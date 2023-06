Αυγενάκης και Σενετάκης υπουργοποιήθηκαν - Ποιοι άλλοι Κρητικοί μετέχουν στη νέα κυβέρνηση

Ανακοινώθηκε η νέα σύνθεση του υπουργικού συμβουλίου.

Στο νέο υπουργικό συμβούλιο συμμετέχουν τέσσερις βουλευτές με καταγωγή από την Κρήτη.

Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναλαμβάνει ο βουλευτής Ηρακλείου κ. Λευτέρης Αυγενάκης.

Image

Ο Λευτέρης Αυγενάκης γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης. Σπούδασε Τοπογράφος Μηχανικός στο ΤΕΙ Αθήνας και μετεκπαιδεύτηκε στη Διαχείριση και Τεχνολογία Περιβάλλοντος.

Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία και τις Διεθνείς Σχέσεις του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Εργάστηκε ως εργοδηγός και μελετητής σε δημόσια έργα και ως τραπεζικό στέλεχος στην Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα. Έχει ιδρύσει την εταιρία «Επιχειρείν Ε.Ε. – Σύμβουλοι Επιχειρήσεων και Τεχνικών Μελετών» με έδρα το Ηράκλειο.

Το 2007 εξέδωσε το πρώτο του βιβλίο με τίτλο «Πολιτικά Θέματα» (εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα), ενώ το 2010 προχώρησε στην ηλεκτρονική έκδοση βιβλίου (e-book) με τίτλο «Δημόσια Διοίκηση Ώρα Μηδέν. Και ο Θεός φοβάται το Ελληνικό Κράτος». Στις εθνικές εκλογές τον Σεπτέμβριο του 2007 εξελέγη δεύτερος βουλευτής στον Νομό Ηρακλείου.

Από τις εθνικές εκλογές του 2009 παραμένει πρώτος σε σταυρούς βουλευτής της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Την άνοιξη του 2015 ανέλαβε Τομεάρχης Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων της Νέας Δημοκρατίας.

Με απόφαση του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, κ. Κυριάκου Μητσοτάκη στις 13 Ιανουαρίου 2016, ορίστηκε αναπληρωτής Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας.

Τον Απρίλιο του 2016 εξελέγη για πρώτη φορά και τον Ιανουάριο του 2019 επανεξελέγη Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας.

Τον Ιούλιο του 2019 ανέλαβε καθήκοντα Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού με αρμοδιότητα σε θέματα αθλητισμού.

Είναι παντρεμένος με την εκπαιδευτικό Λένα Μπανιά και έχει ένα γιο, τον Κωνσταντίνο.

Υπουργός Τουρισμού αναλαμβάνει η κα. Όλγα Κεφαλογιάννη.

Image

Η Όλγα Κεφαλογιάννη (Αθήνα, 29 Απριλίου 1975) είναι Ελληνίδα δικηγόρος και πολιτικός. Εκλέγεται βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου από το 2007 με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Υπηρέτησε ως Υπουργός Τουρισμού από το 2012 ως το 2015 στην Κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά.

Σύμφωνα με το βιογραφικό της στην ιστοσελίδα της Βουλής:

Τόπος και Ημερομηνία γέννησης: Αθήνα, 29 Απριλίου 1975.

Οικογενειακή Κατάσταση: Παντρεμένη.

Επάγγελμα: Δικηγόρος.

Σπουδές: Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (1997), κάτοχος δύο μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών: Master of Laws (LL.M) από το King’s College του Πανεπιστημίου του Λονδίνου στο Εμπορικό Δίκαιο & το Δίκαιο Επιχειρήσεων (1998) και GMAP στις Διεθνείς Σχέσεις από το Fletcher School of Law and Diplomacy του Tufts University, Βοστώνη (2006).

Ξένες γλώσσες:

Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά.

Κοινοβουλευτικές Δραστηριότητες

Διετέλεσε Υπουργός Τουρισμού στην Κυβέρνηση Α. Σαμαρά (Ιούνιος 2012-Ιανουάριος 2015).

Εξελέγη βουλευτής του Νομού Ρεθύμνης στις εκλογές του 2007 και του 2009.

Από το 2012 εκλέγεται πρώτη σε σταυρούς προτίμησης στην Α΄ Αθηνών (26 Μαΐου 2012, 25 Ιανουαρίου 2015, 7 Ιουλίου 2019) (και στις εκλογές του Ιουνίου 2012 και του Σεπτεμβρίου 2015 με λίστα).

Μέλος της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων.

Επικεφαλής της Ελληνικής Κοινοβουλευτικής Αντιπροσωπείας στη Διακοινοβουλευτική Ένωση (I.P.U).

Πολιτικές / Κοινωνικές Δραστηριότητες

Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 1999. Έχει εργαστεί σε μεγάλα δικηγορικά γραφεία στην Αθήνα και τη Νέα Υόρκη και ως νομική σύμβουλος εταιρειών. Έχει εργαστεί στη Νομική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες. Από το 2004 έως το 2006 ήταν συνεργάτιδα του Πρωθυπουργού, κ. Κώστα Καραμανλή σε νομικά θέματα.

Έχει γράψει το βιβλίο «Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Κυπριακό Ζήτημα» που εκδόθηκε από τις εκδόσεις Λιβάνη.

Από το 2019 είναι πρέσβης του ανθρωπιστικού έργου της οργάνωσης HOPEgenesis για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος της Ελλάδας.

Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας αναλαμβάνει ο βουλευτής Ρεθύμνου της ΝΔ κ. Γιάννης Κεφαλογιάννης.

Image

Ο Γιάννης Αχιλλέα Κεφαλογιάννης είναι Έλληνας πολιτικός και δικηγόρος. Είναι εν ενεργεία Βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία από το 2012 ενώ διετέλεσε Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών (2019-2021).

Βιογραφικά στοιχεία

Γεννήθηκε στο Ρέθυμνο στις 18 Ιουνίου 1982. Είναι ο πρώτος γιος από τα τρία παιδιά του Αχιλλέα Κεφαλογιάννη, αδερφού και στενού συνεργάτη του πολιτικού Γιάννη Κεφαλογιάννη. Από την πλευρά του πατέρα του κατάγεται από παλαιά πολιτική οικογένεια των Ανωγείων Ρεθύμνου.

Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Στη συνέχεια πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στην Πολιτική και τις Διεθνείς Σχέσεις στο Πανεπιστήμιο Columbia της Νέας Υόρκης. Υπήρξε υπότροφος του Ιδρύματος John Nichoplas, υποτροφία που απονέμεται στον Έλληνα με τις καλύτερες επιδόσεις στο Πανεπιστήμιο Columbia. Αφού ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του σπουδές συνέχισε την επιμόρφωση του στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Harvard, αποκτώντας ειδίκευση στην τεχνική της διαπραγμάτευσης για δικηγόρους.

Κατά τη διάρκεια των φοιτητικών σπουδών στη Νομική Αθηνών ασχολήθηκε με το φοιτητικό συνδικαλισμό ως εκλεγμένος μέλος του Σ.Φ. Νομικής και Υπεύθυνος Πολιτικού Σχεδιασμού της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Νομικής επι τρία συναπτά έτη. Υπήρξε μέλος της Κ.Ε. της ΟΝΝΕΔ.

Μιλάει Αγγλικά και Γερμανικά.

Επαγγελματική σταδιοδρομία

Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Με την επιστροφή του στην Ελλάδα άσκησε τη δικηγορία ως συνεργάτης του δικηγορικού γραφείου του Αλέξανδρου Λυκουρέζου και ως ελεύθερος επαγγελματίας με ειδίκευση στο ποινικό και αστικό δίκαιο.

Πολιτική Σταδιοδρομία

Στις εκλογές της 17ης Ιουνίου 2012 εξελέγη Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην Εκλογική Περιφέρεια Ρεθύμνου. Υπήρξε ο νεότερος Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην ΙΕ’ Κοινοβουλευτική Περίοδο (28/06/2012 – 30/12/2014). Διετέλεσε Γραμματέας της Βουλής των Ελλήνων επι τρείς συναπτές κοινοβουλευτικές περιόδους ( ΙΕ’, ΙΣΤ’, ΙΖ’), εκλεγμένος με διακομματική πλειοψηφία. Το 2015 ψηφίστηκε από τους Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ως Τομεάρχης Άμυνας[1]. Το Φεβρουάριο του 2016 ορίστηκε Τομεάρχης Εξωτερικών[2] από τον Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκο Μητσοτάκη και το Σεπτέμβριο του ίδιου έτους Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας[3].

Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών

Μετά τη νίκη της Νέας Δημοκρατίας στις εθνικές εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019 ο Γιάννης Κεφαλογιάννης ορκίστηκε Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών[4], αρμόδιος για θέματα μεταφορών, στην Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, θέση στην οποία παρέμεινε μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου 2021.

Υφυπουργός Ανάπτυξης αναλαμβάνει ο βουλευτής Ηρακλείου κ. Μάξιμος Σενετάκης.

Image

Τόπος και Ημερομηνία γέννησης: 17/07/1976,Ηράκλειο Κρήτης.

Οικογενειακή Κατάσταση: Είναι παντρεμένος με την κ.Κωνστάντζα Σχιζάκη και έχει δύο γιούς.

Επάγγελμα: Πολιτικός μηχανικός.

Σπουδές: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο,Σχολή Πολιτικών Μηχανικών.

Ξένες γλώσσες: Αγγλική-Γαλλική.

Κοινοβουλευτικές Δραστηριότητες

-Γραμματέας της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου ,μέλος της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών υποθέσεων,μέλος της Ειδικής μόνιμης επιτροπής Περιφερειών-υποεπιτροπή νησιωτικών και ορεινών περιοχών.

-Συμμετοχή σε διεθνείς οργανισμούς:Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Μεσογείου(ΡΑΜ), μέλος της μόνιμης επιτροπής Οικονομικής, Κοινωνικής,Περιβαλλοντικής συνεργασίας και ανάπτυξης.

Πολιτικές / Κοινωνικές Δραστηριότητες

- Συμμετοχή σε διοικητικά συμβούλια και επιστημονικές επιτροπές.

-Εκλεγμένο μέλος της Αντιπροσωπείας του Τεχνικού Επιμελητηρίου του τμήματος Ανατολικής Κρήτης,μέλος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών.

-Μέλος της Μόνιμης Επιστημονικής Επιτροπής <<Έργων Ανάπτυξης>> του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ηρακλείου.

-Πρόεδρος στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Ηρακλείου(2007-2009).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ορκίστηκε πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης (βίντεο - φωτογραφίες)

Εκλογές 2023: "Σάρωσε" η ΝΔ στους νέους - 9,2% επέλεξε "Σπαρτιάτες"

Εκλογές 2023: Πόσες ψήφους έχασαν ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ από τον Μάιο