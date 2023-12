Πρωτοχρονιά: Η τέλεια playlist για την αλλαγή του χρόνου

Μια ανάσα πριν αλλάξει ο χρόνος και οι προετοιμασίες για την αλλαγή τρέχουν με πυρετώδεις ρυθμούς.

Σήμερα Κυριακή, γίνονται τα τελευταία ψώνια για τον εορτασμό του Πρωτοχρονιάτικου τραπεζιού, γι'αυτό και εμείς κάναμε μια σχετική αναζήτηση στο Google και ανακαλύψαμε τις μαγαλύτερες μουσικές επιτυχίες όλων των εποχών για να αλλάξετε χρόνο με την διάθεση στα ύψη.

80’s classics συνυφασμένα με πάρτι, ‘90s επιτυχίες που ωθούν στον χορό, 00’s που ήδη αποτελούν μέρος της ιστορίας, 10’s που σαν να βγήκαν χθες και 20’s που ίσως ακούμε σαν τα προηγούμενα στις λίστες των επόμενων πέντε δεκαετιών. Κοινός συντελεστής το party mode κι ένα beat, groove ή πες το όπως θες, που θα σε σύρει ασυνείδητα στον χορό.

H Florence που το 2009 μπήκε θριαμβευτικά στα πάρτι σκορπώντας μια feelgood αίσθηση, οι Fatboy Slim, Blur, Pulp, House of Pain για εμάς τα παιδιά των ‘90s, Rosalia, Harry Styles, The Weekend, Miley Cyrus για εσάς τα παιδιά των ‘20s και του Tik Tok και βέβαια Bee Gees, Whitney Houston, Prince, Michael Jackson και David Bowie για όσους ταυτίζουν τα πάρτι με τα ‘80s, B-52s, YMCA που μας ενώνουν όλους σε έναν χορό, “Ice Ice Baby”, γιατί αποτελεί ένα hip hop classic, MIKA, Hot Chip, γιατί κι εκεί στα 00’s κάτι συνέβη.

Image

Λίστα με το αγαπημένο "Maria" του b, που συνδυάζει την εφηβική επιθυμία και κιθάρες, ντραμς και φυσαρμόνικα με τα σαγηνευτικά φωνητικά της Debbie Harry κι ένα βίντεο του Roman Coppola στην Νέα Υόρκη που θα σου μείνει αξέχαστο, Disco drums, nasty κιθάρες και μπάσο α λα Duran Duran κι ένας γλωσσοδέτης ό,τι πρέπει μετά τις πρωτοχρονιάτικες σαμπάνιες για να ανακηρύξεις νικητή της βραδιάς ("girls who want boys who like boys to be girls who do boys like they're girls who do girls like they're boys"), "One More Time" και 25 χρόνια pop και house σε 5.5 λεπτά ευτυχία, "Over and Over" με παλιομοδίτικο groove ρυθμό που σου φέρνει στο μυαλό Liquid Liquid και The Rapture, ΜΙΚΑ και σχεδόν "I Just Died In Your Arms Tonight" σε ένα upbeat pop track με ντίσκο μπασογραμμή και funky κιθάρες πίσω από το "It's as if I'm scared/It's as if I'm terrified/It's as if I scared/It's as if I'm playing with fire", σαν το κομμάτι των Bee Gees που δεν γράφτηκε ποτέ, σαν μια electro-pop που κάτι και σε Pet Shop Boys θυμίζει, Elton John & Dua Lipa σε Cold Heart PNAU Remix να λείπει πώς.

"I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me)" με τη φωνή που όλοι παραδέχονται κι ας υπήρξαν γκρίνιες και συγκρίσεις με τα "How Will I Know" και το "Girls Just Want To Have Fun" της Cyndi Lauper, ακαταμάχητο "Stayin’ Alive" που σε εκτινάσσει μεμιάς από κάθε καρέκλα και καναπέ, "Ymca" που καλεί σε μια ομαδική χορογραφία, κάτι σαν παλιό "Macarena", "Love Shack" κι ο τρόπος να γιορτάζεις τη ζωή με χορό, μουσική κι ένα επαναλαμβανόμενο "Everybody's movin/everybody's groovin baby! Well, when in doubt, dancing and drinking and having a little fun always worked for me!", "Ice Ice Baby" που έμπλεξε "Under Pressure", Queen και David Bowie εκεί που δεν το φαντάζονταν και οκ, ο Vanilla Ice πλήρωσε το τίμημα, αλλά..

"Billie Jean" και φουτουριστική funk που θα μείνει για πάντα στην ιστορία, Harry Styles που μας ένωσε όλους νοσταλγικά σε ένα κιθαριστικό synth pop γλέντι που λίγο από Depeche Mode και a-ha έχει μέσα, και λίγο από "Blinding Lights" του The Weekend που βρίσκεται βέβαια αυτοπροσώπως μέσα στη λίστα."Bloody Mary" κι ας θέλουμε να σπάσουμε τα κινητά όλων των εφήβων, τελικά θα τα κρατήσουμε και θα το χορέψουμε back to back με "Goo Goo Muck" κι αν τίποτα δεν καταλαβαίνετε, βάλτε ένα 15χρονο να σας εξηγήσει.

Μπορεί να μην βγάζει πολύ νόημα, αλλά είναι 50 χρόνια χορός και το «Χτύπα με σαν ρεύμα στην πίστα», το σωστό το νοσταλγικό. Οι νεότεροι προσθέστε στο blend Dua Lipa, Taylor Swift, Arianna Grande, Rihanna, Beyonce, οι παλιότεροι post rockers ή ό,τι άλλο πιο σκοτεινό, αφαιρέστε ό,τι γλυκανάλατο, αντικαταστήστε και ανακατέψτε, οι υπόλοιποι παραμείνετε στην λίστα και χορέψτε χωρίς ενδοιασμούς και γκρίνιες Blondie δίπλα σε Vanilla Ice και Rosalia και David Bowie με Harry Styles.

Είναι Πρωτοχρονιά εξάλλου.

Με πληροφορίες του avopolis.gr

