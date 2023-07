Υπάρχουν κεραυνοί που ξεκινούν από τη γη και απλώνονται στον ουρανό! (βίντεο)

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του ανοδικού κεραυνού είναι η στενή σύνδεσή του με μια ταχεία αλλαγή των ατμοσφαιρικών φορτίων στον ουρανό. Συνήθως, οι αλλαγές αυτές προκαλούνται από ένα πρόσφατο κεραυνικό πλήγμα στην περιοχή.

Ανάμεσα στα διάφορα ενδιαφέροντα φαινόμενα κεραυνών, οι «κεραυνοί προς τα πάνω», ξεχωρίζουν ως ένα συναρπαστικό και γεμάτο δέος γεγονός. Σε αντίθεση με τους πιο συχνά παρατηρούμενους προς τα κάτω κεραυνούς, οι ανοδικοί κεραυνοί εμφανίζονται από ψηλές κατασκευές, όπως πύργους, ουρανοξύστες ή κορυφές βουνών, αψηφώντας το συμβατικό μοτίβο των κεραυνών.

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του ανοδικού κεραυνού είναι η στενή σύνδεσή του με μια ταχεία αλλαγή των ατμοσφαιρικών φορτίων στον ουρανό. Συνήθως, οι αλλαγές αυτές προκαλούνται από ένα πρόσφατο κεραυνικό πλήγμα στην περιοχή. Καθώς τα επακόλουθα ενός κεραυνού μεταβάλλουν την τοπική κατανομή των φορτίων, δημιουργούνται συνθήκες που ευνοούν την έναρξη ανοδικών κεραυνών.

Upward lightning:😮⚡️Upward discharges almost always occur from towers, tall buildings, or mountain tops. In addition, they are thought to occur only when there is a rapid change in the charges aloft, most likely due to a very recent lightning strike. Upward-developing discharges… pic.twitter.com/E4dTnPcN5j

— H0W_THlNGS_W0RK (@HowThingsWork_) July 27, 2023