Η οφθαλμαπάτη που σαρώνει στο διαδίκτυο: Ποιος είναι ο αριθμός στην εικόνα;

Η οφθαλμαπάτη που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, έχει τρελάνει όλους τους χρήστες, καθώς τους προκαλεί έναν ευχάριστο πονοκέφαλο, ενώ δοκιμάζουν τις αντοχές τους.

Συγκεκριμένα, η οπτική ψευδαίσθηση που ανέβασε κάποιος στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter δεν άργησε να σαρώσει, καθώς οι απαντήσεις για το ποιον αριθμό βλέπει ο καθένας ήταν πάρα μα πάρα πολλές.

Η εικόνα δείχνει έναν αριθμό εν μέρει κρυμμένο μέσα σε έναν ριγέ μαύρο και γκρι κύκλο. Οι θεατές ερωτώνται εάν βλέπουν έναν αριθμό και αν απαντήσουν καταφατικά, ποιος είναι αυτός. Οι ρίγες είναι διατεταγμένες σε ανομοιόμορφες σπείρες, καθιστώντας τον αριθμό ακόμα πιο δύσκολο να βρεθεί.

Εσείς μπορείτε να δείτε τον αριθμό;

DO you see a number?

If so, what number? pic.twitter.com/wUK0HBXQZF

— Benonwine (@benonwine) February 16, 2022