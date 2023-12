Περιοδικό TIME: Ποια είναι τα 10 τραγούδια που ξεχώρισαν για το 2023

Το 2023 ήταν αναμφίβολα μια χρονιά με πολλά νέα hits που μας έκαναν να δυναμώσουμε τα ντεσιμπέλ και να χορέψουμε στο ρυθμό των αγαπημένων μας τραγουδιών.

Πολλά, διαφορετικά είδη μουσικής μας συντρόφευσαν σε ευχάριστες ή και όχι τόσο στιγμές, υπενθυμίζοντάς μας πως η μουσική ήταν, είναι και θα είναι το καλύτερο φάρμακο.

Καλλιτέχνες όπως η Μπιγιόνσε, η Πέγκι Γκου, η Κάιλι Μινόγκ και πολλοί άλλοι έκαναν τον κόσμο να τραγουδήσει και να γελάσει. Την μουσική αυτή, την επέλεγες ξανά και ξανά, όπου σύμφωνα με το περιοδικό TIME, αυτά τα 10 τραγούδια κατατάσσονται στα καλύτερα για το 2023.

Η λίστα με τα αγαπημένα τραγούδια για το 2023:

«(It Goes Like) Nanana» – Πέγκι Γκου

Έγινε το απόλυτο hit του καλοκαιριού. Το single της DJ και παραγωγού, Πέγκι Γκου είναι ένα ονειρικό κομμάτι house μουσικής, που συνδυάζει παράλληλα ιδιαίτερες μελωδίες και τα δικά της φωνητικά. Το χωρίς λόγια ρεφρέν του, είναι απλώς αξέχαστο.

«I Play My Bass Loud» – Ζήνα Μπερτς

Η πρωτοπόρος του post-punk, ήταν μέλος των Raincoats, του αγαπημένου συγκροτήματος του Κερτ Κομπέιν. Το κομμάτι της από το σόλο ντεμπούτο της, το οποίο έρχεται 44 χρόνια μετά το πρώτο άλμπουμ του πρώην συγκροτήματός της, διοχετεύει μια πληθωρικότητα και είναι μια συναρπαστική πρόσκληση.

«If You Were Mine» – Μιράντα Λάμπερτ & Λίον Μπρίτζες

Σύμφωνα με το περιοδικό Time, αυτό το τραγούδι είναι η επιτομή ενός γλυκά νοσταλγικού ντουέτου, το οποίο συνδυάζει την αιχμηρή φωνής της τραγουδίστριας, με το βελούδινο τραγούδι του soul τραγουδιστή. Θεωρείται η αρχή μιας καρποφόρας συνεργασίας, γιατί οι καλλιτέχνες έχουν μια χημεία που είναι εμφανής σε όλη τη διάρκεια του βίντεο.

«Nearly Daffodils» – English Teacher

Είναι ένα από τα πιο συναρπαστικά νέα indie σχήματα της δεκαετίας, όπως σημειώνει το περιοδικό. Αυτό το ταχύτατο κομμάτι για τις διαψευσμένες προσδοκίες και τις συσσωρευμένες απογοητεύσεις μελωδικούς στίχους, ενώ το ρεφρέν του περνάει πολλά μηνύματα – περισσότερα από ό,τι μπορείς να αντέξεις.

«So Much (For) Stardust» – Fall Out Boy

Το τελευταίο άλμπουμ των Fall Out Boy συνδυάζει την «πεινασμένη» pop με μια ενδοσκόπηση που έρχεται παράλληλα με την περίοδο της ενηλικίωσης. Το συγκεκριμένα κομμάτια είναι μια φανταστική «βόλτα» στη μουσική.

«Padam Padam» – Κάιλι Μινόγκ

Ένα dance-pop κομμάτι, όπου η Κάιλι Μινόγνκ αποδεικνύει για ακόμα μια φορά όταν είναι master στο είδος της. Εδώ, καλλιτέχνης μεταμορφώνει σε μια παγωμένη ντίβα που μετατρέπει τους χτύπους της καρδιάς σε τραγούδι.

«Ella Baila Sola» – Πέσο Πλούμα & Eslabon Armado

Αυτό το ντουέτο μεταξύ του τραγουδιστή Πέσο Πλούμα και του Καλιφορνέζικου συγκροτήματος Eslabon Armado έγραψε φέτος ιστορία στα charts, καθώς έφτασε στο Νο. 5 του Billoboard Hot 100. Είναι ένα φανταστικό pop κομμάτι, που ξεκινάει με δυνατά πνευστά και τελικά κορυφώνεται με έναν αισιόδοξο ρυθμό.

«My House» – Μπιγιόνσε

Κυκλοφόρησε παράλληλα με το ντοκιμαντέρ «Renaissance: A Film by Beyoncé», έχει βαριά beats και τιμά τις απελευθερωτικές δυνατότητες των dance clubs. Το συγκεκριμένο τραγούδι, χωρίζεται σε δύο μέρη, με το είδωλο Μπιγιόνσε να μας καθηλώνει, ακόμα μια φορά.

«On My Mama» – Βικτόρια Μονέ

Στο συγκεκριμένο τραγούδι, η R&B τραγουδίστρια και τραγουδοποιός, συνδυάζει old-school vibes και new-school braggadocio, ενισχύοντας την αυτοπεποίθηση οπουδήποτε την ακούσει να το τραγουδάει. Σύμφωνα με το περιοδικό Time, το «On My Mama» βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο των pop κομματιών της χρονιάς.

«Bad idea right?» – Ολίβια Ροντρίγκο

Τι να πούμε για αυτό το single. Η Ολίβια Ροντρίγκο είναι ένα pop idol. Η καλλιτέχνης, σε αυτό το τραγούδι τυλίγεται σε στοίχους με ένταση, κάνει ένα παραπάνω βήμα προς την ανεξαρτησία και φέρνει τον εαυτό της λίγο πιο κοντά στην rock ‘n’ roll εκδοχή της.

ΠΗΓΗ: in.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Καλύβια: Περίμενε τον πατέρα του στην πόρτα με δυο μαχαίρια - Τον μαχαίρωσε σε θώρακα, κοιλιά και πρόσωπο

Γήπεδα: Με το wallet του Gov.gr η είσοδος των φιλάθλων – Πώς θα λειτουργεί η εφαρμογή

«Last Christmas»: Στο Νο1 των χριστουγεννιάτικων charts με 39 χρόνια καθυστέρηση