Ευρωεκλογές 2024: Οι 42 υποψήφιοι του κόμματος "Κόσμος"

Το κόμμα "ΚΟΣΜΟΣ" ανακοίνωσε το ψηφοδέλτιό του για τις ευρωεκλογές.

Σε ανακοίνωσή του αναφέρει μεταξύ άλλων πως «η Ημέρα της Γης κάθε χρόνο εκφράζει την παγκόσμια ευαισθησία για την προστασία του περιβάλλοντος. Μια ευαισθησία που συμμερίζονται ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι σε όλον τον πλανήτη. Αν συγκρίνει κανείς τη συμμετοχή στην "Ημέρα της Γης" το 1970, όταν πρωτοξεκίνησε ο θεσμός, με τη συμμετοχή σήμερα, πενήντα τέσσερα χρόνια μετά, μπορεί να αντιληφθεί την απόσταση που έχει διανύσει το παγκόσμιο πράσινο κίνημα. Αυτό που κάποτε εθεωρείτο "περιθωριακό}, σήμερα δίνει τον τόνο της εποχής μας.

Όμως η αυξανόμενη παγκόσμια ευαισθητοποίηση όσο σημαντική κι αν είναι, δεν αρκεί από μόνη της. Γιατί σήμερα η ζωή όπως την έχουμε γνωρίσει, βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο. Αν δεν αλλάξουμε αμέσως ρότα, η πλανητική θερμοκρασία θα αυξηθεί κατά 4 βαθμούς. Σε μια τέτοια περίπτωση, η καταστροφή θα έχει ιστορικές διαστάσεις. Ήδη αυτά που κάποτε αποκαλούνταν «ακραία καιρικά φαινόμενα» συνιστούν μέρος της καθημερινότητας. Όπως και οι καταστροφικές συνέπειές τους.

Η περιβαλλοντική ευαισθησία πρέπει λοιπόν να κάνει το επόμενο βήμα. Να γίνει πολιτική πράξη, ολοκληρωμένο μεταρρυθμιστικό σχέδιο για την ταχεία πράσινη μετάβαση, τη μόνη εναλλακτική λύση απέναντι στην κλιματική κρίση. Αυτό ακριβώς είναι το πολιτικό μήνυμα του ΚΟΣΜΟΥ για τις Ευρωπαϊκές Εκλογές του 2024. Στις 9 Ιουνίου με το πράσινο ψηφοδέλτιο του ΚΟΣΜΟΥ ψηφίζουμε για τις ζωές τις δικές μας και των παιδιών μας, ψηφίζουμε για το κλίμα και τον πλανήτη. Ψηφίζουμε για την Ελληνική Πράσινη Συμφωνία, για να γίνει η πατρίδα μας πρωταγωνίστρια στην προσπάθεια να κερδηθεί το μεγαλύτερο στοίχημα στην Ιστορία».

«Σήμερα 22 Απριλίου 2024, Ημέρα της Γης, ο ΚΟΣΜΟΣ ανακοινώνει το ψηφοδέλτιό του για τις Ευρωπαϊκές Εκλογές. Η πράσινη ευαισθησία γίνεται πολιτική πράξη.

Το ψηφοδέλτιό μας δεν καταρτίστηκε με κριτήριο την «αναγνωρισιμότητα» και τη μακροχρόνια θητεία στους κομματικούς μηχανισμούς. Στο ευρωψηφοδέλτιο του ΚΟΣΜΟΥ συμμετέχουν άνθρωποι που έχουν δείξει τις ικανότητες τους στην επιστήμη, τον πολιτισμό, τα πράσινα κινήματα, την αυτοδιοίκηση, τον επαγγελματικό στίβο. Οι υποψήφιοι του ΚΟΣΜΟΥ είναι άνθρωποι που έχουν βαθιά συνειδητοποιήσει ότι ο πλανήτης βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, και μπορούν να συμβάλουν δημιουργικά ώστε η περιβαλλοντική ευαισθησία να μετατραπεί σε ένα μεγάλο μεταρρυθμιστικό σχέδιο, την «Ελληνική Πράσινη Συμφωνία». Για το σήμερα της Ελλάδας και το αύριο του πλανήτη, για τη ζωή του Ανθρώπου και την προστασία της Φύσης», συμπληρώνει το κόμμα στην ανακοίνωσή του.

Τα ονόματα και τα βιογραφικά των υποψηφίων ευρωβουλευτών του Κόσμου:

1. Γεωργία Αγγελοπούλου

Γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε στο Θέατρο των Αλλαγών όπου και εργάζεται 23 χρόνια. Στα πρώτα της βήματα στο φιλοζωικό χώρο υπήρξε εθελόντρια και αργότερα μέλος του ΔΣ της Πανελλαδικής Φιλοζωικής και Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας. Εργάστηκε εθελοντικά στην διοργάνωση και υποστήριξη διαμαρτυριών για τα ζώα, υπήρξε εθελόντρια στο Vegan Life Festival. Δημιούργησε στο you tube το κανάλι: Love is vegan, ένα από τα πρώτα vegan κανάλια που υπήρξαν στην Ελλάδα. Για μεγάλο χρονικό διάστημα υπήρξε συνδιαχειρίστρια ανεβάζοντας καθημερινά ενημερωτικά άρθρα στην μεγαλύτερη ελληνική vegan σελίδα στο facebook: Greek Vegans. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος της ομάδας που δημιούργησε την ιστοσελίδα και εφαρμογή: Vegan Guide Greece. Βοήθησε πολλά ζώα που βρίσκονταν στον δρόμο με καθημερινή σίτιση, ιατρική περίθαλψη, στειρώσεις, υιοθεσίες. Είναι vegan ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των ζώων 11 χρόνια. Στις βουλευτικές εκλογές του 2023 συμμετείχε με το Κόμμα για τα Ζώα σε εκλόγιμη θέση πρώτη στη λίστα του Βόρειου Τομέα Αθηνών στην συμμαχία Πράσινο και Μωβ. ‘’Κι αν καταφέρω εδώ κάτι μικρό ν΄αλλάξω ας είναι να γίνει σκαλοπάτι για τους επόμενους. – κι απ αυτό δεν μπορώ να φανταστώ καλύτερη συνέχεια’’.

2. Μαρία Αλεξίου

Σπούδασε νομικά στο ΕΚΠΑ και απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το Πανεπιστήμιο του Leicester. Είναι μέλος του ΔΣΑ και συμμετέχει ως ειδική εμπειρογνωμόνων στη Γραμματεία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τη Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση (European Sustainability Advisory Group) για την ανάπτυξη των Ευρωπαϊκών προτύπων αναφοράς των πληροφοριών για την βιωσιμότητα. Συμμετέχει ειδικότερα στην ομάδα της Γραμματείας που έχει την ευθύνη για την προετοιμασία και διαβούλευση των προτύπων που αφορούν τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, ενώ συμμετείχε και στην ειδικό ομάδα μελέτης για την αξιολόγηση των καλών πρακτικών αναφοράς σχετικά με βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα και την σύνδεση κινδύνων και ευκαιριών με τη στρατηγική. Εθελόντρια στο Advisory Board του HIGGS και στο Δ.Σ. της Οργάνωσης ΓΗ με σκοπό τη διασύνδεση και συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων και κοινωνίας των πολιτών σε κοινές πρωτοβουλίες και δράσεις.

Μέλος της ιδρυτικής ομάδας του CSR Hellas και του CSR Europe, συνεργάζεται στην υλοποίηση καινοτόμων πρωτοβουλιών συλλογικής δράσης και επίδρασης, όπως μεταξύ άλλων η διασύνδεση με την ακαδημαϊκή κοινότητα και την κοινωνία των πολιτών για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων σε ουσιώδη θέματα, η προώθηση νέων επενδύσεων σε βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα, η άσκηση της δέουσας επιμέλειας στην εφοδιαστική αλυσίδα και η αντιμετώπιση του κοινωνικού αντικτύπου από την κλιματική κρίση και την περιβαλλοντική υποβάθμιση σε κρίσιμους τομείς, όπως η υγεία και η ασφάλεια, η καταπολέμηση των διακρίσεων και η συμπερίληψη όλων στη μετάβαση σε ένα διαφορετικό οικονομικό σύστημα.

3. Ντίνα Βαρδαραμάτου

Η Κωνσταντίνα (Ντίνα) Βαρδαραμάτου είναι κοινωνική λειτουργός με μεταπτυχιακά στην Κοινωνική και Κοινοτική Εργασία και τις Εφαρμοσμένες Κοινωνικές Σπουδές. Συμμετέχει επί σειρά ετών στο πεδίο (σε θέματα μεταναστευτικού, έμφυλης βίας, πρόσβαση στη υγεία) και ως Πρόεδρος και σε Διοικητικά Συμβούλια Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών (PRAKSIS, Τεχνοδρομώ, Δίκτυο για την Καταπολέμηση της Φτώχειας, Δίκτυο για το Δικαίωμα στην Στέγη και την Κατοικία, Γενική Γραμματέας του Ευρωπαϊκού Λόμπυ Γυναικών κ.ά.). Τομείς ενδιαφέροντος, δράσης και ακτιβισμού: έμφυλη βία, κοινωνική ένταξη και συμπερίληψη, πρόσβαση στην υγεία, πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο, ασυνόδευτοι ανήλικοι, ΛΟΑΤΚΙ+, trafficking, ρητορική και εγκλήματα μίσους.

