Με μεγάλη επιτυχία τα εγκαίνια της έκθεσης της συλλογής Φέλιου στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα της Παρασκευής 14 Ιουλίου τα εγκαίνια της έκθεσης «Ένα βλέμμα που σας λέει ότι όσα έχετε ακούσει για την ζωγραφική είναι αλήθεια» του συλλέκτη Σωτήρη Φέλιου στην Βασιλική του Αγίου Μάρκου.

Πρόκειται για την δεύτερη συνεργασία του Δήμου Ηρακλείου με το Ίδρυμα «Η άλλη Αρκαδία» μετά την -επίσης εξαιρετική - έκθεση που είχε παρουσιαστεί στον ίδιο χώρο το 2019 με τίτλο «Η ματιά του Συλλέκτη».

Στα εγκαίνια παρευρέθησαν ο Δήμαρχος Ηρακλείου Βασίλης Λαμπρινός, ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ευγένιος, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Φραγκίσκος Παρασύρης, ο περιφερειακός σύμβουλος Παύλος Μπαριτάκης, οι Αντιδήμαρχοι Αριστέα Πλεύρη και Μανώλης Βασιλάκης, η Γενική Γραμματέας του Δήμου Ευγενία Στυλιανού ο ίδιος ο Σωτήρης Φέλιος καθώς και σημαντικοί Έλληνες ζωγράφοι που συμμετέχουν στην έκθεση.

Η έκθεση «Ένα βλέμμα που σας λέει ότι όσα έχετε ακούσει για την ζωγραφική είναι αλήθεια», αποτελεί μία νέα παρουσίαση των έργων της Συλλογής, αυτή την φορά σε επιμέλεια του ίδιου του συλλέκτη. Συγκεντρώνει 44 έργα ζωγραφικής που έχουν δημιουργηθεί από το 2000 και έπειτα από 32 καλλιτέχνες, ξετυλίγοντας το νήμα της πορείας της σύγχρονης ελληνικής ζωγραφικής.

Κατά την διάρκεια της έκθεσης, η Συλλογή Σωτήρη Φέλιου σε συνεργασία με την διεθνή καλλιτεχνική πλατφόρμα Google Arts & Culture παρουσιάζει την ψηφιακή εκδοχή της, δίνοντας την δυνατότητα σε ένα ευρύτερο κοινό να την επισκεφθεί εικονικά, μέσω της 3D απεικόνισης Pocket Gallery.

Των εγκαινίων προηγήθηκε συνέντευξη τύπου στο Πολύκεντρο Δήμου Ηρακλείου, όπου ο Δήμαρχος καλωσόρισε τον κ. Φέλιο και τους ζωγράφους στο Ηράκλειο ενώ τους ευχαρίστησε για αυτήν την νέα συνεργασία, τονίζοντας ότι η έκθεση ουσιαστικά παρουσιάζει μια γενική «εικόνα» σύγχρονων ρευμάτων της ελληνικής ζωγραφικής και όλοι οι φιλότεχνοι της πόλης πρέπει να την επισκεφθούν.

Μίλησαν ακόμη η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Αριστέα Πλεύρη, ο ζωγράφος Αλέκος Λεβίδης ο οποίος έγραψε και το εισαγωγικό σημείωμα του δίγλωσσου καταλόγου που συνοδεύει την έκθεση, καθώς και ο Σωτήρης Φέλιος που ευχαρίστησε τον Δήμαρχο και όλα τα στελέχη του Δήμου για την φιλοξενία και την πολύ καλή συνεργασία.

Στοιχεία της έκθεσης «Ένα βλέμμα που σας λέει ότι όσα έχετε ακούσει για την ζωγραφική είναι αλήθεια» - Συλλογή Σωτήρη Φέλιου.

Βασιλική του Αγίου Μάρκου

14 Ιουλίου – 2 Σεπτεμβρίου 2023

Ώρες λειτουργίας:

Δευτέρα - Παρασκευή 09:00 - 14:00 & 17:00 - 21:00

Σάββατο 09:00 - 14:00

Κυριακές και αργίες κλειστά

Είσοδος Ελεύθερη

Συντελεστές Έκθεσης

Διοργάνωση: Δήμος Ηρακλείου - Αντιδημαρχία Πολιτισμού, Δημοτική Πινακοθήκη Ηρακλείου

