Tips για να την φλερτάρεις μέσω μηνυμάτων!

Όλοι μας χρησιμοποιούμε τα μηνύματα για να έρθουμε σε επαφή με τους άλλους, να μάθουμε τα νέα τους και να μοιραστούμε μαζί τους διάφορα γεγονότα της ζωής μας. Δεν αποτελεί μυστικό ότι τα μηνύματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν εύκολα, όταν θες να προσεγγίσεις και κάποιον εpωτικά. Αποτελούν μια πιο μοντέρνα μέθοδο φλερτ που έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας.

Δυστυχώς, όμως, δεν το έχουν όλοι με αυτή τη μέθοδο. Πολλοί δυσκολεύονται και άλλοι κάνουν λάθη που μπορεί να τους στερήσουν την ευκαιρία για κάτι παραπάνω με την κοπέλα που θέλουν. Μην φοβάσαι, όμως, είμαστε εμείς εδώ για να σου πούμε 8 συμβουλές για επιτυχημένο φλερτ με μηνύματα!

Πως να την φλερτάρεις επιτυχημένα με μηνύματα!

1. Μην περιμένεις πολύ για να στείλεις

Υπάρχει μια πεποίθηση πως όταν κάποιος βιάζεται να στείλει μήνυμα, φαίνεται “λυσσασμένος”. Αυτό όμως δεν ισχύει. Όταν κάνεις νωρίς την πρώτη κίνηση το άτομο στο οποίο στέλνεις καταλαβαίνει πως νοιάζεσαι πραγματικά και πως σε ενδιαφέρει. Δεν υπάρχει κανόνας των τριών ημερών, όπως έλεγαν στη σειρά How I Met Your Mother. Αν σε ενδιαφέρει, μην περιμένεις πολύ να στείλεις.

2. Κάνε τα μηνύματα πιο προσωπικά

Το γεγονός ότι δεν έχετε έρθει σε πολύ επαφή ακόμα, δεν σημαίνει πως πρέπει να μιλάς στον άλλο λες και είναι ξένος. Γίνε πιο ανοιχτός και μίλα όπως θα μιλούσες σε μια φίλη σου. Δείχνει θάρρος και αυτοπεποίθηση αυτή η κίνηση και σου δίνει μπόνους, γιατί στις γυναίκες αρέσει να έχει αυτοπεποίθηση το αρσενικό που τις φλερτάρει.

3. Προσπάθησε να είσαι έξυπνος

Smart is the new seχy. Δεν το λένε τυχαία αυτό παιδιά. Ένα έξυπνο αστείο ή ένα έξυπνο σχόλιο σε κάτι μπορούν να σε ανεβάσουν στα μάτια της κοπέλας που θες. Στις γυναίκες αρέσει να μπορεί ο άλλος να τους κάνει να γελάνε με έξυπνο τρόπο. Ακόμα και αν κάποιος δεν είναι πολύ ωραίος, αν έχει χιούμορ, πάντα θα έχει πιθανότητες με μια κοπέλα. Και αυτό φυσικά ισχύει και για το φλερτ με μηνύματα.

4. Στείλε μήνυμα σε κανονικές ώρες

Μην στείλεις αργά το βράδυ. Το πιο πιθανό θα είναι να κοιμάται και να την ενοχλήσεις. Αν θέλεις να της δείξεις πως σε νοιάζει, προτίμησε να της δείξεις πως την σκέφτεσαι ακόμα και στη δουλειά και όχι μόνο πριν πας για ύπνο. Αν έχει μια πιεστική μέρα, ένα μήνυμά κατά τη διάρκεια της δουλειάς της, μπορεί να την ξεκουράσει και να την κάνει να χαμογελάσει, πράγμα πολύ θετικό για εσένα.

5. Μην προτείνεις πράγματα για την ίδια στιγμή που μιλάτε

Αν σου πει να πάτε για ένα καφέ, μην της πεις “πάμε τώρα;” ή κάτι τέτοιο. Μπορεί ήδη να έχει κανονισμένο κάτι. Μια αρνητική απάντηση θα σου μειώσει το ηθικό. Ακόμα και αν θες πολύ να την δεις, δώσε λίγο χρόνο. Κανονίστε κάτι που θα βολεύει και τους δυο και θα έχετε χρόνο και διάθεση να απολαύσετε την συνάντησή σας.

6. Να έχεις σωστή γραμματική και ορθογραφία

Μπορεί να σου φαίνονται ασήμαντα, αλλά είναι απολύτως απαραίτητα για το σωστό φλερτ με μηνύματα. Καμιά γυναίκα δεν θέλει κάποιον που δεν μπορεί να μιλήσει σωστά. Και επειδή η γραμματική και η ορθογραφία είναι αυτά που χαρακτηρίζουν τον πλήρη έλεγχο της γλώσσας, φρόντισε να της δείξεις πως τον έχεις. Τα λάθη, όσο και αν δεν το πιστεύεις, θα δείξουν πως δεν είσαι εκλεπτυσμένος και πως δεν έχεις τρόπους. Για αυτό απέφυγε τα αν μπορείς.

