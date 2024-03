Ρομπότ άπλωσε το χέρι του και παρενόχλησε...σεξουαλικά γυναίκα δημοσιογράφο (βίντεο)

Πολλές αντιδράσεις προκάλεσε βίντεο διάρκειας επτά δευτερολέπτων που κάνει το γύρο του Διαδικτύου, που δείχνει το ρομπότ ονόματι «Μουχάμαντ» με παραδοσιακή φορεσιά στέκεται δίπλα σε μια δημοσιογράφο του τηλεοπτικού δικτύου Al Arabiya, η οποία το παρουσιάζει στο κοινό, όταν σηκώνει αργά το δεξί του χέρι και φαίνεται να την αγγίζει στα οπίσθια.

Η γυναίκα στρέφεται ξαφνιασμένη προς το ρομπότ, σηκώνοντας το αριστερό της χέρι, όπως φαίνεται στα πλάνα.

Saudi Arabia unveils its man shaped AI robot Mohammad, reacts to reporter in its first appearance pic.twitter.com/1ktlUlGBs1

— Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) March 6, 2024