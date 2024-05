Συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν: Έληξε το τετ α τετ - Σε εξέλιξη οι διευρυμένες συνομιλίες

Ολοκληρώθηκε περί τις 17:15 η κατ’ ιδίαν συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο «Λευκό Παλάτι» στην Άγκυρα.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, στη συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού και του Τούρκου προέδρου ήταν παρόντες οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης και Χακάν Φιντάν και οι δύο διπλωματικοί σύμβουλοι, Άννα Μαρία Μπούρα και Ακίφ Τσαγατάι Κιλίτς.

Μετά την συνάντηση των δύο ηγετών η οποία ξεκίνησαν οι διευρυμένες συνομιλίες με τις αντιπροσωπείες των δύο χωρών. Σε εξέλιξη βρίσκονται διευρυμένες επαφές με τη συμμετοχή μεταξύ άλλων των Υφυπουργών Εξωτερικών, Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου και Κώστα Φραγκογιάννη, αρμοδίων για τον πολιτικό διάλογο και τη «θετική» ατζέντα και του Μπουράκ Ακσαπάρ, του Διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλή Δεμίρη και του Τούρκου ομολόγου του, Ιμπραήμ Καλίν, του Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας, Αθανάσιου Ντόκου, της Συμβούλου Διεθνούς Στρατηγικού Σχεδιασμού, Αριστοτελίας Πελώνη, και της Διευθύντριας Επικοινωνίας του πρωθυπουργού, Κύρας Κάπη.

Στην συνέχεια θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις των δύο ηγετών και δείπνο, με τον κ. Μητσοτάκη να αναχωρεί ως τις 21:00 από την Τουρκία.

President @RTErdogan received Prime Minister Kyriakos Mitsotakis of Greece, who is in Türkiye for a working visit, at the Presidential Complex. pic.twitter.com/KNRnUplRw7

— Presidency of the Republic of Türkiye (@trpresidency) May 13, 2024