Viral βίντεο: Γάτα πηδά πάνω σε ιμάμη την ώρα που προσευχόταν

Ένα απίθανο βίντεο με έναν ιμάμη που προσεύχεται σε τζαμί στην Αλγερία έγινε viral στα social media για ένα χαριτωμένο λόγο.

Στη διάρκεια της νυχτερινής προσευχής της Δευτέρας για τον ιερό μουσουλμανικό μήνα του Ραμαζανιού, σε ένα κατάμεστο από πιστούς τζαμί στο Bordj Bou Arreridj, μια γάτα αψήφησε την ιερή στιγμή και... πήδηξε πάνω στον ιμάμη Ουαλίντ Μεχσάς!

Ο ιμάμης δεν πτοήθηκε, αλλά χάιδεψε τη γάτα, ενώ συνέχιζε τις προσευχές του με κλειστά τα μάτια.

Η γάτα όχι απλώς έψαχνε χάδια, αλλά άρχισε να γλείφει τον ιμάμη που έμεινε ατάραχος συνεχίζοντας τον ρόλο του. Η γάτα φαίνεται πώς ένιωσε οικεία με τον ιμάμη.

Το αξιαγάπητο γατάκι δεν απομακρύνθηκε, αλλά «μπλέχτηκε» στα πόδια των προσκυνητών.

Δείτε το βίντεο του Anadolu:

A video captured the moment a cat jumped on an imam while he was leading tarawih prayer at a mosque in the Algerian city of Bordj Bou Arreridj pic.twitter.com/KvNHsRVOQ7

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) April 5, 2023