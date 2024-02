Η Apple βάζει τέλος στα σχέδια για την κατασκευή ηλεκτρικού αυτοκινήτου – Το σχόλιο του Έλον Μασκ

Η Apple παροπλίζει την ομάδα που εργαζόταν στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, την Special Projects Group, σύμφωνα με το Bloomberg. Η είδηση σηματοδοτεί το τέλος της μυστικοπαθούς προσπάθειας της εταιρείας, να κατασκευάσει ένα αυτοκίνητο που θα ανταγωνίζεται την Tesla.

Χωρίς να αφήσει την είδηση ασχολίαστη, όπως αναμενόταν εξάλλου, ο Έλον Μασκ δημοσίευσε ένα emoji χαιρετισμού και τσιγάρου σε μια ανάρτηση X την Τρίτη.

Το πρόγραμμα απασχολούσε χιλιάδες υπαλλήλους, αλλά ποτέ δεν ταίριαξε με τη βασική δραστηριότητα της Apple που είναι οι ηλεκτρονικές συσκευές και οι διαδικτυακές υπηρεσίες, και δημιούργησε ερωτήματα σχετικά με το πού θα απευθυνόταν η εταιρεία για την κατασκευή ενός οχήματος.

Η Apple και ο διευθύνων σύμβουλος Τιμ Κουκ δεν αναγνώρισαν ποτέ δημοσίως το σχέδιο για ηλεκτρικά αυτοκίνητα, προτιμώντας να αναφέρονται σε αυτό ως project πάνω σε «αυτόνομα συστήματα». Οι υποψίες για το φιλόδοξο σχέδιο της Apple να κατασκευάσει ένα αυτοκίνητο εμφανίστηκαν για πρώτη φορά το 2014.

