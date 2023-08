Στρίπερ πουλάει τα χρησιμοποιημένα παπούτσια της στο ίντερνετ

Η 25χρονη στρίπερ από το Ηνωμένο Βασίλειο Leah Beth ισχυρίζεται πως βρήκε τεράστια ζήτηση σε άντρες που θέλουν να αγοράσουν τα χιλιοφορεμένο, βρωμερά παπούτσια της.

Η εξωτική χορεύτρια που πουλά τις παλιές βρωμερές πλατφόρμες της για ένα σεβαστό ποσό, έχει καταφέρει να βγάζει μια μικρή περιουσία από τους άντρες που βλέπου τα χρησιμοποιημένα παπούτσια της δουλειάς της ως μουχλιασμένους θησαυρούς – ειδικά αν είναι λερωμένα από τσίχλες και αποτσίγαρα.

I’m a stripper and I sell my old, stinky heels — men say ‘the smellier the better’ https://t.co/x0pyxZSIfo pic.twitter.com/MaabnWjIND

