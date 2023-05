Αλβανία - Φρέντι Μπελέρης: Εντός της ημέρας η δίκη του υποψήφιου δημάρχου Χειμάρρας

Υπό κράτηση στο Αστυνομικό Τμήμα Χειμάρρας παραμένει ο Διονύσης Φρέντι Μπελέρης, πρόεδρος του τοπικού παραρτήματος της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, και υποψήφιος δήμαρχος τις δημοτικές εκλογές της Χειμάρρας.

Στις 12 η ώρα το μεσημέρι, αναμένεται να γίνει η δίκη στην Αλβανία για τον ομογενή υποψήφιο δήμαρχο. Τελευταία χρονικά παρέμβαση για το ζήτημα ήταν εκείνη του εκπροσώπου του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ο οποίος ερωτηθείς σχετικά ζήτησε να διασφαλιστεί η εγκυρότητα των εκλογών, καλώντας όλες τις πλευρές να συμμορφωθούν με τους νόμους και τους κανόνες.

«Καλούμε τις αρχές να επιβάλλουν όλους τους νόμους»

Ειδικότερα, ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανάφερε: «Έχουμε ζητήσει επανειλημμένα από τις αρχές και τα πολιτικά κόμματα να διασφαλίσουν ότι οι ψηφοφόροι μπορούν να ασκήσουν το θεμελιώδες δημοκρατικό τους δικαίωμα για να εκφράσουν τη βούλησή τους μέσω ελεύθερων και δίκαιων εκλογών.

Είναι σημαντικό για όλους να συμμορφώνονται με τους νόμους και τους κανόνες που διέπουν τις εκλογές, καθώς και τους διεθνείς κανόνες, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης αγοράς ή πώλησης ψήφων. Καλούμε τις αρχές να επιβάλλουν όλους τους νόμους και τους κανονισμούς δίκαια και ισότιμα. Αξιωματούχοι της Πρεσβείας των ΗΠΑ συμμετέχουν σε άλλους διεθνείς θεσμούς για την παρακολούθηση των εκλογών σε ολόκληρη τη χώρα».

Πώς αντέδρασε η Αθήνα

Ο Φρέντι Μπελέρης συνελήφθη το βράδυ της Πέμπτης προς Παρασκευή με την ελληνική πλευρά να διαμηνύει δια του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ότι «δεν θα δεχτεί εκπτώσεις στην προστασία της μειονότητας».

«Αν η Αλβανία θέλει να πλησιάσει την ΕΕ, έχει υποχρέωση να εξασφαλίσει ελεύθερες και δίκαιες δημοτικές εκλογές» ήταν το μήνυμα του πρωθυπουργού, ο οποπιος ενημέρωσε σχετικά την πρόεδρο της Κομισιόν.

Από την πλευρά του ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, εκτός από τις οδηγίες που έδωσε για διάβημα προς την κυβέρνηση της Αλβανίας, τόνισε ότι «η σύλληψη υποψηφίου δημάρχου δύο μέρες πριν από τις εκλογές αν δεν υπάρχουν αδιάσειστα στοιχεία, συνιστά σκάνδαλο»

The arrest of a member of the Greek National Minority, Fredis Beleri, candidate for Mayor in Himare, Albania, and another Greek, two days before the polls, creates a scandal if there is no concrete evidence.

I have already informed the EU High Representative @JosepBorrellF and… pic.twitter.com/DgkBVUUHZZ

