο των ματιών των οδηγών και έτσι είναι ασφαλή και δεν τους τυφλώνουν.

Το laser show αυτό σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως στα social media με τους περισσότερους να αναφέρουν πόσο δυστοπικό είναι. Το πιο διαδεδομένο βίντεο ανέβηκε από τον χρήστη "Science Girl" στο X (Πρώην Twitter) και μετράει μέχρι σήμερα 66 εκατομμύρια προβολές, κάνοντάς το ένα από τα πιο viral βίντεο των τελευταίων ημερών.

Lasers being used to prevent drivers from falling asleep on Chinese highwaypic.twitter.com/j9cxdFkXBA

— Science girl (@gunsnrosesgirl3) November 6, 2023