4. Νατάσσα Βασιλείου

Αρχιτέκτων Μηχανικός με καταγωγή από το Αίγιο και τα Λάβαρα Σουφλίου, είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών “MSc – Advanced Environmental and Energy Studies” από το U.E.L. και παρακολουθεί το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο Ε.Α.Π. με τίτλο “MSc – Protection of Cultural Heritage and Monuments of Nature from the Effects of Climate Change” (εν εξελίξει). Διακεκριμένη αρχιτέκτονας από το Building Design Magazine, με 20ετή επαγγελματική εμπειρία τόσο στη σχεδίαση και παρακολούθηση κτιριακών έργων όσο και στην διαχείριση και αξιοποίηση επενδυτικού χαρτοφυλακίου ακινήτων και με πιστοποιήσεις πάνω στον συγκεκριμένο κλάδο. Εκλεγμένο μέλος της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. κατά την τριετία 2016-2019 και συντάκτρια των δημοσιευμένων άρθρων: “Πολιτισμός, η απόλυτη ανανεώσιμη πηγή για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής” και “Δαδιά: Διαχείριση και διαφύλαξη της φυσικής πολιτισμικής μας κληρονομιάς”. Πιστεύει στον ρόλο του πολιτισμού ως εργαλείο ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής, τόνωσης της οικονομικής ανάπτυξης και διασφάλισης της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας.

5. Χρήστος Βρεττός

Ο Χρήστος Βρεττός εργάζεται στον χώρο της ενεργειακής δημοκρατίας, προωθώντας τις ενεργειακές κοινότητες στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Τον ενδιαφέρει η αρθρογραφία και η περιβαλλοντική πολιτική. Έχει συμμετάσχει σε ακαδημαϊκά ερευνητικά προγράμματα σε θέματα όπως η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και η απο-ανάπτυξη. Παρακολουθεί στενά και συμμετέχει σε κάποιες από τις παγκόσμιες συνδιασκέψεις του ΟΗΕ για το περιβάλλον.

6. Βροντίση Ζωή

Η Ζωή Βροντίση γεννήθηκε την άνοιξη του 1983 στην Αθήνα και είναι νέα μητέρα δύο παιδιών. Είναι απόφοιτος της σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (ΕΜΠ) και κάτοχος Msc από το Imperial College. Έχει πάνω από 15 χρόνια επαγγελματική και ακαδημαϊκή εμπειρία με κύριο αντικείμενο την κοινωνικοοικονομική ανάλυση κλιματικών πολιτικών αλλά και των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, με σημαντικό αριθμό δημοσιεύσεων σε έγκριτα διεθνή περιοδικά που συμπεριλαμβάνονται και στις μελέτες του IPCC. Έχει εμπειρία ως επιστημονική υπεύθυνη και συντονίστρια σε μεγάλο αριθμό ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων και είναι διευθύντρια σε συμβουλευτική εταιρεία. Εχει εργαστεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον ακαδημαϊκό και ιδιωτικό τομέα ενώ διετέλεσε Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης την περίοδο 2015-2020 και μέλος ΔΣ του ΑΔΜΗΕ για το έτος 2017-2018. Ταυτόχρονα, είναι ενεργή σε κινήματα πολιτών για την αυτοοργάνωση, την προστασία της φύσης, το δικαίωμα της στέγασης, για τα κοινά αγαθά και τους δημόσιους χώρους και για την συνεργατική οικονομία.

7. Μαρία Γεωργούλα

Γεννήθηκα στην Αθήνα το 1965, καταγόμενη από οικογένεια με δημοκρατικές καταβολές. Πατέρας αντιστασιακός και επί αρκετά χρόνια εξόριστος. Από την νεαρή μου ηλικία διαπαιδαγωγημένη σε ένα βαθιά δημοκρατικό περιβάλλον, οραματίστηκα με έναν ρομαντικό πολλές φορές τρόπο μια κοινωνία ίσων ευκαιριών για όλους. Αυτή την αρχή προσπάθησα να διαφυλάξω και να υπερασπιστώ στη μέχρι τώρα ζωή μου. Τελείωσα το 6ο Εσπερινό Λύκειο Αθήνας και είμαι πτυχιούχος του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕΙ Αθήνας.

Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών μου εργάστηκα αρχικά με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δυτικής Αττικής στο Κέντρο Υποδοχής Παλιννοστούντων στα πλαίσια Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Κοινωνικού Αποκλεισμού ΥΟUTH και HORIZON. Στην συνέχεια δραστηριοποιήθηκα επαγγελματικά στο χώρο των Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης με εξειδίκευση στον σχεδιασμό προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης ευπαθών κοινωνικά ομάδων. Από το 2002 εργάζομαι ως Κοινωνική Λειτουργός και από τον Ιανουάριο του 2023, ως Επιστημονικά Υπεύθυνη στο Σωματείο Ναυτικών Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες “Η ΑΡΓΩ”. Η εμπειρία μου επί 21 συναπτά έτη στο χώρο της αναπηρίας, συνέβαλλε στο να αντιληφθώ τα προβλήματα και τις ανάγκες της συγκεκριμένης πληθυσμιακής ομάδας.

Παράλληλα διδάσκω σε ΚΕΚ μαθήματα ανάλογα της ειδικότητάς μου. Η πολυετής επαγγελματική πορεία μου στον ευαίσθητο χώρο της αναπηρίας, αποτελεί τα εχέγγυα ότι θα αγωνισθώ στο πλευρό κάθε πολίτη, που χρειάζεται τη στήριξη και αρωγή μας. Ήμουν υποψήφια Περιφερειακή Σύμβουλος στις Περιφερειακές Εκλογές τον Οκτώβριο του 2023 με την Παράταξη του Γιώργου Ιωακειμίδη ΑΤΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ. Τα τελευταία χρόνια ζω πλέον στον Πειραιά, μια πόλη που αγαπώ, γιατί διατηρεί ακόμα τη ζεστασιά και την ανθρωπιά των κατοίκων της. Δραστηριοποιούμαι σε εθελοντικές οργανώσεις περιβαλλοντικού και κοινωνικού χαρακτήρα και συμμετέχω σε ομάδες πολιτιστικού χαρακτήρα (θέατρο, μουσική).

8. Γεώργιος Γκέκος

Ο Γεώργιος Γκέκος είναι Διδάκτωρ Οικονομολόγος-Σύμβουλος Επενδύσεων. Ήταν υποψήφιος βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ στις εκλογές του 2012 και 2015 στην Κορινθία. Εχει ασχοληθεί με επενδύσεις πράσινης ανάπτυξης, ενέργειας, τουρισμού, αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων, καινοτομίας καθώς και χρηματιστηρίου και κεφαλαιαγορών. Για 20 χρόνια εργάστηκε ως Διευθυντικό Στέλεχος και Γενικός Διευθυντής- Διαχειριστής Αμοιβαίων Κεφαλαίων της Αγροτικής Τράπεζας.

9. Βασιλική Γραμματικογιάννη

Γεννήθηκε το 1965 στην Αθήνα. Σπούδασε δημοσιογραφία και Οικονομικά. Η καριέρα της ως δημοσιογράφου ξεκίνησε το 1987 από το περιοδικό ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΣ της ΠΑΣΕΓΕΣ. Έκτοτε συνεργάστηκε με πολλά περιοδικά, εφημερίδες και sites. Τη δεκαετία του ’90 (την εποχή των μεγάλων εξαγορών και συγχωνεύσεων) ασχολήθηκε με επιχειρήσεις. Αρκετοί παράλληλοι επαγγελματικοί κύκλοι έκλεισαν το 2009 με την “ενηλικίωση” της μετά το θάνατο του πατέρα της. Τότε αποφάσισε να κάνει τις ανησυχίες της για το περιβάλλον επάγγελμα και το 2010 στήνει τη στήλη ECOVOICE στην ATHENS VOICE. Το 2016 ξεκινά το site: europepolis.com με περιβαλλοντικά και ευρωπαϊκά θέματα. Σήμερα συνεργάζεται και με την έκδοση του Σαββατοκύριακου της Εφημερίδας των Συντακτών.

Συνεργάστηκε με το Πολιτιστικό Τμήμα του Ινστιτούτου Γκαίτε και κάλυψε πανευρωπαϊκά πολιτιστικά πρότζεκτ του Ινστιτούτου, που αφορούν το Μετασχηματισμό της Κοινωνίας μέσω της τέχνης. Για τον κοινωνικό μετασχηματισμό μέσω της τέχνης παρακολούθησε σχετικό πρόγραμμα του Υπουργείου Πολιτισμού της Ρηνανίας Βεστφαλίας (της περιοχής εκείνης της Γερμανίας που η κύρια οικονομική δραστηριότητα βασιζόταν στις εξορύξεις άνθρακα και είναι η πρώτη περιοχή στην Ευρώπη που έκανε τη μετάβαση) και έκτοτε συμμετέχει ως απόφοιτος στο Διεθνές Δίκτυο του προγράμματος https://synergize.nrw-kultur-international.de/alumni

Έχει παρακολουθήσει πολλά περιβαλλοντικά σεμινάρια μεταξύ των οποίων για τη συνεργασία των χωρών της Μεσογείου στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, για την σπατάλη των τροφίμων στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο και πολλά άλλα.

Συμμετέχει στο ετήσιο δημοσιογραφικό σεμινάριο που οργανώνει η European Economic and Social Commitee, ενώ έχει υπάρξει και ιδρυτικό μέλος του ελληνικού τμήματος της Ένωσης Ευρωπαίων Δημοσιογράφων.

Είναι η μοναδική Ελληνίδα δημοσιογράφος περιβαλλοντικών θεμάτων που προσκάλεσε ο ΟΗΕ στη Σύνοδο Κορυφής το 2015 όπου παρουσιάστηκαν οι 17 παγκόσμιοι στόχοι βιωσιμότητας, γνωστοί ως Sustainable Development Goals, ενώ επρόκειτο για τη Σύνοδο που έβαλε τις βάσεις για να επιτευχθεί τον Δεκέμβριο της ίδιας χρονιάς η Συμφωνία του Παρισιού. Παρακολουθεί και καλύπτει δημοσιογραφικά τις παγκόσμιες συνόδους για το κλίμα γνωστές ως COP.

Για την δημοσιογραφική της δουλειά στο περιβάλλον έχει τιμηθεί με δυο δημοσιογραφικές διακρίσεις. Το 2014 με το βραβείο “ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ” προτεινόμενη από το αναγνωστικό κοινό και το 2016 τιμήθηκε με το βραβείο της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ) για τη συνεισφορά της στη διαφύλαξη του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας μας.

