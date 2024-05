Δείτε τι περνάει ένα iPhone πριν φτάσει στα χέρια σας

Η Apple χάρισε στο κοινό μια σπάνια ματιά στα εξειδικευμένα εργαστήριά της, όπου τα iPhone υποβάλλονται σε αυστηρές δοκιμές αντοχής. Συγκεκριμένα, ο γνωστός reviewer tech προιόντων MKBHD έλαβε πρόσκληση για μια ξενάγηση στις ειδικές εγκαταστάσεις της εταιρίας και έτσι μοιράστηκε αποκλειστικό υλικό και πληροφορίες για όλα όσα περνάει ένα iPhone μοντέλο πριν φτάσει στα χέρια των καταναλωτών.

Αναλυτικότερα, ο MKBHD παρουσίασε τα προηγμένα μηχανήματα που χρησιμοποιεί η Apple για να δοκιμάζει τα iPhones σε διάφορες μετρήσεις ανθεκτικότητας, όπως η αντοχή στη σκόνη και το νερό, η προστασία από πτώσεις και η αντοχή σε κραδασμούς. Μεταξύ αυτών, η επίδειξη αποκάλυψε μια εντυπωσιακή δοκιμή εισχώρησης νερού που πραγματοποιεί η Apple. Κατά τη διάρκειά της χτυπάνε 13 ρεύματα νερού το iPhone, ενώ περιστρέφεται σχεδόν 360 μοίρες, εξασφαλίζοντας ότι η συσκευή δοκιμάζεται από όλες τις γωνίες!

I recently got to visit some Apple labs where they durability test new iPhones before they come out, and learned a few things (🧵THREAD)

#1: Have you actually seen how they water test phones for IP ratings? (video) pic.twitter.com/Qh3hfmlmdn

— Marques Brownlee (@MKBHD) May 29, 2024