Δήμαρχος Ηρακλείου: Βασίλης Λαμπρινός

Αντιδήμαρχος Πολιτισμού: Αριστέα Τ. Πλεύρη

Σύμβουλοι επιμέλειας έκθεσης: Δώρα Βασιλάκου, Δάφνη Πολίτη

Γενική επιμέλεια - Συντονισμός έργου για τον Δήμο Ηρακλείου: Μαριάννα Γιαλύτη

Γενική επιμέλεια - Συντονισμός έργου για την Συλλογή Σωτήρη Φέλιου: Δάφνη Πολίτη

Υπεύθυνη επικοινωνίας & προβολής για τον Δήμο Ηρακλείου: Κωνσταντίνα Χατζάκη

Εικαστική ταυτότητα έκθεσης: Δημήτρης Χαντζόπουλος

Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός: Γαλάτεια Πατσούρη

Μελέτη φωτισμού: Γιώργος Τσιτσίγκος

Γραφιστικές εφαρμογές: Νίκος Πασχαλίδης

Μεταφράσεις κειμένων: Δημήτριος Βυτινιώτης

Ανάρτηση έργων: MoveArt A.E

Επιμέλεια και συντονισμός έκδοσης καταλόγου: Δώρα Βασιλάκου, Δάφνη Πολίτη

Σχεδιασμός καταλόγου: Μαρία Βεϊοπούλου

Κείμενα: Βασίλης Λαμπρινός, Αριστέα Τ.Πλεύρη, Σωτήρης Φέλιος, Αλέκος Λεβίδης

Μεταφράσεις: Δημήτριος Βυτινιώτης

Εκτύπωση: Γ. Κωστόπουλος Γραφικές Τέχνες Α.Ε

Καλλιτέχνες: Ιώ Αγγελή, Τάσος Αριδάς, Καλλιόπη Ασαργιωτάκη, Μαριλίτσα Βλαχάκη, Στρατηγούλα Γιαννικοπούλου, Στέφανος Δασκαλάκης, Αλέξανδρος Ίσαρης, Χριστόφορος Κατσαδιώτης, Θεόφιλος Κατσιπάνος, Κωνσταντίνος Κερεστετζής, Ειρήνη Κομνηνού, Αλέξης Κυριτσόπουλος, Αλέκος Λεβίδης, Θανάσης Μακρής, Μιχάλης Μανουσάκης, Τάσος Μαντζαβίνος, Τάσος Μισούρας, Εμμανουήλ Μπιτσάκης, Χρήστος Μποκόρος, Χρόνης Μπότσογλου, Αχιλλέας Παπακώστας, Κωνσταντίνος Παπαμιχαλόπουλος, Βασίλης Παπανικολάου, Κώστας Παπανικολάου, Κώστας Παπατριανταφυλλόπουλος, Γιώργος Ρόρρης, Εδουάρδος Σακαγιάν, Παύλος Σάμιος, Μάριος Σπηλιόπουλος, Άννα - Μαρία Τσακάλη, Μαρία Φιλοπούλου, Δημήτρης Χαντζόπουλος.

Συλλογή Σωτήρη Φέλιου

Η Συλλογή Σωτήρη Φέλιου ξεκίνησε τη δεκαετία του 1980 και επικεντρώνεται στη σύγχρονη ελληνική παραστατική τέχνη και ιδιαίτερα στη ζωγραφική αναπαράσταση της ανθρώπινης μορφής. Περιλαμβάνει περισσότερα από χίλια πεντακόσια έργα καλλιτεχνών που ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα. Με σκοπό αυτή η ιδιωτική συλλογή έργων τέχνης να καταστεί προσβάσιμη στο ευρύ κοινό, ο Σωτήρης Φέλιος, έχει συστήσει το Ίδρυμα «Η άλλη Αρκαδία», το οποίο αναλαμβάνει την έκθεση έργων της συλλογής εντός και εκτός Ελλάδος, την επιμέλεια και έκδοση των αντίστοιχων καταλόγων, καθώς και τον δανεισμό έργων σε μουσειακές εκθέσεις.

Παράλληλα με το Ίδρυμα «Η άλλη Αρκαδία», ο συλλέκτης δημιούργησε τον χώρο τέχνης 16 Φωκίωνος Νέγρη στην Αθήνα, όπου στεγάζονται περιοδικές εικαστικές εκθέσεις, διοργανώνονται καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, αναπτύσσονται δίκτυα συνεργασίας, συμπράξεις και ανταλλαγές με άλλους φορείς από τον χώρο του πολιτισμού.

Από τον Μάρτιο του 2021 το Ίδρυμα "Η άλλη Αρκαδία" συνεργάζεται με το Google Arts & Culture αποκαλύπτοντας ένα μεγάλο μέρος της συλλογής μέσα από επιμελημένες εκθέσεις και παρουσιάσεις στο παγκόσμιο κοινό της ψηφιακή πλατφόρμας.

Το 2022 το Ίδρυμα «Η άλλη Αρκαδία» σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Ιστορίας της Τέχνης, The Courtauld Institute of Art του Λονδίνου, υλοποίησε για πρώτη φορά «Πρόγραμμα Φιλοξενίας Ακαδημαϊκής και Επιμελητικής Έρευνας Σύγχρονης Ελληνικής Τέχνης». Το Πρόγραμμα λαμβάνει χώρα δύο φορές το χρόνο και απευθύνεται σε θεωρητικούς και ιστορικούς της τέχνης, καθώς και επιμελητές από το Πανεπιστήμιο Courtauld Institute of Art.