Διατηρεί άψογες σχέσεις με τους συναδέλφους της -σε ένα επάγγελμα άκρως ανταγωνιστικό- και είναι πολύ συχνά προσκεκλημένη τους σε ότι αφορά περιβαλλοντικά ζητήματα.

Λατρεύει το κολύμπι και τα ταξίδια -εσχάτως και την οικοψυχολογία- ενώ με την πολιτική ασχολήθηκε μόλις το 2019 με την κάθοδο της στις ευρωεκλογές με τους Πράσινους Αλληλεγγύη. Ωστόσο επειδή πολιτική είναι η ίδια η ζωή θεωρεί ότι ασχολείται με την πολιτική σε όλη της τη ζωή.

10. Πάνος Γρέδης

Γεννήθηκε το 1958 στο Νέο Σούλι Σερρών. Σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες και Δημόσια Διοίκηση στην ΠΑΣΠΕ και κατέχει Μεταπτυχιακό στις Διεθνείς Σχέσεις και Δημόσια Διοίκηση από το Πανεπιστήμιο Διοικητικών Επιστημών «Speyer» Γερμανίας, στις Ευρωπαϊκές Σπουδές από το ΕΚΠΑ και στις Εξωτερικές Σχέσεις της ΕΕ από ULB Βρυξελλών. Είναι εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου στις Βρυξέλλες. Εργάστηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην ΚΥ του Υπουργείο Οικονομικών και στη Γενική Γραμματεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Λουξεμβούργο. Μιλά άριστα Αγγλικά, Γερμανικά και καλά Γαλλικά. Είναι παντρεμένος με τη Χρυσούλα Απ. Γκίζη, υπάλληλο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πατέρας δύο αγοριών.

11. Δημήτρης Δερματάς

Καθηγητής Ρύπανσης Γεωπεριβάλλοντος και Διευθυντής του Τομέα Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, ΕΜΠ, με διδακτορικό από το UC Berkeley. Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου IMPEL (2018-2019) για την εφαρμογή και επιβολή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, Ειδικός Γραμματέας Επιθεωρητών και Ελεγκτών ΥΠΕΝ (2017-2019), μέλος του ΔΣ του Πανευρωπαϊκού Δικτύου (2010-2013) Municipal Waste Europe, Γενικός Διευθυντής του ΦοΔΣΑ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (2007-2010), Καθηγητής και Διευθυντής του Εργαστηρίου Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, W.M. Keck, Stevens Tech (1994-2006), συγκαταλέγεται στο 2% των ερευνητών με την μεγαλύτερη επιστημονική επιρροή σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι πρακτικές εφαρμογές της επιστημονικής του δραστηριότητας εστιάζονται στη διαχείριση αστικών και επικίνδυνων αποβλήτων, ρυπασμένου εδάφους και νερού.

12. Έφη Δόδουρα

Τραπεζικός, Πρόεδρος του φιλοζωικού Σωματείου Θεσσαλονίκης “ο Άργος”. Γεννήθηκε στις Σέρρες, μένει και εργάζεται ως τραπεζικός στη Θεσσαλονίκη. Αποφοίτησε με υποτροφία από το Κολλέγιο Anatolia και σπούδασε οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Ως φοιτήτρια, έγινε μέλος της Οικολογικής Κίνησης Θεσσαλονίκης και συμμετείχε ιδιαίτερα στην Ορνιθολογική Ομάδα. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος του φιλοζωικού Σωματείου Θεσσαλονίκης “ο Άργος” (1996), στο οποίο από το 2004 είναι Πρόεδρος. Από το 2009 ως το 2018 υπήρξε Γεν. Γραμματέας της πανελλαδικής Ομοσπονδίας για τα Δικαιώματα των Ζώων “CIDAG”. Ως εθελόντρια των δύο οργανώσεων, πρωτοστάτησε σε πολλές φιλοζωικές εκστρατείες (κατάργηση των τσίρκο με ζώα, νομοθεσία, γούνες, κυνήγι, puppy mills, πειραματόζωα, farm animals κλπ). Είναι μέλος σε κοινωνικές ακτιβιστικές ομάδες (SOSε τα Δέντρα, Οικολογική Κίνηση Θες/νίκης κλπ). Αρθρογραφεί συχνά σε περιοδικά, εφημερίδες και blogs για φιλοζωικά και κοινωνικά θέματα. Το όραμά της: να γίνει η χώρα μας φιλόξενη για όλους τους κατοίκους της – ανθρώπους και ζώα.

13. Αβραάμ – Αλβέρτος (Αλμπέρτο) Εσκενάζη

Ηθοποιός- Συγγραφέας. Γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη και είναι απόφοιτος της δραματικής σχολής του Εθνικού θεάτρου.

Στην μακρόχρονη διαδρομή του δούλεψε στο θέατρο, κινηματογράφο, τηλεόραση και ραδιόφωνο. Από το 2001 ιδρυτής και καλλιτεχνικός διευθυντής του Θεάτρου της Μεσογείου. Σκηνοθέτησε πολλά έργα. Σαν συγγραφέας έγραψε θεατρικά έργα, μυθιστορήματα και θεατρικές διασκευές μυθιστορημάτων. Κυκλοφορούν οκτώ μυθιστορήματα του.

14. Νώντας Ευεργέτης

Γεννήθηκε τον Απρίλιο του 1970 στην Λιβαδειά όπου και μεγάλωσε. Σπούδασε στην Ανωτατή Γεωπονική Σχολή Αθηνών, όπου υποστήριξε την διδακτορική του διατριβή πάνω στην ελληνική χλωριδική βιοποικιλότητα. Τα τελευταία είκοσι χρόνια εργάζεται στην έρευνα και την περιφερειακή ανάπτυξη με επίκεντρο την γεωργία, το περιβάλλον και την βιοποικιλότητα, προς όφελος της κοινωνίας των πολιτών. Από το 2016 συνεργάζεται με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ως ερευνητικός και διδακτικός συνεργάτης, ενώ πρόσφατα ανέλαβε την επιμελητεία του Ιπποκρατικού Βοτανικού Κήπου στην Κω.

15. Χριστίνα Ευθυμιάτου

Χημικός Βιοχημικός Μηχανικός, MSc. Με εμπειρία, σε Αθήνα και Νάξο, ως μελετητήρια και σύμβουλος σε θέματα περιβάλλοντος & τοπικής ανάπτυξης και στον σχεδιασμό -υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Μέλος ΔΣ του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (2016-2019). Ενεργό μέλος πολιτικών οργάνων και υποψήφια των Οικολόγων ΠΡΑΣΙΝΩΝ (2010-2022) και του Συνασπισμού «Πράσινο & Μωβ» το 2023. Υποψήφια δημοτική σύμβουλος για την Αθήνα με τον Χ. Δούκα το 2023. Συντονίστρια στην Ελλάδα της Πρωτοβουλίας για ένα Διεθνή Νόμο για την Οικοκτονία.

16. Λευτέρης Ιωαννίδης

Δήμαρχος Κοζάνης (2014 – 2019). Σήμερα είναι Δημοτικός Σύμβουλος. Από το 2007, ενεργό μέλος της Οικολογικής Κίνησης Κοζάνης, με σημαντική δραστηριότητα σε περιβαλλοντικά και οικολογικά θέματα. Υποψήφιος Βουλευτής με τους Οικολογους Πράσινους, 2007 και 2009. Υποψήφιος Δήμαρχος Κοζάνης, 2010. Ως Δήμαρχος ασχολήθηκε έντονα με την Δίκαιη Μετάβαση της Δυτ. Μακεδονίας στη Μεταλιγνιτκή Εποχή.

Πτυχιούχος του τμήματος Στελεχών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Εκμεταλλεύσεων, ΤΕΙ Μεσολογγίου. Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου (MBA in Management Information Systems), Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας. Θέμα πτυχιακής εργασίας: Συγκριτική αξιολόγηση συστημάτων διακυβέρνησης Δίκαιης Μετάβασης ανά τον κόσμο και σύγκριση με την Δυτ. Μακεδονία. Βαθμολογήθηκε με άριστα. Παντρεμένος με την Αγγελική Ζήγρα, πατέρας δυο παιδιών.

17. Μαρία Καβούρη

Αναπληρωματικό Μέλος Π.Σ Πράσινων – Οικολογία. Συν-συντονίστρια Π.Ο. Αττικής. Διαπολιτισμική Διαμεσολαβήτρια, Διερμηνέας και Μεταφράστρια.

Γεννήθηκε στην Αθήνα, μεγάλωσε στο Γύθειο και είναι μητέρα μιας κόρης. Μετανάστευσε για σπουδές στην Ιταλία όπου και έζησε για 42 χρόνια. Έλαβε την ιταλική υπηκοότητα την οποία διατηρεί παράλληλα με την Ελληνική. Σπούδασε ξένες γλώσσες με κύρια γλώσσα την Αγγλική και δευτερεύουσα την Νέα Ελληνική στο Πανεπιστήμιο Ca’ Foscari της Βενετίας και μέσω του προγράμματος Erasmus έκανε μετεκπαίδευση στο Αγγλικό Πανεπιστήμιο King’s College στον τομέα της Ν.Ελληνικής λογοτεχνίας. Στην συνέχεια, ειδικεύτηκε από Πανεπιστήμιο Ca’ Foscari στην Διαπολιτισμική Διαμεσολάβηση και ένταξη των μεταναστών. Έλαβε μέρος σε πολλά επιμορφωτικά προγράμματα Ιταλία και Ελλάδα και ευρωπαϊκά σεμινάρια με πολλαπλά θέματα και κεντρικό άξονα την ένταξη στην κοινωνία και εργασία προσφύγων και μεταναστών. Εργάστηκε σε ιταλικά σχολεία όλων των βαθμίδων διευκολύνοντας την ένταξη και την αξιολόγηση Ελλήνων μαθητών. Παράλληλα με την Διαπολιτισμική Διαμεσολάβηση εργάζεται ως διερμηνέας και μεταφράστρια από τα Ιταλικά στα Ελληνικά. Έλαβε μέρος σε συνέδρια ώς ομιλήτρια με θέμα τον Διαπολιτισμό και το μοντέλο του Διαπολιτισμικού Διαμεσολαβητή στο Ιταλικό εκπαιδευτικό σύστημα και την δυνατότητα της Διαπολιτισμικής εκπαίδευσης των Εκπαιδευτικών.

