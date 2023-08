Chandrayaan-3: Αυτά είναι τα πρώτα πλάνα από το νότιο πόλο της Σελήνης

Η Ινδική Διαστημική Υπηρεσία ανήρτησε τις πρώτες φωτογραφίες και βίντεο που κατέγραψε το διαστημικό rover Chandrayaan-3 από τον νότιο πόλο της Σελήνης.

Πρόκειται για την διαστημική αποστολή που έγραψε ιστορία όχι μόνο για την Ινδία αλλά και για την ανθρωπότητα, καθώς το ινδικό rover ξεκίνησε μόλις το ταξίδι του για να μάθει περισσότερα για την ιστορία της Σελήνης.

Μετά την ιστορική προσελήνωσή του την περασμένη εβδομάδα, η ISRO μέσα από τον λογαριασμό της στο X ανέβασε ένα βίντεο όπου το rover αφήνει το διαστημικό σκάφος και κατεβαίνει από τη ράμπα του Chandrayaan-3 στο έδαφος του φεγγαριού. Σε ένα άλλο βίντεο που ανέβηκε στο X φαίνεται πως το ινδικό rover απομακρύνεται από το οπτικό πεδίο του lander.

Here is how the Lander Imager Camera captured the moon's image just prior to touchdown. pic.twitter.com/PseUAxAB6G

Όπως έγινε γνωστό το rover προχώρησε πολλά μέτρα παραπέρα, όπου συνάντησε έναν μεγάλο κρατήρα ο οποίος παραλίγο να αποβεί τροχοπέδη για την αποστολή, αλλά διόρθωσε την πορεία του.

Chandrayaan-3 Mission:

On August 27, 2023, the Rover came across a 4-meter diameter crater positioned 3 meters ahead of its location.

The Rover was commanded to retrace the path.

It's now safely heading on a new path.#Chandrayaan_3#Ch3 pic.twitter.com/QfOmqDYvSF

— ISRO (@isro) August 28, 2023