Αποφυλακίστηκε η Εύα Καϊλή - Τα πρώτα της λόγια

Εκτός φυλακής βρίσκεται πλέον η Εύα Καϊλή, μετά την απόφαση των βελγικών αρχών για κατ' οίκον περιορισμό με βραχιολάκι.

Η Ελληνίδα ευρωβουλευτής έφυγε από τις φυλακές του Χάρεν, όπου βρισκόταν εδώ και τέσσερις μήνες, συνοδεία δύο αυτοκινήτων.

Οι βελγικές αρχές εντόπισαν χθες το ηλεκτρονικό βραχιολάκι, το οποίο θα φέρει πάνω της στο εξής προκειμένου να επιστρέψει στην μόνιμη κατοικία της, στις Βρυξέλλες, για να τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό.

Ο απαραίτητος αυτός ηλεκτρονικός εξοπλισμός ήταν απλά θέμα χρόνου να εντοπιστεί, ενώ ο συνήγορος υπεράσπισής της, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια η πελάτισσά του να αποφυλακιστεί πριν το ορθόδοξο Πάσχα, εξηγώντας προς τους Βέλγους δικαστές πως «είναι ιερές οι ημέρες του Πάσχα για εμάς τους Έλληνες».

«Σας ευχαριστώ πολύ, με περιμένει η κόρη μου. Είμαι πολύ χαρούμενη που θα δω την κόρη μου. Ο αγώνας συνεχίζεται, με αποφασιστικότητα από τους συνηγόρους μου, σας ευχαριστώ πολύ», ήταν τα λόγια της Εύας Καϊλή.

Eva Kaili while arriving at her house in Brussels told journos that she is happy to see her daughter again and she will continue the fight with the decisiveness of her lawyers. She was in the car with her father and her Greek lawyer. pic.twitter.com/EjR2fXC7qw

— Efi Koutsokosta (@Efkouts) April 14, 2023