Συνωμοσιολόγοι αμφισβητούν τον καύσωνα: «Οι μετεωρολογικές υπηρεσίες λένε ψέματα»

Μετά τις θεωρίες συνωμοσίας την εποχή του κορωνοϊού, με -ανησυχητικά- μεγάλη μερίδα ανθρώπων να πιστεύει ότι ο κορωνοϊός δεν υπάρχει, ή ότι τα εμβόλια έχουν στόχο να εγκαταστήσουν τσιπάκια μέσα στον οργανισμό των ανθρώπων, το κύμα της συνωμοσίας παρέσυρε και το 5G, το οποίο… σύμφωνα με τους συνωμοσιολόγους είχε σύνδεση με την πανδημία του Covid.

Όμως ο κορωνοϊός -αν και υπάρχει ακόμα ανάμεσά μας- έχει… σταματήσει να πουλάει στον κόσμο της συνωμοσιολογίας και έπρεπε οι απανταχού συνωμοσιολόγοι να βρουν μια νέα θεωρία που θα ακολουθήσουν.

Οι συνωμοσίες και οι θεωρίες τους

Έτσι, εν μέσω του καυτού καύσωνα που πλήττει αρκετές περιοχές της Αμερικής και της Ευρώπης, κάποιοι -ευτυχώς λίγοι ακόμα- αρνούνται να αποδεχτούν την πραγματικότητα της κλιματικής αλλαγής και αμφισβητούν την αυθεντικότητα του συνεχιζόμενου καύσωνα.

Σε μια περίοδο που οι θερμοκρασίες σε ολόκληρο τον κόσμο εκτοξεύονται σε πρωτοφανή επίπεδα, με το θαλασσινό νερό στη Φλόριντα να φτάνει ακόμη και τους… 100 βαθμούς Κελσίου και οι πυρκαγιές να καταστρέφουν την Ελλάδα, ορισμένοι συνωμοσιολόγοι θεωρούν ότι… όλα είναι ψέματα.

Μεταξύ των σκεπτικιστών συγκαταλέγονται ορισμένοι άνθρωποι, οι οποίοι διαδίδουν την άποψη ότι ο καύσωνας δεν είναι παρά μια φάρσα και ότι οι αναφερόμενες μετρήσεις της θερμοκρασίας είναι απλώς κατασκευασμένες.

Τι ισχυρίζονται οι συνωμοσιολόγοι

Ο παρουσιαστής του GB News, Neil Oliver, βγήκε στον αέρα για να κατηγορήσει το BBC και άλλους ότι προκαλούν φόβο με το να μοιράζονται «δήθεν τρομακτικές θερμοκρασίες» που υποτίθεται ότι προέρχονται από δορυφορικές εικόνες της θερμοκρασίας του εδάφους.

Υποστηρίζει, δε, ότι οι μετρήσεις αυτές δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ποτέ σε μετεωρολογικές εκθέσεις και προβλέψεις, αμφισβητώντας την εγκυρότητα των δεδομένων.

‘People are being manipulated by fear of the summer.'

Neil Oliver calls on people to ‘turn their backs’ on media reports regarding extreme weather after the BBC sent their climate editor on a gas-guzzling trip to Spain to cover the ongoing heatwave. pic.twitter.com/1m8xdk3Xc6

— GB News (@GBNEWS) July 24, 2023