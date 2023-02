Είναι το Σύμπαν με το μέρος σου; Κάνε το τεστ για να μάθεις!

«Όταν θέλεις κάτι πολύ, το σύμπαν συνωμοτεί για να το αποκτήσεις». «Έλκεις αυτά στα οποία επικεντρώνεσαι». «Εγώ είμαι η δημιουργός της πραγματικότητάς μου». «Τα θαύματα ξεκινούν από μέσα μας»..

Από τότε που η Rhonda Byrne εξέδωσε το βιβλίο της Το Μυστικό και ο Paulo Coelho τον Αλχημιστή, πολλά ακούγονται και λέγονται για τον Νόμο της Έλξης.

Ένα νέο βιβλίο που κυκλοφόρησε αυτές τις μέρες μας προτείνει μικρά τεστ για να διαπιστώσουμε αν πράγματι όλα αυτά ισχύουν.

Η ίδια η συγγραφέας Pam Grout που υπογράφει το βιβλίο E3 (E-Cubed: Nine More Energy Experiments That Prove Manifesting Magic and Miracles Is Your Full-Time Gig – Ε στον Κύβο:

Εννέα Ακόμα Ενεργειακά Πειράματα που Αποδεικνύουν ότι η Μαγεία και τα Θαύματα είναι η Πλήρους Απασχόλησης Δουλειά σου) φαίνεται να τα πηγαίνει καλά με το σύμπαν, αφού έπειτα από 17 βιβλία, 3 θεατρικά, μία τηλεοπτική σειρά και πολλές δημοσιεύσεις στον ξένο Τύπο, έχει ήδη σκαρφαλώσει στο Νο 1 της λίστας των New York Times με τους πιο δημοφιλείς συγγραφείς. Πριν από δύο χρόνια είχε κυκλοφορήσει το βιβλίο E2, στο οποίο μας πρότεινε εννέα ενεργειακά πειράματα για να δούμε και μόνες μας ότι οι σκέψεις μας δημιουργούν την πραγματικότητά μας.

Με τη νέα της κυκλοφορία, το Ε3, μας υπόσχεται ότι θα διαπιστώσουμε, όπως λέει, πως «το σύμπαν είναι εκεί και μας περιμένει να αρχίσουμε να χρησιμοποιούμε τη συμπαντική ενέργεια που θα μας χαρίσει χαρά και ευεξία».

Οδηγίες προς ναυτιλομένους

Όσο τεστάρουμε κατά πόσο πράγματι έχουμε το σύμπαν με το μέρος μας ώστε να ζούμε ευτυχισμένες, καλό είναι, λέει η Grout, να έχουμε τρία πράγματα στο μυαλό μας:

1. Μην ξεχνάς ότι όλο αυτό έχει πλάκα

«Η αλήθεια είναι ότι όσο περισσότερο διασκεδάζουμε με όλο αυτό τόσο πιο γρήγορα θα αρχίσει να δουλεύει. Διότι αυτή η προσέγγιση μας αποδεσμεύει από την παγίδα του αριστερού ημισφαιρίου του εγκεφάλου μας (σ.σ. της λογικής). Μας επιτρέπει να ξεπεράσουμε τις πεποιθήσεις μας για τους περιορισμούς που μας βάζουν ο χώρος και ο χρόνος».

2. Κάν’το με τους φίλους σου

«Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα από το να μοιράζεσαι την πορεία σου προς τη φώτιση με άλλους, οι οποίοι θα ενθαρρύνουν τις προσωπικές σου συνειδητοποιήσεις, θα τις γιορτάσουν μαζί σου αλλά και θα τις αμφισβητήσουν. Βρες παρέα για να κάνετε μαζί αυτά τα πειράματα».

3. Μοιράσου τα αποτελέσματα

«Ας κάνουμε αυτά τα πειράματα που θα αλλάξουν ολόκληρο τον κόσμο μια γιορτή για όλους», μας προτρέπει η συγγραφέας. Στην τελική, αν πράγματι δούμε τόσο μεγάλες αλλαγές όσο η ίδια υπόσχεται ότι μας επιφυλάσσουν τα τεστ του βιβλίου της, δεν αξίζει να τις μοιραστούμε;