Από το 2010 είναι ενεργό μέλος της Κοινωνίας των Πολιτών και έχει συνεργασία με μη κυβερνητικές οργανώσεις και φορείς της κοινωνίας των πολιτών από όλη την Ευρώπη με άξωνα τον εθελοντισμό, την συγγραφή και υλοποίηση Ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών προγραμμάτων Εrasmus+ για νέους.

Το 2019 έλαβε μέρος στις Ευρωεκλογές κάτω από το σχήμα των “Πράσινοι Αλληλεγγύη” και είχε μια αρκετά καλή αποδοχή εκ μέρους των εκλογέων. Είναι ιδρυτικό μέλος των ΠΡΑΣΙΝΩΝ πρώην μέλος της πολιτικής γραμματείας και πρώην Συνεκπρόσωπος.

18. Γιώργος Κανέλλης

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Λακωνία αλλά ζει στην Πάτρα. Σπούδασε Πολιτική Επιστήμη, Δημόσιο Δίκαιο και Αγγλική Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Απόφοιτος της Εθνικής Σχολής Δημ. Διοίκησης.

Από το 1991 δραστηριοποιείται συνεχώς στην περιβαλλοντική πολιτική και δράση ως στέλεχος της Οικολογικής Κίνησης Πάτρας. Μετείχε στην Παγκόσμια Διάσκεψη Κορυφής του Γιοχάνεσμπουργκ (2002) για τη βιωσιμότητα ως εκπρόσωπος περιβαλλοντικών οργανώσεων. Επί περισσότερα από 10 χρόνια μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής Περιβάλλοντος Αχαΐας και του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Χελμού Βουραϊκού. Από το 2009 μετέχει στον αγώνα για την συγκρότηση ενός αυτόνομου κόμματος της πολιτικής οικολογίας στην Ελλάδα. Υπήρξε περιφερειακός σύμβουλος Δ. Ελλάδας από το 2014 ως το 2018 ως επικεφαλής αυτόνομης οικολογικής παράταξης.

19. Σταύρος Καραγιλάνης

Ο Σταύρος επιχειρεί στην βιώσιμη επιχειρηματικότητα, μέσα από την παραγωγή καινοτόμων φυτικών τροφίμων. Είναι απόφοιτος Διοίκησης επιχειρήσεων και έχει ασχοληθεί με την διδασκαλία γιόγκα και την εκπαίδευση φυτοφαγικής μαγειρικής. Με την εργασία και τις καταναλωτικές του συνήθειες, συμβάλει σε ένα βιώσιμο μέλλον για όλους.

Σκοπός του είναι να προωθήσει έναν ωφέλιμο τρόπο διατροφής και να ενσωματωθεί η περιβαλλοντική και διατροφική εκπαίδευση στα σχολεία. “Πιστεύω” του Σταύρου είναι ότι δεν μπορούμε πλέον να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα συμπτωματικά, αλλά να δούμε από που προέρχονται, να λάβουμε πιο γενναίες αποφάσεις για το μέλλον μας και να πάψουμε την δημιουργία νέων ανισορροπιών. Ο Σταύρος και η σύντροφός του είναι γονείς 3 κοριτσιών.

20. Φώτης Καψάλης

Ο Φώτης Καψάλης γεννήθηκε το 1991 στην Ολλανδία, κατάγεται από τα Τρίκαλα και είναι μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του Βολτ Ελλάδας. Ήταν υποψήφιος βουλευτής το 2023 και κατάφερε να συγκεντρώσει το υψηλότερο ποσοστό για τη συμμαχία «Πράσινο & Μωβ». Πριν αναλάβει την οικογενειακή επιχείρηση, εργαζόταν στις Βρυξέλλες επί 4 χρόνια ως σύμβουλος σε θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης εργάστηκε στο τμήμα Πολιτικών και Οικονομικών Υποθέσεων της Ολλανδικής Πρεσβείας στα Σκόπια. Έχει σπουδάσει Ευρωπαϊκό Δίκαιο στο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ και Εξωτερική Πολιτική Ευρώπης στο Πανεπιστήμιο του Κεντ. Παλεύει για μια βιώσιμη, δίκαιη και σύγχρονη Ελλάδα και Ευρώπη.

21. Πέτρος Κόκκαλης

Ο Πέτρος Κόκκαλης ασχολείται ενεργά με τα κοινά τα τελευταία 25 χρόνια, αναπτύσσοντας την κοινωνική καινοτομία με επίκεντρο την ανθρώπινη και βιώσιμη ανάπτυξη. Το 2019 εξελέγη ευρωβουλευτής με το ψηφοδέλτιο «Προοδευτική Συμμαχία – ΣΥΡΙΖΑ», εκπροσωπώντας τον ΚΟΣΜΟ: μια κίνηση πολιτών που επιδιώκει να θέσει τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) των ΗΕ στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής χάραξης πολιτικής και στοχεύει στην ενδυνάμωση και την συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, αλλά και όλων των ενδιαφερόμενων μερών να αναλάβουν δράση από την βάση για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και των ΣΒΑ.

22. Αλέξανδρος Λουιζίδης

Σκηνοθέτης Παραγωγός. Σπούδασε Πληροφορική, Σκηνοθεσία και Καλλιτεχνική Φωτογραφία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.Μιλάει Αγγλικά, Ιταλικά και λίγα Γαλλικά. Tο 1982 ιδρύει την πρώτη εταιρεία πληροφορικής στη Ρόδο (COMPUTIME). Επί 20 έτη μηχανογράφησε και εκπαίδευσε πάνω από 3000 ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Το 1995 δημιουργεί τον πρώτο κόμβο INTERNET “ Ρόδος ”. Το 1998 ιδρύει παράλληλα εταιρεία χρηματοοικονομικών η οποία εξαγοράστηκε από μεγάλο χρηματοπιστωτικό όμιλο της Ελλάδος δημιουργώντας υποκατάστημα στο οποίο διετέλεσε ως διευθυντής. Από το 2002 έως και σήμερα διατηρεί εταιρεία παραγωγής οπτικοακουστικών έργων με την επωνυμία digital dreams. Έχει στο ενεργητικό του πάνω από 400 έργα πρωτίστως οικολογικής ευαισθησίας με πολλές διακρίσεις. Είναι μέλος της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών ΕΕΣ. της EUROPIAN FEDERETION F.E.R.A. και της INTERNATIONAL FEDERATION Μ.Ε.Ι. Από το 2005 ασχολείται ενεργά με την προστασία του περιβάλλοντος. Υπήρξε δε τέσσερις φορές υποψήφιος βουλευτής με διάφορους οικολογικούς συνδυασμούς.

23. Δήμητρα Λυμπεροπούλου

Γεννήθηκε στον Άσσο Κορινθίας. Είναι κάτοικος και δημότης Καλαμάτας. Είναι πτυχιούχος Αγγλικής Φιλολογίας από το Bristol University of England, πτυχιούχος Γεωπονικής από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου Σπουδών (MSc) τμήματος Περιβάλλοντος του πανεπιστημίου Αιγαίου. Εργάστηκε πολλά χρόνια ως εκπαιδευτικός αλλά και ως Γεωπόνος τόσο στον Δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Ασχολείται ενεργά με τα κοινά τα τελευταία 24 χρόνια, υποψήφια Δημοτική σύμβουλος το 2002 και το 2006, υποψήφια αντιπεριφερειάρχης Πελοποννήσου το 2010, εκλεγμένη Περιφερειακή Σύμβουλος Πελοποννήσου, η πρώτη γυναίκα, και η μοναδική μέχρι σήμερα, επικεφαλής περιφερειακής παράταξης στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου το 2014 και το 2019. Υποψήφια περιφερειάρχης Πελοποννήσου και το 2023 με την «Πράσινη Κοινωνική Πελοπόννησο». Υποψήφια Βουλευτής με τους Οικολόγους Πράσινους το 2012, το 2015 και με το ΠΑΣΟΚ το 2023.

Συμμετέχει, εδώ και 30 χρόνια, στο πεδίο σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος κυρίως, αλλά και σε θέματα μεταναστευτικού και έμφυλης βίας. Στο site που ακολουθεί μπορείτε να δείτε όλη την δραστηριότητά της. https://peloponnisosoikologiki.wordpress.com/

Έχει δύο βραβεύσεις σε θέματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, βιώσιμης ανάπτυξης και τουρισμού. Έχει πολλές συμμετοχές ως εισηγήτρια σε διεθνή συνέδρια και πλούσια αρθρογραφία και παρουσία σε τοπικά και εθνικά ΜΜΕ.

Όλα τα παραπάνω όμως δεν θα είχαν καμία αξία και δεν θα έφερναν κανένα αποτέλεσμα αν δεν συνδέονταν με την ενεργή της δράση και τους αγώνες στην κοινωνία για την προστασία του περιβάλλοντος και την κοινωνική δικαιοσύνη. Πιστεύει πως ήρθε η ώρα, η οργή να δώσει την θέση της στις προτάσεις και η αγανάκτηση στην ελπίδα. Άλλωστε ο Καζαντζάκης έγραφε: «να αγαπάς την ευθύνη. Να λες Εγώ μονάχος μου έχω χρέος να σώσω τη γης. Αν δεν σωθεί, Εγώ φταίω….». Η Δήμητρα Λυμπεροπούλου, όπως λέει κι η ίδια, «Και Εγώ αγαπώ την Ευθύνη…».

24. Γεωργία Μίληση

Η Γεωργία (Γωγώ) Μίληση γεννήθηκε, μεγάλωσε και ζει στον Πειραιά. Έχει τελειώσει το Τμήμα Ευρωπαϊκών Σπουδών. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού Διοίκησης Επιχειρήσεων, Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (MBA). Εργάζεται σε Ναυτιλιακή εταιρεία ενώ παράλληλα ασχολείται με το Coaching. Από το 2009 ασχολείται με την τοπική Αυτοδιοίκηση στο κομμάτι του Πολιτισμού και της Βιώσιμης ανάπτυξης.

