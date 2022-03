Ρωσία - Ουκρανία: Ο πόλεμος "λαβώνει" και την Τέχνη - Ρωσικά θεάματα ακυρώθηκαν παγκοσμίως

Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία προκάλεσε αντιδράσεις από τον πολιτιστικό και τον αθλητικό χώρο, με Ρώσους καλλιτέχνες και εταιρείες να αρχίζουν να αισθάνονται τον αντίκτυπο των αποφάσεων που έλαβε το Κρεμλίνο.

Όχι μόνο η Ρωσία έχει αφαιρεθεί από δύο σημαντικές διοργανώσεις – τον ​​τελικό του Champions League ανδρών και το Ρωσικό Grand Prix της Formula 1 – αλλά ένας αυξανόμενος αριθμός παραστάσεων από Ρώσους ακυρώνεται παγκοσμίως.

Eurovision

Η Ευρωπαϊκή Ένωση Ραδιοτηλεόρασης (EBU) ανακοίνωσε ότι η Ρωσία δεν θα επιτρέπεται πλέον να συμμετέχει στον φετινό διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision.

Η EBU, οι παραγωγοί της Eurovision , ανέφεραν ότι η εκδήλωση προώθησε «διεθνή ανταλλαγή και κατανόηση», προσθέτοντας ότι η συμπερίληψη της Ρωσίας θα μπορούσε να φέρει τον ετήσιο διαγωνισμό σε ανυποληψία «ενόψει της άνευ προηγουμένου κρίσης στην Ουκρανία».

Κρατικοί ραδιοτηλεοπτικοί φορείς από χώρες όπως η Ισλανδία, η Φινλανδία, η Νορβηγία και η Ολλανδία είχαν ζητήσει να αποκλειστεί η Ρωσία από τον διαγωνισμό, ο οποίος θα διεξαχθεί στο Τορίνο τον Μάιο. Η υπουργός Πολιτισμού του Ηνωμένου Βασιλείου, Nadine Dorries, ενέκρινε την κίνηση.

Eurovision stands for freedom, unity and respect between countries - watched and enjoyed by tens of millions around the world.

Glad to see @Eurovision taking action and kicking Russia out. https://t.co/3YvH3aZQ0Q

— Nadine Dorries (@NadineDorries) February 25, 2022