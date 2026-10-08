Κώστας Τσουκαλάς: «Όλοι πια καταλαβαίνουν ποιοι είναι οι δυο πόλοι»

«Όλοι πια καταλαβαίνουν ποιοι είναι οι δύο πόλοι», «η Νέα Δημοκρατία έχει επιλέξει ολιγοπώλια, ελίτ» και «το ΠΑΣΟΚ εκπροσωπεί τον μικρομεσαίο, τον κόσμο της εργασίας, τους ανθρώπους οι οποίοι μοχθούν κάθε μέρα, τους νέους που θέλουν στέγαση ως δικαίωμα και όχι ως προνόμιο», δήλωσε ο Κώστας Τσουκαλάς σε συνέντευξή του στην ΕΡΤnews.

Ερωτηθείς για την αναφορά του προέδρου της ΕΛ.Α.Σ., Αλέξη Τσίπρα, ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να αποφασίσει με ποιους θα πάει, ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος υποστήριξε ότι «δεν είναι πόλος στο πολιτικό σύστημα ο κ. Τσίπρας. Οι πόλοι είναι δύο: η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ» και ότι «εκείνος πρέπει να επιλέξει πού είναι πιο κοντά, γιατί με θέσεις όπως εκείνες που έχει στα κόκκινα δάνεια, στη μη επαναφορά 13ου μισθού, μη επαναφορά 13ης σύνταξης, την στήριξή του στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, έχει στην ουσία προσεγγίσει πολιτικές της ΝΔ».

«Οι πόλοι στο πολιτικό σύστημα είναι δύο, Κεντροδεξιά - Κεντροαριστερά», είπε στο ίδιο πλαίσιο για να τονίσει ειδικότερα: «Νέα Δημοκρατία: παρακμή, ανισότητες, ολιγοπώλια. Και το ΠΑΣΟΚ το οποίο μιλάει για μια πολιτική για την κοινωνική πλειοψηφία, με προστασία των εργαζομένων, με επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων, κατάργηση 13ωρου, 4ημερη απασχόληση, ΕΚΑΣ, 13η σύνταξη, 13ο μισθό, 120 δόσεις». Ο κ. Τσουκαλάς επανέλαβε ότι το ΠΑΣΟΚ θα καταθέσει πρόταση νόμου για το ιδιωτικό χρέος, η οποία θα είναι έτοιμη την άλλη εβδομάδα, σημειώνοντας ότι «εκεί πέρα θα πρέπει και η κυβέρνηση να απαντήσει για ποιον λόγο επιλέγει στις 120 δόσεις να υπάρχει το επιτόκιο 5,8%, γιατί δεν διαγράφει τόκους και προσαυξήσεις, γιατί επιλέγει να μην συμπεριλάβει οφειλές του '25 και του '26 και για ποιον λόγο εξαιρεί από την ρύθμιση και εκείνους που έχουν 12, 24, και 48 δόσεις ρύθμιση». Σχολίασε ότι δεν είδε να υπάρχουν οι 120 δόσεις στο κατατεθέν προς διαβούλευση σχέδιο νόμου της κυβέρνησης για τις παρεμβάσεις με τους servicers, εκφράζοντας την ελπίδα αυτό να σημαίνει ότι η κυβέρνηση ξανασκέφτεται αυτά που έχει προτείνει το ΠΑΣΟΚ.

Όσον αφορά την τροπολογία του ΠΑΣΟΚ για τον ΦΠΑ στα νησιά, ο κ. Τσουκαλάς επισήμανε ότι θα υπάρχει «η δυνατότητα να μπορεί η διαφορά που υπάρχει μεταξύ του ΦΠΑ - που σήμερα έχουμε με τον μειωμένο ΦΠΑ - να γυρνάει στην τοπική κοινωνία ως έσοδο για να μπορεί να πηγαίνει σε στοχευμένες πολιτικές ανά τόπο». Σχετικά με τις επερχόμενες ανακοινώσεις για το πετρέλαιο, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ αναρωτήθηκε: «θα έχουν απαντηθεί οι επιστολές του πρωθυπουργού (από την ΕΕ); Θα περιμένει να απαντηθούν; Ή θα πάρει επιτέλους μέτρα πριν ξεπαγιάσει ο κόσμος;», επαναλαμβάνοντας τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ όπως μεταξύ άλλων για μείωση του ΕΦΚ, πλαφόν σε πρατήρια και διυλιστήρια, φορολόγηση των υπερκερδών κ.ά.

Κληθείς να σχολιάσει την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, ο κ. Τσουκαλάς ανέφερε ότι «κάθε επίσκεψη Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών είναι μια σημαντική εξέλιξη. Έχουμε στρατηγική σχέση. Είμαστε εταίροι με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θέλουμε όμως αυτή η σχέση να βασίζεται σε ένα καθεστώς αμοιβαιότητας και στρατηγικών εγγυήσεων ασφάλειας». Τόνισε ότι «η χώρα μας έχει κυριαρχικά δικαιώματα στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο» και «εδώ προφανώς μια συμμαχία σημαίνει ότι πρέπει να υπάρξει και η έμπρακτη στήριξη από τους συμμάχους μας». Πρόσθεσε ότι «είδαμε μια λίγο επιφανειακή και θολή αναφορά στο ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης» και ότι «περιμέναμε προφανώς κάτι παραπάνω». «Δεν έχω κατανοήσει ακριβώς τι σημαίνει ιδιωτική διπλωματία, την οποία ανέφερε. Νομίζω ότι δεν έχουμε κάποιο σαφές συμπέρασμα προόδου από τη συνομιλία. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι αρνητική η επίσκεψη. Πάντα είναι θετικό, όταν υπάρχει επίσκεψη Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών…». Πρόσθεσε μεταξύ άλλων ότι στα ζητήματα ενέργειας το ΠΑΣΟΚ έχει πει ότι «προφανώς θέλει τις συμφωνίες, να είναι επωφελείς για τη χώρα και να μπορεί η Ελλάδα και οικονομικά και στρατηγικά και γεωπολιτικά να έχει κέρδη από αυτό». «Πρέπει, βέβαια, πάντα αυτές να είναι με διαφάνεια και περιμένουμε ότι θα μας ενημερώσει η κυβέρνηση αρμοδίως για το τι άλλο έχει ειπωθεί στις συναντήσεις με τον κ. Ρούμπιο και σε σχέση με την εξωτερική πολιτική και τη σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες», συμπλήρωσε.

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