25. Στέλλα Μπελιά

Η Στέλλα Μπελιά γεννήθηκε στον Κορυδαλλό το 1966 και εκεί πέρασε τα παιδικά και εφηβικά της χρόνια. Υπήρξε «σχολική διαρροή» όταν φοιτούσε στην Β Λυκείου καθώς ήταν ανέφικτο να μπορεί να επιβιώσει σε ένα σχολικό σύστημα όπου οι ΛΟΑΤΚΙ+ άνθρωποι έπρεπε να παραμένουν σιωπηλοί και αόρατοι. Επέστρεψε στα θρανία δύο χρόνια αργότερα και αφού πήρε απολυτήριο Λυκείου μπήκε στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Αθήνας (σημερινό ΤΕΑΠΗ). Έχει ειδίκευση στη Λογοτεχνία- Θέατρο στην Εκπαίδευση (ΠΤΔΕ του ΕΚΠΑ) Συμμετέχει σε πολλές συλλογικότητες της κοινωνίας των πολιτών: Ιδρύτρια και Πρόεδρος της οργάνωσης «Οικογένειες Ουράνιο Τόξο», ιδρυτικό μέλος της συλλογικότητας «Ομοφοβία και Τρανσφοβία στην Εκπαίδευση» (σημερινό «Πολύχρωμο Σχολείο») ιδρυτικό μέλος της συλλογικότητας «Υπερήφανοι Γονείς» κ.ά. αλλά και σε επιστημονικές οργανώσεις (ΟΜΕΡ –Παγκόσμια Οργάνωση για την Προσχολική Εκπαίδευση, Νηπιαγωγοί σε Δράση κ.ά.)και συνδικαλιστικά σωματεία (Σύλλογος Εκπαιδευτικών Α’θμιας Εκπαίδευσης Κορυδαλλού- Αγ. Βαρβάρας) Είναι έννομη μητέρα δύο διδύμων αγοριών του Γιάννη και του Αντώνη Μπελιά που γεννήθηκαν τον Αύγουστο του 2007 και τριών ακόμα παιδιών, δύο κοριτσιών και ενός αγοριού που δεν της αναγνωρίζεται καμία έννομη σχέση μαζί τους για την ώρα καθώς έχουν έννομη σχέση μόνο με την μία μητέρα τους και πρώην σύντροφό της Χάρις.

Εξαιτίας της ενασχόλησής της με την ανάδειξη των διακρίσεων που βιώνουν οι ΛΟΑΤΚΙ+ άνθρωποι συμμετείχε σε πολλά συνέδρια φορέων ενώ οργάνωσε με τις Οικογένειες Ουράνιο Τόξο μία ημερίδα («Η Αγάπη Δημιουργεί Οικογένειες» – Τιτάνια 14/2/2014) και ένα συνέδριο («Η Αγάπη Δημιουργεί Οικογένειες»- Γεν.Γρ.Μ.Μ.Ε. 13&14/2/2016 στα οποία συμμετείχαν ακαδημαϊκοί και μέλη ΔΕΠ από Πανεπιστήμια όλης της χώρας (ΕΚΠΑ, ΑΠΘ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Πάντειο). Με την ιδιότητα της Προέδρου των Οικογενειών Ουράνιο Τόξο, συμμετείχε στις ακροάσεις των εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών στην Βουλή σε όλα τα νομοσχέδια που αφορούσαν την ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων (Σύμφωνο Συμβίωσης, Νομική Αναγνώριση της Ταυτότητας Φύλου, Υιοθεσία και Αναδοχή, Συμμετοχή ΛΟΑΤΚΙ+ οργανώσεων στην Ε.Ε.Δ.Α.) .

Καλείται συχνά να συμμετάσχει σε μαθήματα πανεπιστημιακών, ώστε να ενημερώσει φοιτήτριες και φοιτητές για θέματα που αφορούν την ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα σχετικά με το αντικείμενό τους (ΕΚΠΑ, ΑΠΘ, Δημοκρίτειο, Πάντειο κ.ά.) Συμμετείχε σε επιμορφωτικά προγράμματα του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής ( επί προεδρίας Σοφίας Κωνσταντέλια και επί προεδρίας Γιάννου Λιβανού) για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των εργαζομένων του τομέα παιδικής προστασίας σε ζητήματα που αφορούν την αναδοχή από ομόφυλα ζευγάρια Συμμετείχε σε επιμορφώσεις εκπαιδευτικών για ΛΟΑΤΚΙ+ θέματα μετά από πρόσκληση παλαιότερα Συμβούλων Αγωγής Υγείας (Α’θμιας και Β΄Βαθμιας) και μετέπειτα Συντονιστριών/ών Εκπαιδευτικού Έργου.

Συμμετείχε στον σχεδιασμό και την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος FAROS που μέσα από την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση διαφόρων επαγγελματικών κατηγοριών (εκπαιδευτικών, διοικητικών υπαλλήλων, δικαστικών υπαλλήλων.) στοχεύει να ενισχύσει τους μηχανισμούς προστασίας, παρακολούθησης και πρόληψης, καθώς και να συμβάλει στην καταπολέμηση των εγκλημάτων μίσους και των ομοφοβικών, αμφιφοβικών, τρανσφοβικών, ιντερφοβικών διακρίσεων και βίας. (a Έχει γράψει δύο βιβλία για παιδιά που μιλούν για την πολυμορφία των οικογενειακών σχηματισμών («Τα δύο μικρά αυγά» Αθήνα, 2014, «Η Αλίκη κοιτάζει στον καθρέφτη» Αθήνα 2016) και δύο διηγήματα στο συλλογικό «Μικρές Οικογενειακές Ιστορίες» Αθήνα 2016. Υπήρξε μέλος της Εθνικής Επιτροπής για την Ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ+ με πρόεδρο τον Λίνο- Αλέξανδρο Σισιλιάνο, καθηγητή Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου στη Νομική Σχολή Αθηνών και πρώην πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που κατέθεσε το πόρισμά της για την Εθνική Στρατηγική για την Ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ+ στον πρωθυπουργό τον Ιούλιο του 2021.

Συμμετείχε ως επιμορφώτρια στην εκπαίδευση των 250 εκπαιδευτριών/ών στην ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με αντικείμενο τα δικαιώματα των ευάλωτων ομάδων – πεδίο: μέλη της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.

Συμμετείχε στην ομάδα εκπόνησης του φακέλου Φ1 «Διασφάλιση της ισότητας και των δικαιωμάτων των ατόμων της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+ στη δημόσια διοίκηση» του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. Στη συνέχεια επιλέχθηκε για την συγκρότηση της Ομάδας Εργασίας ΙΝ.ΕΠ. (υπ’ αριθ. 2263/19-4-2022 απόφαση συγκρότησης Ομάδας Εργασίας) για τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού και υλικού πιστοποίησης του επιμορφωτικού προγράμματος με τίτλο «Διασφάλιση της ισότητας και των δικαιωμάτων των ατόμων της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+ στη

Δημόσια Διοίκηση». Οργάνωσε και συμμετείχε ως επιμορφώτρια στο 1 ο πιλοτικό πρόγραμμα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α 80133Κ22 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΟΑΤΚΙ+ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ – Εξ αποστάσεως Πρόγραμμα μέσω πλατφόρμας Webex και έκτοτε συμμετέχει σε σταθερή βάση ως επιμορφώτρια στο συγκεκριμένο πρόγραμμα στον κύκλο Ανθρώπινα Δικαιώματα και Κοινωνική Πολιτική καθώς και σε άλλους φακέλους που αφορούν την εκπαιδευτική διαδικασία. (Σύμβουλοι Σχολικής ζωής, Μέντορες, Διευθυντές και Υποδιευθυντές Σχολικών Μονάδων) καθώς και στην Εισαγωγική Επιμόρφωση των νεοδιόριστων δημοσίων υπαλλήλων.

Συνεχίζει να εργάζεται με στόχο να αλλάξει η κοινωνική πραγματικότητα και να έχουμε μια κοινωνία συμπεριληπτική σε όλα τα πεδία όπως στην Εκπαίδευση, στην Εργασία , στην Υγεία κλπ. Η δράση αυτή είχε σαν αποτέλεσμα πολλές νομοθετικές ρυθμίσεις με θετικό αποτέλεσμα για την συμπερίληψη των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων και την εξάλειψη της Λοατκιφοβίας όπως η νομοθεσία για την Ενδοσχολική Βία και τον Σχολικό Εκφοβισμό, η απαγόρευση των Θεραπειών Μεταστροφής και πρόσφατα ο νόμος για την Ισότητα στον Γάμο και την Τεκνοθεσία.

26. Άννα Μαρία Μπότσαρη

Γεννήθηκε το 1972 στην Αθήνα, μεγάλωσε όμως στην Καβάλα μέχρι την ηλικία των 17 χρόνων. Ασχολήθηκε με το σκάκι και διακρίθηκε ως πρωταθλήτρια νεανίδων και γυναικών Ελλάδας, πολύ νωρίς. Μέλος της Εθνικής ομάδας Γυναικών σκάκι από το 1985, με σημαντικότερες διακρίσεις 4ο ατομικό και 6η ομαδικό Ολυμπιακό μετάλλιο, χρυσό ατομικό σε Πανευρωπαϊκό Εθνικών ομάδων, Χρυσό σε μεσογειακούς γυναικών, πολλά χρυσά Βαλκανικά μετάλλια ατομικά και ομαδικά καθώς και δύο χάλκινα μετάλλια και ένα αργυρό σε παγκόσμια νεανίδων (κάτω των 20). Έχει παγκοσμίως τον ανώτερο τίτλο της γκραντ μετρ γυναικών (WGM) και του διεθνούς μετρ (CIM) στην γενική κατηγορία. Προπονητικά ασχολείται με το άθλημα επί σειρά ετών ενώ το 2002 πέτυχε ρεκόρ γκίνες σε σκακιστικό σιμουλτανέ (ταυτόχρονο παίξιμο) αντιμετωπίζοντας 1102 αντίπαλους σε περιθώριο 35 ωρών. Το 1999 συμπεριλήφθηκε στη λίστα κορυφαίων αθλητών και το 2002 διορίστηκε τιμητικά (αντί μεταλλίου τιμής από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας) στο Υπουργείο Εσωτερικών, όπου συνέταξε το εγχειρίδιο για την Επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης το οποίο και βραβεύτηκε στο αντίστοιχο συνέδριο της Χάγης. Από το 2022 κατόπιν μετάταξης, είναι υπάλληλος του Υπουργείου Παιδείας, στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Το 2023, ήταν υποψήφια στις περιφερειακές εκλογές με τον συνδυασμό του Γ. Ιωακειμίδη. Μητέρα μιας κόρης 16 χρονών, ασχολείται με τα κοινά, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον πολιτισμό, τον αθλητισμό και την οικολογία.

