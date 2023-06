Matala Beach Festival 2023: Υπόσχεται και φέτος στιγμές μαγείας και ξεγνοιασιάς

Το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού πλησιάζει και τα Μάταλα προετοιμάζονται να υποδεχτούν και φέτος πλήθος κόσμου κατά το τριήμερο 23, 24, & 25 Ιουνίου.

Για 10η χρονιά, ο θεσμός που καθιερώθηκε από την αγάπη του κόσμου, το Matala Beach Festival, υπόσχεται ξανά στιγμές μοναδικές, στιγμές μαγείας και ξεγνοιασιάς, στιγμές από εκείνη τη δεκαετία όπου κάτω από το ουρανό των Ματάλων έζησαν ελεύθερα τα “παιδιά των λουλουδιών”.

Το Matala Beach Festival είναι ένα από τα πλέον μεγαλύτερα μουσικά φεστιβάλ της Ευρώπης με δωρεάν είσοδο, όπου συνδυάζει τη διασκέδαση με την χαλάρωση και παράλληλα προσφέρει τη δυνατότητα σε όλο τον κόσμο ανεξαρτήτως ηλικίας να ξεφύγει από το στρες της καθημερινότητας και να απολαύσει ένα τριήμερο γεμάτο μουσική, χορό αλλά και πολλές δραστηριότητες, δίπλα στην περίφημη παραλία με τις σπηλιές.

Image

Το Φεστιβάλ απευθύνεται με το δικό του μοναδικό τρόπο σε όλες τις ηλικιακές ομάδες. Μας προσκαλεί σε ένα γοητευτικό ταξίδι, να μοιραστούμε μικροί και μεγάλοι τη μαγεία της μουσικής, της τέχνης και του πολιτισμού αλλά και να αναδείξουμε τα ιδανικά της νέας γενιάς.

Την διοργάνωση επιμελούνται η «Μάταλα Δήμου Φαιστού Μονομετοχική Δημοτική Α.Ε.», ο Δήμος Φαιστού και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πιτσιδιών – Ματάλων. Στην συνδιοργάνωση συμμετέχει και η Περιφέρεια Κρήτης.

3 Stages, 3 γεμάτες ημέρες όπου στο line up της κεντρικής σκηνής του φεστιβάλ, θα ανέβουν μεγάλα συγκροτήματα και κορυφαίοι καλλιτέχνες της ελληνικής και ξένης μουσικής, όπως ο Θανάσης Παπακωνσταντίνου, οι Locomondo, ο Tonis Sfinos, ο Εισβολέας, οι 48 ώρες, οι Rootsriders, οι ABBA Revival, The Skelters, AC DC Gang The Motiff, Loopia κ.α.

Στο πλαίσιο των παράλληλων δραστηριοτήτων του, το Matala Beach Festival υποδέχεται και φιλοξενεί το “Busking Project”, μια πρωτοβουλία, που συνδέεται άμεσα με την κουλτούρα των Ματάλων και τη φιλοσοφία του φεστιβάλ.

To “Busking Project” στην ουσία του, υποδέχεται και αγκαλιάζει όλους τους ανεξάρτητους «καλλιτέχνες δρόμου» μέσα σε μία μεγάλη κοινότητα που χαρακτηρίζεται από αυτοοργάνωση και αποδοχή. Στη διάρκεια του φεστιβάλ, αρκετοί καλλιτέχνες συμμετέχουν ενεργά στο φεστιβάλ, σε διάφορα σημεία του οικισμού.

Επίσης ένας πολύχρωμος πολυχώρος θα φιλοξενήσει δραστηριότητες για παιδιά, γονείς και νέους γεμάτος μουσική, παιχνίδια, αφηγήσεις, χορό και πολλές εκπλήξεις!

Η αντίστροφη μέτρηση για το μεγαλύτερο γεγονός του καλοκαιριού έχει ξεκινήσει παρέα με το Μεγάλο Χορηγό Mythos Ice και τους χορηγούς Vikos Cola και νερό ZARO'S.

Η είσοδος για τις όλες τις συναυλίες και τις δραστηριότητες είναι δωρεάν.

Για περισσότερες πληροφορίες: www.matalabeachfestival.org

