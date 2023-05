Σορός μοναχής παραμένει άφθαρτη 4 χρόνια μετά τον θάνατό της (βίντεο)

Χιλιάδες είναι οι πιστοί που συρρέουν σε ένα μοναστήρι στο Μιζούρι των ΗΠΑ, προκειμένου να δουν με τα δικά τους μάτια τη σορό μίας μοναχής, η οποία δεν δείχνει σχεδόν κανένα σημάδι αποσύνθεσης εδώ και τέσσερα χρόνια μετά τον θάνατό της, γεγονός που ορισμένοι το αποδίδουν σε «θαύμα».

Ο λόγος για τη σορό της αδελφής Wilhelmina Lancaster, η οποία πέθανε σε ηλικία 95 ετών το 2019 και εκτάφηκε τον περασμένο Απρίλιο, με το σώμα και τα ρούχα της να δείχνουν ακόμα άθικτα, παρά το γεγονός ότι είχε θαφτεί σε ξύλινο φέρετρο και χωρίς καμία ταρίχευση.

Had the opportunity to see the incorrupt body of Sister Wilhelmina Lancaster at the Benedictines of Mary Monastery in Gower, Missouri today! pic.twitter.com/NOTIt6I4pJ — Jonathan Lesarge (@JonathanLesarge) May 30, 2023

Μάλιστα, πολλοί Καθολικοί πιστεύουν ότι πρόκειται περί θαύματος και ότι η μοναχή είναι μία «σύγχρονη αγία».

Οι καλόγριες ήλπιζαν να κρατήσουν ιδιωτική την ανακάλυψή τους, αλλά ένα εσωτερικό email για το θέμα δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο και η είδηση ​​διαδόθηκε και σύντομα έγινε πρωτοσέλιδο.

Κοσμοσυρροή από χιλιάδες πιστούς που θέλουν να αγγίξουν τη σορό

Image

Μάλιστα, όπως μεταδίδει η New York Post, κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου της Ημέρας Μνήμης 10.000-15.000 πιστοί επισκέφθηκαν το παρεκκλήσι που βρίσκεται σε μία μικρή πόλη 40 μίλια βόρεια του Κάνσας Σίτι, όπως δήλωσε ο σερίφης της κομητείας Κλίντον Λάρι Φις.

Το σώμα της αδελφής Wilhelmina Lancaster -που υπήρξε ιδρύτρια του τάγματος των Βενεδικτίνων της Μαρίας, Βασίλισσας των Αποστόλων στο Γκάουερ του Μιζούρι- ήταν καλυμμένο με προστατευτικό κερί και εκτέθηκε μέσα στο παρεκκλήσι, με τους πιστούς να αγγίζουν το πρόσωπό της και να προσεύχονται δίπλα της.

Όπως ανακοινώθηκε, η σορός της μοναχής εκτάφηκε θα τοποθετηθεί την ερχόμενη Δευτέρα σε μία γυάλινη προθήκη.

Beautiful procession of the remains of Sr. Wilhelmina Lancaster, a Benedictine nun who died in 2019 and now appears to be in an unexpected state of preservation. Her new resting place is inside the church at the sisters’ monastery in Gower, MO. pic.twitter.com/Ax9uYPKXYv — Joe Bukuras (@JoeBukuras) May 29, 2023

Μάλιστα, η προσέλευση του κόσμου είναι τέτοια που οι τοπικοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι δεν θα «φρενάρει» για αρκετούς μήνες, καθώς επισκέπτες καταφθάνουν σχεδόν από παντού, από τον Καναδά μέχρι και το… Μεξικό.

Ο σερίφης της κομητείας υπογράμμισε ότι οι χωματόδρομοι της αγροτικής περιοχής δεν ήταν σχεδιασμένοι για να εξυπηρετούν αυτό το επίπεδο κυκλοφορίας. «Θα ασκήσουμε πολύ μεγάλη πίεση στην υποδομή μας που δεν είναι σχεδιασμένη για κάτι τέτοιο», είπε.

Έτσι, η τοπική αστυνομία δημιούργησε ένα κινητό κέντρο διοίκησης για να καταφέρει να διαχειριστεί το μέγεθος του πλήθους στη μικρή αυτή πόλη, ενώ δέσμευσε εκτάσεις γης ώστε να δημιουργηθούν περισσότερες θέσεις στάθμευσης κοντά στο μοναστήρι.

«Μόλις μπήκα στο μοναστήρι, ένιωσα ότι η παρουσία του Θεού ήταν εκεί. Είναι αληθινό θαύμα. Πραγματικά αυτό πιστεύω», είπε στο FOX4 η Rita Cospelich, επισκέπτης από το Blue Springs του Μιζούρι.

When the Benedictine Sisters of Mary, Queen of the Apostles exhumed the body of their foundress Sister Wilhelmina Lancaster, OSB, they found the unexpected: 4 years after her death and burial in a simple wooden coffin, her body appeared remarkably well preserved. pic.twitter.com/9nYdgcCTNw — EWTN News Nightly (@EWTNNewsNightly) May 26, 2023

Τι αναφέρει η τοπική επισκοπή και τι οι επιστήμονες

«Η κατάσταση των λειψάνων της αδελφής Wilhelmina Lancaster έχει προκαλέσει ευρέως διαδεδομένο ενδιαφέρον και εγείρει σημαντικά ερωτήματα», ανέφερε η επισκοπή του Κάνσας Σίτι. «Ταυτόχρονα, είναι σημαντικό να προστατεύσουμε την ακεραιότητα των λειψάνων της αδελφής Wilhelmina για να επιτραπεί η διεξοδική έρευνα».

«Η αφθαρσία έχει επαληθευτεί στο παρελθόν, αλλά είναι φαινόμενο πολύ σπάνιο. Υπάρχει μια καθιερωμένη διαδικασία για την ανακήρυξη της αγιότητας, αλλά αυτή δεν έχει ξεκινήσει ακόμη σε αυτή την περίπτωση», πρόσθεσε η επισκοπή.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η διαδικασία για την ανακήρυξη αγιότητας μπορεί να ξεκινήσει πέντε χρόνια μετά τον θάνατο ενός ατόμου.

Πάντως, οι επιστήμονες έχουν «κουραστεί» με το υποτιθέμενο θαύμα.

Image

Σύμφωνα με την καθηγήτρια ανθρωπολογίας στο Πανεπιστήμιο της Δυτικής Καρολίνα Rebecca George, οι ανθρώπινες σοροί ποσυντίθενται με διαφορετικούς ρυθμούς ανάλογα με έναν αριθμό μεταβλητών και η έλλειψη αποσύνθεσης ακόμη και μετά από χρόνια δεν είναι πολύ σπάνια.

«Συνήθως, όταν θάβουμε ανθρώπους, δεν τους ξεθάβουμε, κι έτσι δεν μπορούμε να δούμε πώς είναι τα πρώτα χρόνια. Μετά από 100 χρόνια, μπορεί να μην έχει μείνει τίποτα. Αλλά όταν μιλάμε για ελάχιστα χρόνια, αυτό δεν είναι κάτι απροσδόκητο», είπε.

