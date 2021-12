Τεράστια πεταλούδα έχει φτερά 27 εκατοστά και ζυγίζει 29 γραμμάρια (Φωτο)

Μια γυναίκα στην πόλη Κάιρνς, στο Κουίνσλαντ της Αυστραλίας φωτογράφισε μια μεγάλη πεταλούδα της νύχτας Hercules (Ηρακλής, του είδους Coscinocera hercules) να ξεκουράζεται σε μια γλάστρα στο μπαλκόνι της.

Το συγκεκριμένο είδος πεταλούδας της νύχτας μπορεί να φτάσει σε βάρος τα 29 γραμμάρια, ζει στη Νέα Γουινέα και τη βόρεια Αυστραλία και θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα στον κόσμο.

Οι θηλυκές πεταλούδες του είδους φτάνουν να έχουν φτερά με άνοιγμα μέχρι 27 εκατοστά, με το εμβαδόν τους να είναι το μεγαλύτερο στον κόσμο, ενώ τα αρσενικά έχουν τις κάτω γωνίες των πίσω φτερών τους γυρισμένες σε μακριές ουρές.

Σύμφωνα με το μουσείο του Κουίνσλαντ, τα ενήλικα άτομα δεν τρέφονται και έχουν μικρή διάρκεια ζωής.

Οι εντυπωσιακές μπλε κάμπιες μπορεί να μεγαλώσουν έως τα 12 εκατοστά και να ζυγίζουν 29 γραμμάρια.

Οι κάμπιες τρέφονται με φύλλα διαφόρων δέντρων στα τροπικά δάση, αλλά προτιμούν εκείνα του είδους (Omalanthus nutans).

Δείτε τη φωτογραφία:

