Ο αριθμός των σεξουαλικών επαφών που σώζει από κατάθλιψη

Από τη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης μέχρι την ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος, τα σωματικά οφέλη από το συχνό σεξ έχουν αναδειχθεί ιδιαίτερα από την επιστημονική έρευνα. Το ίδιο σημαντικά είναι και τα ψυχικά οφέλη, τα οποία όμως έχουν αναδειχθεί ερευνητικά με μικρότερη επιμονή. Μια νεότερη μελέτη έρχεται τώρα να ενισχύσει αυτά τα δεδομένα, υπογραμμίζοντας όχι μόνο τη σημασία του, αλλά και τη συχνότητα που προσφέρει ψυχική ισορροπία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τους ειδικούς από το Ιατρικό Κολέγιο του Πανεπιστημίου Shantou, μια και μόνο φορά την εβδομάδα είναι αρκετή, για να αποτρέψουν την εμφάνιση της κατάθλιψης, σε σύγκριση με όσους έρχονται σε επαφή λιγότερο από μία φορά το μήνα. Μάλιστα, το σεξ μία έως δύο φορές την εβδομάδα μπορεί να προσφέρει τα μεγαλύτερα ψυχολογικά οφέλη.

Συνολικά, η μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο Journal of Affective Disorders συμπέρανε ότι ένα εβδομαδιαίο ραντεβού για σεξ μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο εμφάνισης συμπτωμάτων της διαταραχής της διάθεσης κατά 24%. Αυτή η επίδραση ήταν καταλυτικότερη στους νεότερους ενήλικες, ηλικίας 20 έως 39 ετών, για τους οποίους τα οφέλη ήταν σημαντικά μεγαλύτερα.

Η μελέτη

Οι ερευνητές αξιοποίησαν για τη μελέτη τους 14.741 άτομα, ηλικίας 20 έως 59 ετών, τα οποία κλήθηκαν να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο σχετικά με την ερωτική τους ζωή τον τελευταίο χρόνο, καθώς και ένα ερωτηματολόγιο που εκτιμά τα συμπτώματα της κατάθλιψης, το λεγόμενο Patient Health Questionnaire-9.

Τα αποτελέσματα αποκάλυψαν ότι ενώ περίπου το 7,5% των συμμετεχόντων είχαν μέτρια έως σοβαρή κατάθλιψη, οι συχνές σεξουαλικές επαφές – περισσότερο από μία φορά το μήνα- μείωσαν σημαντικά τις πιθανότητες να εμφανίσουν συμπτώματα της διαταραχής. Όσοι ειδικά έμειναν συνεπείς στη μία φορά την εβδομάδα, αποκόμισαν τα μεγαλύτερα οφέλη.

Ενώ οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η αύξηση της σεξουαλικής συχνότητας είχε θετική επίδραση στην ψυχολογική ευημερία, η πρόσθετη προστασία από την κατάθλιψη φάνηκε να κορυφώνεται σε περίπου 103 φορές το χρόνο – δηλαδή περίπου δύο φορές την εβδομάδα.

H απλή εξήγηση

Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η σεξουαλική δραστηριότητα είναι μια πολυδιάστατη εμπειρία που συνδυάζει συναισθηματικά και σωματικά στοιχεία. Οι συχνές σεξουαλικές επαφές μπορεί να συμβάλουν στην ανακούφιση από το άγχος, την οικειότητα και τον συναισθηματικό δεσμό – όλα αυτά μπορεί να διαδραματίσουν ρόλο στην θωράκιση της ψυχικής υγείας.

Σε φυσιολογικό επίπεδο, το σεξ συνδέεται με την απελευθέρωση ενδορφινών και άλλων νευροχημικών ουσιών που είναι γνωστό ότι ανεβάζουν τη διάθεση. Μπορεί επίσης να λειτουργεί ως μια μορφή σωματικής άσκησης, η οποία από μόνη της έχει αποδεδειγμένα οφέλη για την ψυχολογική ευεξία.

Οι ερευνητές ελπίζουν ότι τα ευρήματα θα βοηθήσουν να χυθεί νέο φως στα συναισθηματικά οφέλη του σεξ και να αναδείξουν την ανάγκη διερεύνησης εναλλακτικών θεραπειών για τη διαχείριση της κατάθλιψης. Προτείνουν, ωστόσο, ότι η διατήρηση ενός μέτριου, αλλά σταθερού επιπέδου σεξουαλικής δραστηριότητας -ιδιαίτερα στο πλαίσιο μιας ικανοποιητικής σχέσης- μπορεί να υποστηρίξει τη συναισθηματική υγεία.

