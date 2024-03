Λονδίνο: Υποδέχεται το πρώτο μνημείο για τα θύματα του HIV/AIDS

Πέντε καλλιτέχνες και οι ιδέες τος έχουν επιλεγεί για να δημιουργήσουν ένα μνημείο HIV/AIDS στο Λονδίνο, περισσότερα από 40 χρόνια μετά την αναφορά του πρώτου κρούσματος AIDS στο Ηνωμένο Βασίλειο στο ιατρικό περιοδικό The Lancet (Ιούνιος 1981).

Το μνημείο, που όπως γράφουν τα βρετανικά ΜΜΕ έρχεται με καθυστέρηση, θα βρίσκεται κοντά στο πρώην Νοσοκομείο Middlesex στη Fitzrovia, όπου άνοιξε η πρώτη αποκλειστική μονάδα AIDS του Ηνωμένου Βασιλείου από την πριγκίπισσα Νταϊάνα τον Απρίλιο του 1987.

Το νέο δημόσιο έργο τέχνης θα «αναγνωρίσει μια ολοένα και πιο ξεχασμένη περίοδο στη βρετανική ιστορία και τα μαθήματα που πήραμε από εκείνη την εποχή», λέει η AIDS Memory UK, η φιλανθρωπική οργάνωση πίσω από την ανέγερση του μνημείου.

Οι καλλιτέχνες Harold Offeh, Shahpour Pouyan, Diana Puntar, Anya Gallaccio και ο Ryan Gander βρίσκονται στη βραχεία λίστα των καλλιτεχνών που έχουν υποβάλει προτάσεις και το νικητήριο έργο θα ανακοινωθεί αυτό το καλοκαίρι με το έργο να αποκαλύπτεται το 2026, σύμφωνα με το BBC.

Το AIDS Memory UK θα οργανώσει επίσης ένα πρόγραμμα έργων και εκδηλώσεων για να διερευνήσει γιατί «το Λονδίνο χρειάζεται ένα μνημείο για το AIDS», προσθέτει η φιλανθρωπική οργάνωση.

Το νέο έργο θα χρηματοδοτηθεί εν μέρει από τον δήμαρχο του Λονδίνου, Sadiq Khan, ο οποίος έχει δεσμευτεί για χρηματοδότηση ύψους 130.000 λιρών από την Επιτροπή για τη Διαφορετικότητα στο Ηνωμένο Βασίλειο.

«Το μνημείο θα μας ωθήσει να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για να τερματίσουμε τους θανάτους λόγω του AIDS και των ασθενειών που συνδέονται με αυτό και για να σταματήσουμε τις νέες λοιμώξεις HIV παγκοσμίως».

Σύμφωνα με την Terrence Higgins Trust, μια κορυφαία φιλανθρωπική οργάνωση για τη σεξουαλική υγεία, 106.890 άνθρωποι ζούσαν με HIV στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2019.

Η Νέα Υόρκη, εν τω μεταξύ, πρωτοστάτησε στη μνήμη όσων έχουν πληγεί από το AIDS. Τον περασμένο Ιούνιο, η πρωτοβουλία New York City AIDS Memorial αποκάλυψε ένα νέο γλυπτό του Jim Hodges ως μέρος της δημόσιας καλλιτεχνικής πρωτοβουλίας και του προγράμματος της πόλης Art in the Parks. Το μνημείο που εγκαινιάστηκε το 2016 για να τιμήσει τους περισσότερους από 100.000 Νεοϋορκέζους που πέθαναν από AIDS, έχει φιλοξενήσει σχεδόν 20 εγκαταστάσεις και εκδηλώσεις καλλιτεχνών.

Με πληροφορίες από BBC, artnewspaper

