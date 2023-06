Ποσό - ρεκόρ για το μεγαλύτερο ρουμπίνι που έχει δημοπρατηθεί ποτέ

Τα ρουμπίνια θεωρούνται μεταξύ των σπανιότερων και πιο πολύτιμων λίθων.

Ένα ρουμπίνι 55,22 καρατίων έγινε το μεγαλύτερο, αλλά και το πιο ανεκτίμητο πετράδι που έχει πουληθεί ποτέ σε δημοπρασία, φτάνοντας σε τιμή τα 34,8 εκατομμύρια δολάρια.

Ο πολύτιμος λίθος βγήκε στο «σφυρί» την περασμένη Πέμπτη (8/6) στη Νέα Υόρκη, λιγότερο από ένα χρόνο αφότου η καναδική εταιρεία Fura Gems το ανακάλυψε στα ορυχεία της στη Μοζαμβίκη.

WATCH: Called ‘Estrela de Fura,’ which means Star of Fura in Portuguese, the world’s largest ruby sold for $34.8 million at an auction in New York pic.twitter.com/tHZE2cXUBr

— Reuters Asia (@ReutersAsia) June 9, 2023