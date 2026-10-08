ΠΑΣΟΚ: «Για άλλη μια φορά ο κ. Τσίπρας άφησε στο απυρόβλητο τον κ. Μητσοτάκη»

Έντονη κριτική στον Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή τη συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παραπολιτικά», ασκεί το ΠΑΣΟΚ καταλογίζοντάς του ότι «για άλλη μια φορά άφησε στο απυρόβλητο τον κ. Μητσοτάκη και εξαπέλυσε μονομέτωπη επίθεση στο ΠΑΣΟΚ», σημειώνοντας πως έχει στόχο να διαιρέσει τον δημοκρατικό και προοδευτικό κόσμο για να κρατήσει το σύστημα Μητσοτάκη στην εξουσία.

Ειδικότερα, σε ανακοίνωσή του, το ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ «ομολόγησε ευθέως ότι δεν τον νοιάζει να κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη αλλά να… "καταλάβει" όπως είπε -πόσο "συνετή" (!) φρασεολογία- τον προοδευτικό χώρο, με άλλα λόγια να ανακόψει το ΠΑΣΟΚ». «Όσο εκείνος θα ασχολείται πώς θα αποφύγει την τρίτη θέση, εμείς θα εργαζόμαστε για την ήττα της Νέας Δημοκρατίας και την πολιτική αλλαγή», προσθέτει.

Σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, «είναι προφανές ότι ο αρχηγός της ΕΛΑΣ έχει στόχο να διαιρέσει τον δημοκρατικό και προοδευτικό κόσμο για να κρατήσει το σύστημα Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία στην εξουσία». «Δεν θα τον ακολουθήσουμε σε αυτόν τον κατήφορο», τονίζει.

Σχολιάζει, δε, πως «αν ψάχνει ομοιότητες σε κάποιο πρόγραμμα με την πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, ας ξαναδιαβάσει την ομιλία του στη ΔΕΘ και τη συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ». Το ΠΑΣΟΚ καλεί τον πρώην πρωθυπουργό να απαντήσει: «Γιατί συμφωνεί με τον κ. Μητσοτάκη να μην επανέλθει ο 13ος μισθός και η 13η σύνταξη; Γιατί στηρίζει την κερδοσκοπία των funds αρνούμενος την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για επαναφορά της προστασία της πρώτης κατοικίας; Γιατί στηρίζει την ίδρυση αμιγώς ιδιωτικών πανεπιστημίων και γιατί δεν θέλει τη φορολόγηση των υπερκερδών των ολιγοπωλίων;». «Να πει ανοιχτά στον ελληνικό λαό γιατί νομιμοποιεί τον μονόδρομο της πολιτικής του κ. Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας», επισημαίνει το ΠΑΣΟΚ.

Τέλος, υπογραμμίζει ότι «η Ελλάδα δεν έχει ανάγκη από ηγεσίες που κρίθηκαν και ενδιαφέρονται μόνο για την προσωπική τους αυτοδικαίωση. Η χώρα έχει ανάγκη Πρωθυπουργό εγγυητή της σταθερότητας. Οι κύριοι Μητσοτάκης και Τσίπρας είναι παράγοντες αστάθειας».

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