Ανατριχιαστική αποκάλυψη: Η CIA "είδε" εξωγήινους στη Σελήνη

Η επιστροφή των ΗΠΑ στη Σελήνη με επανδρωμένες αποστολές ξυπνά παλιές, ανατριχιαστικές ιστορίες. Ανάμεσά τους, η υπόθεση του Ingo Swann, διάσημου συμμετέχοντα στο απόρρητο πρόγραμμα Project Stargate της CIA για την «τηλεψυχολογία» και το remote viewing.

Ο Swann, σε μία ανεξάρτητη αποστολή το 1975, φέρεται να «είδε» με το νου του μια μυστική εξωγήινη βάση στη σκοτεινή πλευρά της Σελήνης. Εκεί που δεν φτάνει ποτέ το φως του Ήλιου και τα ανθρώπινα μάτια. Όσα περιέγραψε, κόβουν την ανάσα.

Είδε πύργους στο μέγεθος του ΟΗΕ, γέφυρες, μηχανήματα και... γυμνά ανθρωποειδή

«Βρήκα πύργους, μηχανήματα, φώτα διαφόρων χρωμάτων, κτίρια περίεργης μορφής, γέφυρες και τρούλους. Οι εξωγήινοι έμοιαζαν με εμάς αλλά ήταν γυμνοί και έσκαβαν κρατήρες» – Ingo Swann

Σύμφωνα με την προσωπική του μαρτυρία στο βιβλίο "Penetration: The Question of Extraterrestrial and Human Telepathy" (1998), ο Swann υποστήριξε ότι οι εξωγήινοι μπορούσαν να αντιληφθούν τηλεπαθητικά την παρουσία του – κάτι που τρόμαξε ακόμα και τους μυστικούς πράκτορες που τον στρατολόγησαν.

Ποιος ήταν ο μυστηριώδης "Mr Axelrod" και γιατί ο Swann δεν μπορούσε να μιλήσει για 10 χρόνια;

Το 1975, όπως γράφει, έλαβε τηλεφώνημα από κυβερνητικό πράκτορα που του ζήτησε να περιγράψει τι βλέπει στη Σελήνη. Του φόρεσαν κουκούλα, τον μετέφεραν σε υπόγεια βάση και του έδωσαν μία εντολή: "Πήγαινε νοητικά στη Σελήνη και πες μας τι βλέπεις."

Μετά από αυτή την εμπειρία, του ζητήθηκε να κρατήσει σιωπή για τουλάχιστον 10 χρόνια.

Γιατί δεν έχουμε επιστρέψει ποτέ στη Σελήνη από το 1972;

Ο Swann φέρεται να ρώτησε γιατί η NASA δεν έχει επιστρέψει στη Σελήνη για δεκαετίες. Η απάντηση που του έδωσαν ήταν τρομακτική: «Μας είπαν να μείνουμε μακριά. Δεν είναι φιλικοί.»

Το 1998, με την απελευθέρωση αρχείων της CIA, η ιστορία αυτή ήρθε ξανά στην επιφάνεια. Και σήμερα, με την ανανέωση του ενδιαφέροντος για τη Σελήνη, πολλά ερωτήματα ξαναγεννιούνται.

Τι θα βρουν οι νέοι αστροναύτες όταν επιστρέψουν στη Σελήνη;

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ, με επενδύσεις άνω του $1 δισ., επαναφέρει τα επανδρωμένα ταξίδια στο προσκήνιο. Με τον ανταγωνισμό Κίνας–SpaceX και τη φιλοδοξία για κατάκτηση του Άρη, η Σελήνη γίνεται ξανά το μεγάλο στοίχημα.

Όμως, αν οι μαρτυρίες του Swann έχουν έστω και ψήγματα αλήθειας, τι μπορεί να βρουν εκεί οι επόμενοι αστροναύτες; Κρυμμένα μυστικά, τεχνολογίες πέρα από τη φαντασία ή… απαγορευμένα πεδία;

Το Project Stargate της CIA επιβεβαιώθηκε και επισήμως ως υπαρκτό πρόγραμμα. Αν και έκλεισε το 1995, παραμένει ένας γρίφος γεμάτος μυστήριο.

Μήπως τελικά δεν είμαστε μόνοι στη Σελήνη;

Τελικές σκέψεις – Θεωρίες συνωμοσίας ή αλήθειες που φοβόμαστε να αποδεχτούμε;

Η μαρτυρία του Ingo Swann δεν επιβεβαιώθηκε ποτέ επισήμως. Όμως, οι επαναλαμβανόμενες αναφορές σε δομές στη Σελήνη, οι διαστημικοί αγώνες υπερδυνάμεων, και η αυξανόμενη αποδοχή του ενδεχομένου εξωγήινης ζωής από κυβερνήσεις και οργανισμούς, κρατούν το ενδιαφέρον ζωντανό.

