Ένας κομήτης θα μας πλησιάσει το 2023 (βίντεο)

Η NASA πρόσφερε μία λίστα αστρονομικών φαινομένων που θα μας απασχολήσουν τον Ιανουάριο της νέας χρονιάς και ανάμεσά τους ξεχωρίζει ο κομήτης C/2022 E3 (ZTF). Ο κομήτης εντοπίστηκε τον περασμένο Μάρτιο από τους αστρονόμους, όσο βρισκόταν ακόμα σε τροχιά κοντά στον Δία. Στις 12 Ιανουαρίου η τροχιά του θα τον φέρει στο κοντινότερό του σημείο από τον Ήλιο και στις 2 Φεβρουαρίου θα έρθει σε απόσταση 42.5 εκατομμυρίων χιλιομέτρων από τη Γη.

Οι λάτρεις της παρατήρησης των ουρανών θα χρειαστούν αρχικά τηλεσκόπιο ή κιάλια για να τον δουν, ωστόσο όσο πλησιάζει στη Γη, υπάρχει η πιθανότητα να γίνει ορατός με γυμνό μάτι στο νυχτερινό ουρανό. Αν συμβεί αυτό, θα είναι η πρώτη φορά μετά τον κομήτη NEOWISE που πέρασε το 2020.

What’s Up in January? 🔭

Throughout the month, a new comet may be seen gliding across the sky towards the northwest. Plus, the bright winter constellations are a nightly treat for stargazers. Lastly, expect the Wolf Moon on Jan. 6.

Read the full guide: https://t.co/P2s1urpEX6 pic.twitter.com/fsZRYxU0vm

— NASA (@NASA) December 30, 2022