1ο Τεστ: Τα πάντα είναι δυνατά σε αυτό το σύμπαν αγάπης και αφθονίας

«Αυτό το πείραμα», λέει η Grout, «θα σας αποδείξει μια και καλή πως εκεί έξω στο σύμπαν υπάρχει μια δύναμη αγάπης και αφθονίας. Το πρόβλημα ήταν πως μέχρι τώρα για να δεχτούμε ότι υπάρχει, βασιζόμασταν στην καλή μας πίστη. Ήταν κάτι άυλο, κάτι που δεν μπορούσαμε να το δούμε ή να το αγγίξουμε, αλλά στο όνομά του μας έλεγαν να κάνουμε ένα σωρό πράγματα, όπως για παράδειγμα, διαλογισμό…

Σε αυτό το πείραμα δηλώνουμε σε αυτή τη δύναμη ”ή τώρα ή ποτέ”. Θέλουμε αδιάσειστες αποδείξεις και τις θέλουμε τώρα. Θα δώσουμε σε αυτή τη δύναμη 48 ώρες για να μας δώσει ένα ξεκάθαρο σημάδι. Ακριβώς επειδή έχουμε πιστέψει πως αυτή η ενέργεια είναι ασαφής και μυστηριώδης, δεν περιμένουμε κιόλας να τη συναντήσουμε, να την αντιληφθούμε.

Ή τουλάχιστον δεν μας εκπλήσσει το γεγονός ότι δεν διασταυρωνόμαστε. Διότι δεν έχουμε εκπαιδευτεί να βλέπουμε πως αυτή η ενέργεια που μας εμπνέει, μας δίνει δύναμη και μας αλλάζει τη ζωή, είναι παντού γύρω μας και μέσα μας χωρίς εμείς να το καταλαβαίνουμε».

Στην πράξη: «Σε αυτό το πείραμα θα αφιερώσουμε 48 ώρες αναζητώντας αποδείξεις για την ύπαρξη αυτή της δύναμης», εξηγεί η συγγραφέας. «Και μάλιστα, θα της ζητήσουμε να μας κάνει ένα απροσδόκητο δώρο. Θα της δώσουμε 48 ώρες για να μας στείλει μία ευλογία, ένα δώρο που υπό κανονικές συνθήκες δεν θα λαμβάναμε – μια επιταγή με το ταχυδρομείο που δεν την περιμέναμε, ένα μήνυμα από έναν παλιό φίλο, κάτι πραγματικά απροσδόκητο. Χρειάζεται να είμαστε σαφείς σε αυτό που θα ζητήσουμε και στην προθεσμία που θα βάλουμε. Και βεβαίως, ζητάμε βοήθεια ώστε να αναγνωρίσουμε ποιο είναι το δώρο μας».

«Δώστε σημασία στο πώς νιώθετε όταν ζητάτε μια ευλογία από αυτή τη δύναμη. Νιώθετε νευρικότητα, αναρωτιέστε αν αυτό κρύβει έναν εγωισμό, αμφιβάλετε για το αν είναι σωστό να ζητάτε κάτι καλό; Ό,τι κι αν αισθάνεστε θα σας δώσει πολύτιμες πληροφορίες. Ίσως να μην πιστεύετε πως σας αξίζει να λάβετε ένα δώρο. Αυτή η σκέψη στέλνει σήματα στο ενεργειακό πεδίο…»

«Για να κάνετε αυτό το πείραμα σωστά, χρειάζεται να αφήσετε στην άκρη τον σκεπτικισμό. Όχι για πάντα, απλώς για 48 ώρες. Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να περάσετε μόλις δύο ημέρες περιμένοντας να δείτε την απόδειξη. Περιμένετέ την με όλη σας την καρδιά και όλη σας την ψυχή. Και όπως και οποιαδήποτε υπόθεση, μπορεί και αυτή να αποδειχτεί λάθος. Αν δεν έχετε νέα από την ενέργεια αυτή σε 48 ώρες, απλώς ξεχάστε την.

1. Επιλέξτε την ώρα που θα ξεκινήσετε το πείραμα. Το ”τώρα” είναι για εμένα μια καλή ιδέα.

2. Σημειώστε κάπου την ημερομηνία και την ώρα.

3. Ζητήστε από το ενεργειακό πεδίο της αγάπης και της αφθονίας να κάνει γνωστή την παρουσία του. Ζητήστε μια ευλογία. Αν θέλετε, διατυπώστε μια δήλωση με την πρόθεσή σας αυτή.