27. Κωνσταντίνος Νικολόπουλος

Ο Κωνσταντίνος Νικολόπουλος είναι Πολιτικός Επιστήμονας με ειδίκευση στην Πολιτική για την Έρευνα και την Καινοτομία. Κατέχει πτυχίο Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών από το Πάντειο Πανεπιστήμιο, και μεταπτυχιακό τίτλο MSc. in Public Policy & Human Development από το Πανεπιστήμιο του Maastricht. Στο παρελθόν έχει εργαστεί στις Βρυξέλλες, ως σύμβουλος σε φορείς δικτύωσης (European Association of Manufacturing Technologies, European Young Innovators Forum), και στην Ελλάδα ως ειδικός σύμβουλος Ευρωπαϊκής Πολιτικής και συγχρηματοδοτούμενων έργων στα υπουργεία Εξωτερικών, Παιδείας και Ναυτιλίας. Στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής πολιτικής ήταν συντονιστής της ομάδας έργου για το “μεταφορικό ισοδύναμο στα νησιά”.

Σήμερα εργάζεται ως σύμβουλος καινοτομίας στην CORE INNOVATION, εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού για την βιομηχανία σε έργα που μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και τις επιπτώσεις των εργασιών στην υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.

28. Ζωή Νιομανάκη

Είναι 56 ετών, γεννημένη στη Θεσσαλονίκη, μόνιμη κάτοικος Γερμανίας, παιδί μεταναστών δεύτερης γενιάς, διαζευγμένη και μονογονεϊκή μητέρα δύο κόρων.

Μετά τις σπουδές Γερμανικής Φιλολογίας / Ιστορίας Τέχνης / Επιστήμης Μ.Μ.Ε. στο πανεπιστήμιο Χάινριχ- Χάινε στο Ντύσσελντορφ, εργάστηκε επι 14 χρόνια ως δημοσιογράφος στον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό σταθμό WDR με επίκεντρο κοινωνικοπολιτικά θέματα της ομογένειας. Μετά το διαζύγιο έκανε νέες σπουδές και έκτοτε εργάζεται ως κοινωνική λειτουργός τόσο σε δημόσιες υπηρεσίες όσο και σε ΜΚΟ στους τομείς καταπολέμησης ρατσισμού παντός τύπου, στήριξης μονογονεϊκών μητέρων/ συμμετοχή σε projects αναγνώρισης και ενσωμάτωσης αλλοδαπών, χρόνια ανέργων καθώς και ατόμων της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.

Σε αυτούς τους τομείς δραστηριοποιείται και πολιτικά: Εδώ και 9 χρόνια είναι μέλος των Πρασίνων Γερμανίας και εδώ και 4 χρόνια εκλεγμένη δημοτική σύμβουλος, επίτροπος διοικητικού συμβουλίου, υπεύθυνη του κόμματος για θέματα διαφορετικότητας (diversity), συμβουλευτική επίτροπος του ταμιευτηρίου δημοσίου δικαίου (Sparkasse Krefeld) της περιφέρειας και μέλος άλλων 6 επιτροπών της εκλογικής της περιφέρειας καθώς και αντιπρόεδρος στην σχολική επιτροπή. Ήταν υποψήφια στις βουλευτικές του Ιουνίου στο ψηφοδέλτιο επικράτειας και στις περιφερειακές Θεσσαλονίκης με τον Φίλιππο Γκανούλη.

Έλαβε 2 βραβεύσεις για εξέχουσες υπηρεσίες προς κοινωφελείς σκοπούς και έπαινο διακεκριμένης ερευνήτριας διεπιστημονικής έρευνας ενδοκοινωνικών συγκρούσεων και βίας Δρ. Μπεάτε Κούπερ (Prof. Dr. Beate Küpper).

29. Νικόλαος Ξεσφίγγης

Γεννήθηκε στην Αμφιλοχία το 1966 και ζει στην Αθήνα όπου τελείωσε την δευτεροβάθμια εκπαίδευση και φοίτησε στην σχολή Κορέλκο στο τμήμα των Η/Υ. Μετά το τέλος των στρατιωτικών του υποχρεώσεων εργάστηκε σε εταιρείες μεταφορών. Το 1995 δημιούργησε τη δική του εταιρεία μεταφορών και Logistics αναλαμβάνοντας μεγάλα και σημαντικά έργα όπως με την Network Advisors και την Leyer3 tn Amadeus Hellas, την Γερμανός ΑΕ, την Τράπεζα Κύπρου, το Πανεπιστήμιο Πατρών, την Hellascom S.A, το Δικαστικό Μέγαρο Καλαβρύτων, την Ολυμπιάδα 2004, την Lamda Hellix την ISSUS S.A, την Nextcom S.A, τα Ε.Λ.Τ.Α, τον Ο.Σ.Ε., όπως και πλήθος άλλων ιδιωτικών και μη έργων. Ως και σήμερα που εργάζεται ως CEO σε εταιρεία Logistics, μέλημά του είναι να εκσυγχρονίσει τον χώρο των μεταφορών και των Logistics στη χώρα μας. Έχει ασχοληθεί ως αθλητής με την κολύμβηση.

30. Θάλεια Παντούλα

Η Θάλεια Παντούλα γεννήθηκε στα Ιωάννινα το 1989 όπου και έως σήμερα ζει με την οικογένειά της. Έχοντας καταγωγή από δύο χωριά της Ηπείρου, το Πολύδωρο Ζίτσας και το Δεμάτι Ζαγορίου, όπου πέρασε μεγάλο χρόνο της παιδικής και ενήλικης ζωής της, ανέπτυξε από πολύ μικρή την αγάπη της για την φύση και τα βουνά. Για τον λόγο αυτό αποτελεί ιδρυτικό μέλος και εργάζεται σε Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, η οποία έχει ως σκοπό της την ενίσχυση της αποκέντρωσης και τη στήριξη των ορεινών κοινοτήτων. Συμμετέχει ενεργά στο Οικοσύστημα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας της Ηπείρου και στοχεύει στην ανάδειξη ενός άλλου τρόπου κοινωνικής και οικονομικής οργάνωσης που σέβεται τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Πιστεύει στα Κοινά, στη δημοκρατική τους διαχείριση και συμμετέχει στο ενεργειακό συνεταιριστικό κίνημα, ως μέλος της ενεργειακής κοινότητας Ηπείρου. Είναι απόφοιτη του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με μεταπτυχιακό τίτλο στην Πολιτιστική Διαμεσολάβηση στα Μουσεία από το Πανεπιστήμιο Roma Tre. Εργάστηκε χρόνια στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα ως αρχαιολόγος και μουσειολόγος. Σήμερα εργάζεται ως project manager σε ευρωπαϊκά έργα και προγράμματα που αφορούν στον πολιτισμό, την αγροτική ανάπτυξη, το περιβάλλον και την κοινωνική καινοτομία.

31. Ευθαλία (Θάλεια) Ρούσσου

Γεννήθηκε στα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής. Απεφοίτησε απο την Ιατρική σχολή του ΑΠΘ.

Ειδικεύτηκε στην Παθολογία στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο Θεσσαλονίκης και στη Ρευματολογία στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Μπερμινγχαμ. Έκανε μαστερ στην ανοσολογία, διδακτορικο στο Πανεπιστήμιο του Μπερμινγχαμ και μεταδιδακτορικές σπουδές στο πανεπιστήμιο του Μπαθ, UK.

Δούλεψε στην Ελλάδα (Β’ΙΚΑ Θεσσαλονίκης ) και αναπληρώτρια καθηγήτρια στα ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Υπήρξε συνεργάτης αρθρογράφος για την εφημερίδα «Γνώμη της Χαλκιδικής» απο το 1997 ως το 2003. Ήταν εκλεγμένο μέλος του Ιατρικού συλλόγου Χαλκιδικής.

Από το 2004 ζει στο Λονδίνο και εργάζεται σαν ρευματολόγος στο Εθνικό Σύστημα Υγείας της Μ. Βρετανίας, με θητεία και ως διευθύντρια . Υπήρξε αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Queen Mary’s University of London και κυρια ερευνήτρια σε μελέτες εθνικές και διεθνείς. Έχει σημαντικό αριθμό δημοσιεύσεων σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά με διεθνή εμβέλεια και πληθώρα παρουσιάσεων και αναφορών.

