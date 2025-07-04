Έρευνα συνδέει τη χρήση του ChatGPT από φοιτητές με φθίνουσα κριτική σκέψη

Η Jocelyn Leitzinger που διδάσκει Εμπόριο και Κοινωνία στο Πανεπιστήμιο του Ιλινόι εκτιμά ότι περίπου οι μισοί από τους 180 φοιτητές της έχουν χρησιμοποιήσει ChatGPT κατά ανάρμοστο τρόπο κατά το τελευταίο εξάμηνο – ακόμη και στις περιπτώσεις που έπρεπε να γράψουν για θέματα ηθικής που συνδέονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI).

Όταν η καθηγήτρια ζήτησε από τους φοιτητές της να διηγηθούν ένα «ανέκδοτο» από την προσωπική τους ζωή με θέμα τις διακρίσεις, παρατήρησε ότι το θύμα στις ιστορίες ονομαζόταν πολύ συχνά Σάλι. «Ήταν ξεκάθαρο ότι ήταν ένα γυναικείο όνομα συνηθισμένο στο ChatGPT», λέει η καθηγήτρια του Πανεπιστημίου του Ιλινόι. Οι φοιτητές της δεν έκαναν καν τον κόπο «να γράψουν κάτι από τη ζωή τους!».

Και δεν εκπλήσσεται από τα αποτελέσματα πρόσφατης έρευνας που δείχνει ότι οι φοιτητές που χρησιμοποιούν τη γενετική ΑΙ για να γράψουν τις εργασίες τους διαθέτουν λιγότερο κριτικό πνεύμα.

Η προκαταρκτική έρευνα έχει γίνει viral στα κοινωνικά δίκτυα βρίσκοντας απήχηση στο πλήθος των εκπαιδευτικών που βρίσκονται αντιμέτωποι με την πρακτική αυτή.

Από τη δημοσίευσή της τον περασμένο μήνα, περισσότεροι από 3.000 εκπαιδευτικοί έχουν γράψει στην ομάδα των ερευνητών του MIT που πραγματοποίησε την έρευνα, σύμφωνα με την Nataliya Kosmyna, τη βασική της συντάκτη.

Για την έρευνα, η οποία δεν έχει ακόμη αξιολογηθεί, 54 φοιτητές της περιοχής της Βοστώνης χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες. Έπρεπε να γράψουν εργασίες σε 20 λεπτά: στην πρώτη οι φοιτητές χρησιμοποίησαν το ChatGPT, στη δεύτερη μία μηχανή αναζήτησης και στην τρίτη μόνο το μυαλό τους.

Οι ερευνητές μέτρησαν την εγκεφαλική δραστηριότητα των φοιτητών σε συνεδρίες που απείχαν μεταξύ τους μήνες και δύο εκπαιδευτικοί επιφορτίσθηκαν με τη βαθμολόγηση των γραπτών.

Όσοι χρησιμοποίησαν το ChatGPT είχαν σημαντικά λιγότερο καλά αποτελέσματα σε σχέση με εκείνους που χρησιμοποίησαν μόνο το μυαλό τους. Εγκεφαλογραφήματα έδειξαν ότι διαφορετικές περιοχές του εγκεφάλου συνδέονταν μεταξύ τους λιγότερο συχνά.

Επίσης, άνω του 80% των χρηστών της AI δεν ήταν σε θέση να παραθέσουν κανένα τμήμα της εργασίας που μόλις είχαν γράψει. Το ποσοστό αυτό είναι μόνο 10% για τις άλλες δύο ομάδες.

Στην τρίτη συνεδρία ήταν πλέον κολλημένοι στο copy-paste.

Από την πλευρά τους, οι εκπαιδευτικοί που βαθμολόγησαν τα γραπτά δήλωσαν ότι τους ήταν εύκολο να αναγνωρίσουν τις εργασίες «χωρίς ψυχή» που γράφτηκαν μέσω της Τεχνητής Νοημοσύνης. Αν και η γραμματική και το συντακτικό ήταν σωστά, έλειπαν η δημιουργικότητα, η προσωπικότητα και η εις βάθος σκέψη.

Ωστόσο, η επικεφαλής της έρευνας δεν δέχεται τις ερμηνείες που προέβαλαν ορισμένα μέσα ενημέρωσης σύμφωνα με τις οποίες η Τεχνητή Νοημοσύνη κάνει τους ανθρώπους χαζούς και τεμπέληδες.

Κατά την τέταρτη συνεδρία, η ομάδα των φοιτητών που δεν είχε χρησιμοποιήσει μέχρι εκεί παρά μόνο το μυαλό κλήθηκε να χρησιμοποιήσει για πρώτη φορά το ChatGPT…και εκεί διαπιστώθηκε ακόμη υψηλότερη νευρωνική συνδεσιμότητα, επισημαίνει η Nataliya Kosmyna.

Είναι πολύ νωρίς για να εξαχθούν συμπεράσματα από μία τόσο περιορισμένη έρευνα, λέει η ερευνήτρια προσθέτοντας ότι θα χρειασθούν επιπλέον έρευνες για τον τρόπο χρησιμοποίησης των εργαλείων της AI για τη διευκόλυνση της μάθησης.

Η Ashley Juavinett, νευροεπιστήμονας του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας-Σαν Ντιέγκο, η οποία δεν συμμετείχε την έρευνα, επικρίνει επίσης ορισμένες συναγωγές που έγιναν με βάση την έρευνα του MIT.

«Αυτό το άρθρο δεν παρέχει ικανές αποδείξεις, ούτε διαθέτει μεθοδολογική επάρκεια για να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με τις επιπτώσεις των μεγάλων γλωσσικών μοντέλων, όπως το ChatGPT, στην λειτουργία του εγκεφάλου», λέει.

Όμως, σύμφωνα με τη Jocelyn Leitzinger, τα αποτελέσματα αυτά απηχούν τη δική της αντίληψη για τον τρόπο κατά τον οποίο οι γραπτές εργασίες των φοιτητών της άλλαξαν μετά την άφιξη του ChatGPT το 2022: λιγότερα ορθογραφικά λάθη, αλλά και λιγότερη αυθεντικότητα.

Η εμφάνιση της τεχνητής νοημοσύνης παραβάλλεται συχνά με την εισαγωγή των αριθμομηχανών (κομπιουτεράκια), που υποχρέωσε τους καθηγητές να αλλάξουν τις μεθόδους τους.

Η Jocelyn Leitzinger ανησυχεί για το γεγονός ότι οι φοιτητές δεν έχουν ανάγκη από καμία βασική γνώση πριν χρησιμοποιήσουν την Τεχνητή Νοημοσύνη, πηδώντας έτσι μία θεμελιώδη φάση μάθησης.

Το πρόβλημα ξεπερνά τον χώρο της εκπαίδευσης. Οι επιστημονικές επιθεωρήσεις δυσκολεύονται να αντιμετωπίσουν τον κατακλυσμό άρθρων που αποτελούν προϊόντα της AI. Το ίδιο ανησυχεί και ο εκδοτικός τομέας, την ώρα που μία start-up σχεδιάζει να εκδίδει 8.000 βιβλία ετησίως, όλα προϊόντα της AI.

«Το γράψιμο είναι σκέψη· η σκέψη είναι γράψιμο. Αν καταργήσουμε αυτήν τη διαδικασία, τι μένει από τη σκέψη;», αναρωτιέται η καθηγήτρια του Πανεπιστημίου του Ιλινόι.

Πηγή: ΑΠΕ