Αυτό είναι. Φύγαμε. Παρατηρήστε»

2ο Τεστ: «Το κόκκινο χάπι: η ζωή πηγάζει από μέσα μου»

«Στις ταινίες The Matrix ο πρωταγωνιστής, ο Νίο, βρίσκεται αντιμέτωπος με μια επιλογή: Μπορεί είτε (α) να πάρει το μπλε χάπι και να μην γνωρίσει ποτέ την πραγματική του δύναμη, είτε (β) να πάρει το κόκκινο χάπι, να ανακαλύψει την αλήθεια και να ζήσει έξω από το προδιαγεγραμμένο πρόγραμμα του Matrix. Σε αυτό το πείραμα έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε το κόκκινο χάπι. Ο σκοπός του είναι να σας αποδείξει πως οι σκέψεις, τα συναισθήματα και οι πεποιθήσεις σας αναπαράγονται σε όσα συμβαίνουν γύρω σας, γεγονότα που μέχρι σήμερα τα αποκαλούσαμε συμπτώσεις ή δείγματα συγχρονικότητας.»

Στην πράξη: «Αυτό το πείραμα», εξηγεί η Grout στο καινούριο της βιβλίο, «θα μας θυμίσει πως στη ζωή παίρνουμε αυτό το οποίο ψάχνουμε. Οι φυσικοί αποκαλούν αυτό το φαινόμενο όπου όλα συνδέονται ‘‘πεδίο μηδενικού σημείου” (εγώ το αποκαλώ πεδίο άπειρων δυνατοτήτων) και υποστηρίζουν ότι εντός του περιέχονται όλες οι πιθανότητες».

«Για τις επόμενες 72 ώρες, θα αναζητάτε τις παρακάτω ”8 πιθανότητες”.

Απλώς έχετε τα μάτια σας ανοιχτά και δηλώστε την πρόθεσή σας να τις φέρετε στο συνειδητό σας. Η ιδέα είναι ότι μόλις τις ”ζητήσετε” από το σύμπαν, θα έρθουν, ακριβώς όπως τις ζητήσατε. Και όπως ακριβώς δεν έχετε καμία αμφιβολία ότι η παραγγελία σας από το Amazon θα έρθει σύντομα, με τον ίδιο τρόπο, πιστέψτε ότι τις επόμενες 72 ώρες θα βρεθούν στο δρόμο σας τα παρακάτω:

– Θα γελάσετε με την καρδιά σας

– Ένα παιχνίδι από την παιδική σας ηλικία

– Το αγαπημένο σας τραγούδι από την εποχή του γυμνασίου

– Ο αριθμός 222

– Μια μπάλα παραλίας

– Ένας/Μία ηλικιωμένος/η με μοδάτο καπέλο

– Ένα μωρό θα σας χαμογελάσει

– Μια πινακίδα με ένα μήνυμα για εσάς.

Δείτε το σαν κυνήγι θησαυρού.»

Και μετά, τι; Από τη σκέψη στη δράση

Από τα δύο αυτά πειράματα (και τα υπόλοιπα που προτείνει η συγγραφέας στα βιβλία της) είναι εξίσου πιθανό (α) να μη βγει τίποτα και (β) να αρχίσει κανείς να βλέπει τον κόσμο με άλλο μάτι. Άλλωστε, όπως υποστηρίζει και η Grout, οι πιθανότητες στο σύμπαν είναι άπειρες, για όλους, από τους πλέον ορθολογιστές που διαβάζοντας αυτό το άρθρο θα σηκώσουν το φρύδι με αμφισβήτηση, μέχρι και όσους έχουν πιο βαθιές ανησυχίες.

Ό,τι κι αν βγει όμως από αυτά τα τεστ, αυτό που αξίζει να θυμόμαστε είναι πως όλοι μας έχουμε περίσσεια δύναμη. Μπορεί να μην «έλξουμε» στο ταχυδρομείο μας την επιταγή που αναφέρει η Grout στο πρώτο πείραμα, αλλά σίγουρα αξίζει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε ότι δεν είναι μαύρα τα πάντα γύρω μας. Και πως η δράση μας (αν όχι μόνο η σκέψη μας) μπορεί να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες ώστε να βάλουμε μια έξτρα δόση ευτυχίας και χαράς στη ζωή μας.

Άπειρες πιθανότητες, δεν λέει και η συγγραφέας; Γιατί να περιορίζουμε τη σκέψη μας μόνο στις αρνητικές;

Πηγή:queen.gr, awakengr