Ασχολείται με την πολιτική Οικολογία ως μέλος Πανελλαδικού Συμβουλίου και πολιτικής γραμματείας και ήταν συν εκπρόσωπος στον Ευρωπαικο πράσινο κόμμα (EGP). Είναι μέλος ΔΣ του Πράσινου Ινστιτούτου και εκπρόσωπος στο European Green foundation. (EGF). Υπήρξε υποψήφια για τις ευρωεκλογές το 2019 και για τις περιφερειακές εκλογές για την Κεντρική Μακεδονία το 2019 με το ψηφοδέλτιο του Φίλιππου Γκανούλη, αλλά και το 2023 εκπροσωπώντας την ενότητα της Χαλκιδικής. Έχει ένα γιο που είναι ηλεκτρονικός μηχανικός και ασχολείται με δορυφορικά συστήματα. Μιλάει Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά και λίγα Γερμανικά. Έχοντας εμπειρία από την ζωή, την εργασία αλλά και την τάξη πραγμάτων σε δύο διαφορετικές χώρες της Ευρώπης που αντιπροσωπεύουν το βορρά και το νότο, φιλοδοξεί να έχει σημαντικό ρόλο στην προσέγγιση και εφαρμογή πράσινων ιδεών, αρχών και πρακτικών μεταξύ Ελλάδος και Ευρώπης.

32. Μπεατρίς (Μπέττυ) Σελακούμα

Κοινωνική Ερευνήτρια- Ακτιβίστρια, Πρόεδρος και Διοικήτρια του Κ.Π των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας “ΕΛΠΙΔΑ”

Ιδρύτρια του Δικτύου Κοιν. Αλληλεγγύης “ΕΥΝΟΙΑ”.

Η Μπέττυ (Μπεατρίς) Σεμακούλα γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη. Σπούδασε Ανθρωπιστικές επιστήμες, Κοινωνικές επιστήμες και Διοίκηση Μονάδων Υγείας. Εργάστηκε σε Ελλάδα και εξωτερικό ως CEO και EU Programme manager, σχεδίασε και υλοποίησε Εκπαιδευτικά Προγράμματα για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης καθώς και ειδικά προγράμματα για τους έγκλειστους σε όλα τα καταστήματα κράτησης (φυλακές) της χώρας.

Τα τελευταία χρόνια αφοσιώθηκε στην Κοινωνική Έρευνα και τη Διοίκηση Μονάδων Υγείας σε Ελλάδα και εξωτερικό ενώ παραμένει συνεργάτιδα ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού. Έχει πραγματοποιήσει πολυάριθμες ανθρωπιστικές αποστολές σε όλο τον κόσμο ως πλήρωμα διεθνών οργανισμών, σε εμπόλεμες και μη ζώνες, για την αντιμετώπιση της επισιτιστικής κρίσης, την καταπολέμηση του AIDS, την καταπολέμηση του αναλφαβητισμού, την ενεργειακή φτώχεια και τον αγώνα υπέρ της εξάλειψης διακρίσεων και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Τα τελευταία χρόνια ζει και δραστηριοποιείται σε Ελλάδα και Ιταλία.

33. Ειρήνη (Ρηνιώ) Σκουζού

Η Ειρήνη Σκουζού γεννήθηκε στην Αθήνα. Είναι δικηγόρος μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά και του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και εμπειρογνώμονας επί εκλογικών θεμάτων. Την εκπαιδευτική της πορεία ξεκίνησε με σπουδές στη φιλοσοφική σχολή του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Στη συνέχεια, ολοκλήρωσε μεταπτυχιακές σπουδές στη μετάφραση-διερμηνεία στο Στρασβούργο. Επιπλέον, σπούδασε νομικά στο Λονδίνο και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στην Ιστορία και Θεωρία των Διεθνών Σχέσεων από London School of Economics and Political Science.

Στην επαγγελματική της διαδρομή, η Ειρήνη έχει υπάρξει επιτόπου εκλογική παρατηρήτρια και εμπειρογνώμονας σε περισσότερες από 30 εκλογικές διαδικασίες σε χώρες ανά τον κόσμο (ενδεικτικά, Αλβανία, Γκάμπια, Καμπότζη, Κονγκό, Μαδαγασκάρη, Μαυριτανία, Νιγηρία, Νότιο Σουδάν, Πολωνία, Σιέρα Λεόνε, Τανζανία, Τόγκο κ.λπ.) συμβάλλοντας σε αποστολές εκλογικής παρατήρησης της ΕΕ και του ΟΑΣΕ. Ως εμπειρογνώμονας αξιολογεί το νομικό πλαίσιο σύμφωνα με διεθνή πρότυπα και βέλτιστες πρακτικές, προσφέροντας

ειδικευμένες συστάσεις για την ενίσχυση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των ίσων ευκαιριών, της ισότητας φύλων και της συμπερίληψης ευάλωτων ομάδων. Έχει εργαστεί ως δικηγόρος στην Λεμεσό και στην Αθήνα από το 2013 ενώ είναι διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Έχει οικοδομήσει ισχυρές συνεργασίες με εθνικά και διεθνή θεσμικά όργανα, οργανισμούς και διπλωματικές αντιπροσωπείες, καθώς και με την κοινωνία των πολιτών. Ως μέλος επαγγελματικών οργανώσεων συμμετέχει ενεργά σε σεμινάρια και συνέδρια. Μιλά αγγλικά και γαλλικά σε υψηλό επαγγελματικό επίπεδο, ενώ διαθέτει βασικές γνώσεις ισπανικών και γερμανικών.

34. Παναγιώτης Σταμάτης

Γεννήθηκε στην Γερμανία στις 22/7/1971. Ζεί στην πόλη της Ρόδου. Είναι γεωπόνος Τ.Ε απόφοιτος του ΤΕΙ Ηρακλείου. Είναι Ελεύθερος επαγγελματίας και ασχολείται με τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τη συντήρηση κήπων σε κατοικίες και μεγάλες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Είναι υπεύθυνος του Βοτανικού Κήπου του Ιδρύματος «Mark De Montalabeart» στην παλαιά πόλη της Ρόδου. Είναι ιδρυτικό μέλος τής ΚοινΣΕπ «Ο Από μηχανής Άνθρωπος», που ασχολείται με θέματα πολιτισμού και περιβάλλοντος. Είναι επίσης, ιδρυτικό μέλος της διαδικτυακής ομάδας «Πολίτες για μία Πράσινη Ρόδο». Είναι παντρεμένος με την Αγλαΐα Αθανασίου και έχει τρία παιδιά, τον Ορέστη την Λυδία και την Κατερίνα. Χόμπι του είναι το διάβασμα, η μουσική, η ορειβασία και φυσικά ο εθελοντισμός.

35. Όλγα Στεφανή

Σπούδασε στο Τμήμα Φωτογραφίας Σχολής Καλλιτεχνικών Σπουδών, ΤΕΙ Αθηνών. Διπλωματούχος μονωδίας από το ΔΩΘ. Δικαστική Επιμελήτρια και μέλος του Δ.Σ., Σ.Δ.Ε.Ε.Θ.Υποψήφια Δημοτική σύμβουλος για το Δήμο Θεσσαλονίκης με τις «ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ», συντονίστρια της παράταξης και «λαϊκό μέλος» στην Ε΄ Δημοτική Κοινότητα (2014-2019).Υποψήφια Δημοτική σύμβουλος για το Δήμο Θεσσαλονίκης με την «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΑΖΙ» και συντονίστρια στον τομέα Πολιτισμού. (2019-2023) Πρώην Οργανωτική Γραμματέας «Οικολόγοι Πράσινοι» (2020-2022).Συντονίστρια της Σ.Ε. «ΠΡΑΣΙΝΟ & ΜΩΒ» (2023). Μέλος – Ε.Δ. για την Φεμινιστική Απεργία της 8ης Μάρτη και της Πρωτοβουλίας για ένα Διεθνή Νόμο για την ΟΙΚΟΚΤΟΝΙΑ. Υποψήφια με την περιφερειακή παράταξη «ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΛΥΣΗ» (2023).

36. Γιάννα Τζανιδάκη

Είναι μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου και συν-εκπρόσωπος τύπου για το εξωτερικό του Βολτ Ελλάδας. Είναι στην πανευρωπαϊκή λίστα υποψηφίων Ευρωβουλευτών του Volt Europa. Ασχολείται με την πολιτική από το 2014 και ήταν υποψήφια Ευρωβουλευτής με το Ποτάμι (2019) και υποψήφια βουλευτής στο Επικράτειας με το Βολτ (2023). Εργάζεται στις Βρυξέλλες ως Διευθύντρια Καινοτομίας και Ανάπτυξης συμβάλλοντας καθημερινά στη διαμόρφωση των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις νέες τεχνολογίες, τις ‘έξυπνες’ πόλεις και τις μεταφορές. Είναι κάτοχος πτυχίου BA στην Ιστορία, και μεταπτυχιακών στην Αρχαιολογία (MA, Univ. of Bristol), τη Διαχείριση Πολιτιστικής Κληρονομιάς (MPhil, Univ. of Cambridge) και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο (LLM, Leiden Law School), με διδακτορικό στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο ((PhD, Univ. of Southampton & Univ. of Cambridge). Κάτοχος Διπλώματος στο αντικείμενο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (Harvard Business School, ΗΠΑ), πιστεύει ότι την ευθύνη για την ευημερία της κοινωνίας την έχουν τόσο το κράτος όσο και οι επιχειρήσεις. Ξεκίνησε ως ερευνήτρια στο Ευρωκοινοβούλιο το 2000 (Λουξεμβούργο) και έχει εργασθεί ως ηγετικό στέλεχος σε ιδιωτικές επιχειρήσεις όπως επίσης και σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς στην Ευρώπη στους τομείς της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς (Ολλανδία), των Ευρωπαϊκών Πολιτικών για την Νεολαία (Βέλγιο), της Εργασιακής Απασχόλησης για την ΕΕ (Ολλανδία), των Νέων Τεχνολογιών για την ΕΕ (Ολλανδία και Βέλγιο). Η εκλογή της στο Ευρωκοινοβούλιο σημαίνει: δυναμική παρουσία και θέσεις στους τομείς της Κινητικότητας και των Μεταφορών, της Καινοτομίας και των Νέων Τεχνολογιών, των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, του Πολιτισμού.

