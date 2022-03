Apple: Οικονομικό iPhone 5G αναμένεται στην παρουσίαση της επόμενης εβδομάδας

Η ανοιξιάτικη παρουσίαση νέων προϊόντων της Apple θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Τρίτη 8 Μαρτίου, ανακοίνωσε η εταιρεία, η οποία αναμένεται να παρουσιάσει ένα iPhone χαμηλού κόστους που υποστηρίζει δίκτυα 5G.

Η Apple αναμένεται ακόμα να προχωρήσει στα αποκαλυπτήρια νέου iPad Air και νέου Mac Mini για χρήστες υψηλών απαιτήσεων.

"Κορυφαία απόδοση. 8 Μαρτίου. Τα λέμε εκεί" έγραψε στο Twitter ο αντιπρόεδρος μάρκετινγκ της Apple Γκρεγκ Γιόσβιακ, χωρίς να αποκαλύψει λεπτομέρειες.

Το νέο κινητό τηλέφωνο θα είναι η πρώτη αναβάθμιση του μοντέλου iPhone SE εδώ και δύο χρόνια. Φημολογείται ότι θα διαθέτει βελτιωμένη κάμερα και ταχύτερο επεξεργαστή, αναφέρει το Reuters.

Peek performance. March 8th. See you there. #AppleEvent pic.twitter.com/cEKMq7BuBh

— Greg Joswiak (@gregjoz) March 2, 2022