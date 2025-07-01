Dry begging: Γιατί καταστρέφει τις σχέσεις!

Ακόμη και στις πιο υγιείς σχέσεις, είναι βέβαιο ότι θα προκύψουν συγκρούσεις.

Αλλά ο τρόπος που τις αντιμετωπίζετε λέει πολλά για τη δύναμη του δεσμού σας. Τσακώνεστε με φωνές; Λέτε λόγια που μετανιώνετε; Ή το πάτε πιο έμμεσα και ειρωνικά; Φράσεις όπως «μάλλον πάλι εγώ θα μαγειρέψω», έχουν παθητικο-επιθετικό χαρακτήρα και αυτό λέγεται… dry begging.

Οι παθητικο-επιθετικές φράσεις, όπως «μάλλον θα πλύνω όλα τα πιάτα αυτή την εβδομάδα» ή «οι περισσότεροι άνθρωποι θα ήταν ευτυχείς, αν ο σύντροφός τους το έκανε αυτό» αποτελούν κορυφαία παραδείγματα dry begging και καλό είναι να αποφεύγονται.

Το dry begging λειτουργεί εκμεταλλευόμενο κοινωνικά παραδείγματα και συναισθήματα και όχι κάνοντας άμεσα αιτήματα, γεγονός που δεν βοηθά τη σχέση σας με τον σύντροφό σας.

Το να λέμε στον άλλο κάτι με άλλον τρόπο από αυτόν που στην πραγματικότητα θέλουμε να το πούμε, το να του κάνουμε έμμεσα παράπονα, μόνο περισσότερα προβλήματα μπορεί να δημιουργήσει.

Καταρχάς, είναι πιθανόν ο σύντροφός μας να καταλάβει ότι ενώ έχουμε παράπονα από εκείνον, δεν τα εκφράζουμε άμεσα και αυτό από μόνο του μπορεί να προκαλέσει εκνευρισμό. Το να ζητάμε άμεσα από τον άλλο αυτό που θα θέλαμε είναι ο πιο ευθύς και αποτελεσματικός τρόπος. Είτε το πάρουμε, είτε όχι, θα έχουμε προσπαθήσει με θάρρος και ειλικρίνεια.

Dry begging και τι προκαλεί στον άλλον

Όταν ένα άτομο χρησιμοποιεί την τακτική του dry begging, δημιουργείται μια κατάσταση, όπου το άλλο άτομο αισθάνεται υποχρεωμένο να βοηθήσει ή να συμφωνήσει, χωρίς να το θέλει ίσως πραγματικά. Ουσιαστικά, θέτοντας με τέτοιο τρόπο ζητήματα μέσα σε μία σχέση, εκμεταλλευόμαστε την ενσυναίσθηση του άλλου. Ελπίζουμε, επίσης, να καταλάβει πως όταν λέμε κάτι, εννοούμε κάτι άλλο. Θα μπορούσε ακόμη και να μην καταλάβει. Γιατί να μπει στον… κόπο;

Το «κλειδί» για μια υγιή, μακροχρόνια σχέση είναι η ικανότητα ενός ζευγαριού να επικοινωνεί και να κατανοεί τον άλλον σε ένα βαθύ επίπεδο, όπου ο καθένας αφήνει την άμυνά του να πέσει. Η παθητικο-επιθετική στάση είναι το ακριβώς αντίθετο. Στη χειρότερη περίπτωση, όχι μόνο οδηγεί σε διακοπή της επικοινωνίας, αλλά και σε αυξημένες συγκρούσεις, απόσυρση του συντρόφου, δυσπιστία, σύγχυση, μειωμένη αυτοεκτίμηση ή ακόμη και στο τέλος της σχέσης.

Από τι πηγάζει το dry begging;

Το dry begging μπορεί να είναι συχνά απλώς μια ασυνείδητη συμπεριφορά που πηγάζει από τον φόβο της απόρριψης ή την ανησυχία μήπως κάποιος φανεί φορτικός, ενώ αποτελεί επίσης και μια τακτική συναισθηματικής χειραγώγησης που χρησιμοποιούν συχνά οι ναρκισσιστές.

Οι ναρκισσιστές γενικά έχουν μια εύθραυστη αυτό-εικόνα που θέλουν να προστατεύσουν, επομένως το να ζητήσουν βοήθεια άμεσα μπορεί να τους κάνει να νιώσουν ή να φαίνονται ευάλωτοι, αδύναμοι ή εξαρτημένοι. Και τα παραπάνω χαρακτηριστικά μπορεί να ταυτίζονται στο μυαλό τους με την κατωτερότητα. Το να υπονοούν τις ανάγκες τους, χωρίς να διακυβεύεται η αίσθηση ανωτερότητας ή αυτάρκειας που θέλουν να διατηρούν, τους εξυπηρετεί.

Πού οδηγεί

Η υπερβολική χρήση του dry begging μόνο αρνητικά μπορεί να έχει, με κυριότερο το να οδηγήσει σε απομάκρυνση και συναισθηματική αποξένωση μεταξύ των ανθρώπων.

Μερικές φορές δε, δεν αντιλαμβανόμαστε ότι φερόμαστε έτσι, αλλά απλώς συμβαίνει και ο σύντροφός μας μπορεί να έχει νιώσει άσχημα με όλο αυτό. Όταν η εν λόγω τακτική έχει γίνει μοτίβο στη σχέση, είναι καιρός για ανοικτή συζήτηση.

Η αναγνώριση της ύπαρξης του συγκεκριμένου μοτίβου είναι το πρώτο βήμα για να εξυγιάνουμε τις σχέσεις μας, για να τις δούμε πιο βαθιά και πιο ουσιαστικά και πιθανόν ακόμη και για να τις «σώσουμε», σε περίπτωση που κινδυνεύουν.

Πηγή: vita.gr