37. Ευδοκία Τσαγκλή

Η Ευδοκία Τσαγκλή μεγάλωσε στην Θεσσαλονίκη σε επαναπατρισμένη οικογένεια ιατρών, και έχει εξερευνήσει την επικοινωνία σε διαφορετικά επίπεδα -μεταξύ κρατών, ατόμων αλλά και με τον εαυτό, σπουδάζοντας Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σχέσεις, Νέα Μέσα και Επικοινωνία, Δημοσιογραφία αλλά και Αshtanga Yoga. Έχοντας επιβιώσει από το δεύτερο επιβατικό βαγόνι της σύγκρουσης στα Τέμπη, έχει αφιερώσει εδώ και έναν χρόνο την ζωή της στον ακτιβισμό με έντονη δράση στα social media για την δικαίωση της τραγωδίας αλλά και το κράτος δικαίου ευρύτερα, τον διαχωρισμό των εξουσιών, τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως και την εξάλειψη της διαφθοράς, του νεποτισμού και της πελατοκρατίας. Έχει ταξιδέψει πολύ αλλά επιμένει ότι η Ελλάδα είναι η χώρα του φωτός, από όπου μπορεί να ξεκινήσει μια παγκόσμια ιδεολογική επανάσταση σε μια εποχή αβεβαιότητας και παγκόσμιας κρίσης. Με αγάπη για την πατρίδα και το ελληνικό φρόνημα αλλά και σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή και αξιοπρέπεια όπως αυτό προστάζει, αποφάσισε να αγωνιστεί στο πολιτικό προσκήνιο για έναν καλύτερο κόσμο, μέσα από το ΚΟΣΜΟΣ.

38. Θανάσης Τσακρής

Kαθηγητής Μικροβιολογίας και Διευθυντής του Εργαστηρίου Μικροβιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι μέλος του βρετανικού Royal College of Pathologists, συγγραφέας 450 και πλέον δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με περισσότερες από 19.000 αναφορές στη διεθνή βιβλιογραφία, καθώς και αξιολογητής ερευνητικών προγραμμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλους διεθνείς οργανισμούς. Έχει διατελέσει μέλος της Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έρευνα στην Αντιμικροβιακή Αντοχή και τον Έλεγχο των Λοιμώξεων. Έχει μακρά εμπειρία στη διαχείριση κρίσεων δημόσιας υγείας.

39. Παναγιώτα Φελούκα

Η Παναγιώτα Φελούκα, με καταγωγή από τη Μεγαλόπολη, γεννήθηκε στην Αθήνα το 1967, όπου και μεγάλωσε. Σπούδασε πληροφορική και δίδαξε επί σειρά ετών σε σχολή πληροφορικής στην Αθήνα. Έχει πάρει ειδικότητα Μηχανολόγου και Ηλεκτρολόγου, καθώς και άδεια εργασίας προσωπικού ασφαλείας (security) ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας.

Τέλος έχει αποκτήσει εξειδικευμένη επαγγελματική γνώση στο OnlineBranding (Marketing) και επικοινωνία του τομέα τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών. Μιλάει άριστα την Αγγλική γλώσσα.

Δραστηριοποιείται στους μαζικούς φορείς και συλλόγους της περιοχής. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος, καθώς και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Μεταλλωρύχων Αρκαδίας. Είναι μέλος του Συλλόγου Γυναικών Μεγαλόπολης με πλούσια κοινωνική δράση και προσφορά. Στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι δραστήριο στέλεχος της Δημοτικής Παράταξης του Δημάρχου Μεγαλόπολης, όπου πήρε μέρος και ως υποψήφια στις τελευταίες αυτοδιοικητικές εκλογές. Τα τελευταία 24 χρόνια μένει στο δήμο Μεγαλόπολης, όπου μόνη (μονογονεϊκή οικογένεια) μεγάλωσε και σπούδασε τα δυο παιδιά της, ως έκτακτη εργαζόμενη από το 2002 στο λιγνιτωρυχείο της ΔΕΗ, με 8μηνες συμβάσεις. Τα τελευταία δέκα χρόνια διαμένει με τον σύζυγό της μόνιμα σε μικρό χωριό του Δήμου Μεγαλόπολης. Με την κήρυξη της απολιγνιτοποίησης και το κλείσιμο των σταθμών και των λιγνιτωρυχείων της ΔΕΗ, σαν γυναίκα, ήταν από τα πρώτα θύματα και έμεινε άνεργη. Στο διάστημα αυτό, βλέπει εκατοντάδες συναδέλφους της να μένουν άνεργοι και αναγκαστικά να παίρνουν το δρόμο της μετανάστευσης με τις οικογένειές τους. Βλέπει τα χωριά να ερημώνουν και την πόλη της Μεγαλόπολης να πέφτει σε βαθιά παρακμή.

Κύριος λόγος της παρακμιακής πορείας της περιοχής, είναι ο άδικος τρόπος που αντιμετωπίζεται η Μεγαλόπολη και η στρεβλή διαχείριση από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς, του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης.

Μέσα σε αυτό το δυσοίωνο κα νοσηρό κλίμα, αποφάσισε να μείνει στην περιοχή και να αγωνιστεί μέσα από τους μαζικούς φορείς που δραστηριοποιείται, για την προβολή της πραγματικής εικόνας της περιοχής και την δίκαιη λύση των προβλημάτων που προέκυψαν με την απολιγνιτοποίηση.

40. Χρύσα Χατζηθεοδώρου

Τραπεζικό στέλεχος. Γεννήθηκε το 1971 στην Ορεστιάδα Έβρου όπου και πέρασε την παιδική και εφηβική της ηλικία. Σε ηλικία 18 ετών ξεκίνησε να εργάζεται στον τραπεζικό κλάδο. Σήμερα εργάζεται ως Αναπληρώτρια Διευθύντρια σε κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας στην Θεσσαλονίκη.

Το 2001, ασθένησε από αυτοάνοσο εκφυλιστικό νόσημα. Η περιπέτεια της υγείας της την έφερε σε επαφή με πολλές ευάλωτες ομάδες και την ώθησε να σπουδάσει ψυχολογία (αναπτυξιακή, κλινική, κοινωνική ψυχολογία, νευροφυσιολογία, ψυχολογία της εργασίας, της επικοινωνίας, των οργανισμών, παιδαγωγική) και εναλλακτικές θεραπείες. Οι γνώσεις που αποκόμισε την οδήγησαν στην δημιουργία εθελοντικών ομάδων για παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα.

Είμαι παντρεμένη με τον Κωνσταντίνο Χρήστου, επαγγελματία πρώην διεθνή παίκτη μπάσκετ, νυν προπονητή αναπτυξιακού προγράμματος μπάσκετ.

41. Περικλής Χατζηνάκος

Ιδρυτής και Διευθυντής Περιβαλλοντικης Οργάνωσης Μαμαγαία, Υπεύθυνος Γραφείου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Πανεπιστημίου Μακεδονίας Εταίρος και Μέλος ΔΣ Περιβαλλοντικής Οργάνωσης Καλλιστώ. Γεννήθηκε το 1992 στη Θεσσαλονίκη. Μεγάλωσε και εκπαιδεύτηκε σε αγροοικολογική φάρμα της περιαστικής Θεσσαλονίκης. Με σπουδές στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Πολιτισμική Τεχνολογία και Επικοινωνία (BA) και μεταπτυχιακό τίτλο “Ανθρωπογεωγραφία, Σχεδιασμός και Ανάπτυξη” (MSc), είναι υπότροφος του προγράμματος START – Create Cultural Program και συμμετέχει ως επισκέπτης ομιλητής σε προγράμματα του Πανεπιστημίου της Βιέννης.

Τα τελευταία χρόνια έχει ολοκληρώσει επιτυχώς δεκάδες ευρωπαϊκά, εθνικά και τοπικά έργα που στοχεύουν στη βιώσιμη αστική ανάπτυξη. Στο παρελθόν έχει εργαστεί ως διαχειριστής πολιτιστικών προγραμμάτων στην Ελλάδα και τη Γερμανία, ως υπεύθυνος των παραγωγών studio στον όμιλο του CNN, στην Αθήνα.

Συμμετέχει ενεργά σε αστικά κινήματα της Θεσσαλονίκης, περιβαλλοντικού και κοινωνικού χαρακτήρα, όπως η Πρωτοβουλία Γειτονιάς της Αλεξάνδρου Σβώλου και η καμπάνια “Υπερασπίσου το Νερό”.

42. Σπύρος Ψύχας

Γεννημένος το 1958, πατέρας δύο κοριτσιών, μένει στην Αθήνα.

Ενεργός από το 1980 σε οικολογικά και αντιπυρηνικά κινήματα και στο φοιτητικό κίνημα του Χημικού Αθήνας ενάντια στον Ν. 815. Αντιρρησίας συνείδησης στο στρατό και ενεργός σε αντιπολεμικά κινήματα. Γραμματέας στη Βουλή των Οικολόγων Βουλευτών Αναστασίας Ανδρεαδάκη και Κατερίνας Ιατροπούλου το 1990-1993 και συνεργάτης του ευρωβουλευτή των Πρασίνων Μιχάλη Τρεμόπουλου το 2010-2012.

Σήμερα είναι μέλος του Πανελλαδικού Συμβουλίου του ενοποιημένου σχήματος «Πράσινοι-Οικολογία» και του ΔΣ του Πράσινου Ινστιτούτου.

Έχει εργαστεί στην Ορνιθολογική Εταιρεία στον τομέα της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στο Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης» στο Ίλιον, στην ΑΝΙΜΑ – Σύλλογο Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής καθώς και στην ΑΡΣΙΣ- Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων. Από το 1993 εκπαιδεύει εθελοντές υποστήριξης σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Εθελοντής ο ίδιος σε ψυχιατρικούς χώρους και στην υποστήριξη αστέγων αιτούντων άσυλο. Ιδρυτικό μέλος και μέλος του ΔΣ των δύο δικτύων που ασχολούνται με θέματα κοινωνικού αποκλεισμού και αστέγων: του Δικτύου για το Δικαίωμα στη Στέγη και την Κατοικία και του Δικτύου για την Καταπολέμηση της Φτώχειας. Έχει διατελέσει μέλος του ΔΣ της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας των Οργανώσεων που εργάζονται με Αστέγους (FEANTSA).

