Instagram: Η μεγάλη αλλαγή στα video

Η ομάδα ανάπτυξης του Instagram συνεχίζει την προσθήκη νέων λειτουργιών. Όπως ανακοίνωσε ο επικεφαλής Adam Mosseri, πολύ σύντομα θα βλέπουμε αυτόματα υπότιτλους στα videos σε ορισμένες γλώσσες και με τον καιρό, θα προστεθούν ακόμη περισσότερες.

Με αυτόν τον τρόπο λύνονται τα χέρια των δημιουργών, οι οποίο μέχρι πρότινος έπρεπε να περνούν χειροκίνητα τους υπότιτλους στα videos τους, χρησιμοποιώντας χρονοβόρους τρόπους. Φυσικά επωφελούνται ακόμη περισσότερο οι χρήστες που έχουν προβλήματα ακοής και αυτοί που δεν μπορούν να παρακολουθήσουν τα videos με ήχο για διάφορους λόγους.

Οι υπότιτλοι θα είναι διαθέσιμοι σε “επιλεγμένες γλώσσες” και η εταιρεία αναμένει ότι η ποιότητα θα βελτιωθεί. Το Instagram θα επεκτείνει τους υπότιτλους σε περισσότερες γλώσσες τους επόμενους μήνες.

It’s a long time coming, but we’re excited to share a new tool that empowers those in the deaf and hard-of-hearing communities.

Videos on Instagram will now have auto-generated captions, where you have the option to turn them off or on. pic.twitter.com/DNyzcdiPSU

— Adam Mosseri (@mosseri) March 1, 2022