Πόσο επηρεάζουν τα social media την σχέση σας

Είναι πια σχεδόν αναμενόμενο. Κάποια στιγμή θα ακουστεί το “γιατί δεν με έχεις ανεβάσει ακόμα;”. Και δε μιλάμε για μεταφορικό ανέβασμα στη ζωή σου, αλλά για κυριολεκτική ανάρτηση στα stories σου. Αν είσαι άνθρωπος που ποστάρει τη βόλτα του, τον καφέ του και τη φάση του αλλά όχι το πρόσωπο που έχεις σχέση, το θέμα πιθανόν να έρθει στο τραπέζι. Όχι από κακία, αλλά γιατί το social, όσο κι αν δεν το παραδεχόμαστε, έχει γίνει καθρέφτης αποδοχής και επιβεβαίωσης. Και κάπου εκεί ξεκινά το μπέρδεμα.

Η προσωπική ζωή δεν είναι content

Είναι λογικό να μη θέλεις να ανοίξεις δημόσια ένα τόσο προσωπικό κομμάτι. Ίσως σε έχει κουράσει το παρελθόν ή απλά δε θες να νιώθεις πως κάνεις δημόσιες σχέσεις με το ζόρι. Κανείς δε μπορεί να σε αναγκάσει να ανεβάσεις κάτι που δε σου βγαίνει, ειδικά όταν νιώθεις πως το κάνεις για να μην παρεξηγηθεί ο άλλος. Από την άλλη, αν ο σύντροφός σου βλέπει μόνο reels με τις γάτες σου και όχι ούτε ένα story από το Σαββατοκύριακο που περάσατε μαζί, είναι φυσιολογικό να νιώσει περίεργα. Αυτό δε σημαίνει ότι πρέπει να κάνεις έκπτωση στα όριά σου. Σημαίνει ότι χρειάζεται να το κουβεντιάσετε.

Μιλάμε ειλικρινά, όχι με εικασίες

Η σιωπή δεν είναι πάντα χρυσός. Ειδικά όταν πρόκειται για συναισθήματα. Αν ο άλλος νιώθει πως τον “κρύβεις”, αλλά εσύ απλώς θες να κρατήσεις την ιδιωτικότητά σου, τότε το βασικό σας πρόβλημα δεν είναι το Instagram, είναι η έλλειψη καθαρής επικοινωνίας. Ρώτα τον τι ακριβώς έχει ανάγκη, τι σημαίνει για εκείνον μια ανάρτηση. Θέλει απλώς επιβεβαίωση ή προσπαθεί να καλύψει δικές του ανασφάλειες; Αν μιλήσετε με ειλικρίνεια, μπορεί να προκύψει κάτι πολύ πιο ουσιαστικό από ένα tag.

Βρες τι σε φοβίζει και διαπραγματεύσου το

Αν κρατάς το love life σου offline, μάλλον υπάρχει λόγος. Τι έχει γίνει στο παρελθόν; Μήπως κάποιος σου έσκασε unfollow μετά τον χωρισμό και το πήρες βαριά; Μήπως νιώθεις ότι μόλις βάλεις μια φωτογραφία, ξεκινά το κουτσομπολιό και χάνεις το “δικό σας”; Ό,τι κι αν είναι, έχει σημασία να το αναγνωρίσεις. Γιατί μόνο τότε μπορείς να αποφασίσεις αν και πώς μπορείς να κάνεις ένα βήμα. Ίσως ένα απλό story ή ένα κοινό emoji κάτω από μια φωτογραφία να είναι αρκετό. Ίσως και τίποτα. Αρκεί να το έχετε συμφωνήσει.

Το να κρατήσεις τη σχέση σου μακριά από τα social δε σημαίνει ότι δεν την τιμάς. Αλλά ούτε και το να ζητήσει ο σύντροφός σου λίγη δημόσια “παρουσία” σημαίνει ότι είναι ανασφαλής. Η ισορροπία δε βρίσκεται στα likes, αλλά στο πόσο καλά καταλαβαίνετε ο ένας τον άλλο. Μπορείς να μη βάλεις ποτέ φωτογραφία του και να είστε δεμένοι σαν ομάδα. Ή μπορεί να ποστάρεις ένα στιγμιότυπο από το διήμερό σας και να γίνει η αρχή για μια πολύ ωραία κουβέντα. Το θέμα δεν είναι το post. Είναι το γιατί δεν έγινε ή το γιατί το ζητάει. Όταν απαντήσεις σε αυτό, όλα τα υπόλοιπα λύνονται.

Mini Tips για να βρεις τη χρυσή τομή:

Πριν ανεβάσεις κάτι, ρώτα τον εαυτό σου: “Το κάνω γιατί θέλω ή για να μην παρεξηγηθεί ο άλλος;”

Κάνε την κουβέντα. Όχι στο chat. Από κοντά.

Αν αποφασίσεις να ποστάρεις, διάλεξε κάτι που σε εκφράζει, όχι απλώς κάτι που θα τον “ικανοποιήσει”.

Θες να κρατήσεις τη σχέση σου ιδιωτική; Εντάξει. Θες να τη μοιραστείς; Εντάξει κι αυτό. Αρκεί να είναι δική σας απόφαση και όχι αποτέλεσμα πίεσης. Γιατί τα social κάποια στιγμή σκρολάρουν και χάνονται. Οι σχέσεις όμως, θέλουν ουσία.

Διαβάστε επίσης

Φράσεις που θα χρησιμοποιήσει ένας χειριστικός άνθρωπος για να σε μειώσει