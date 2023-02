Περίεργο άθλημα: Τρώνε pancakes και μετά ...παίζουν ξύλο (βίντεο)

Ίσως από το πιο περίεργο άθλημα στον κόσμο λαμβάνουν μέρος στην Αγγλία, όπου αρκετοί νέοι μαζεύονται, τρώνε και μετά παίζουν ξύλο.

Πώς παίζεται το Atherstone Ball Game

Από το 1199 στα Μίντλαντς της Βρετανίας παίζουν το Atherstone Ball Game. Πρόκειται για ένα παιχνίδι δρόμου, εξαιρετικής ωμότητας και βίας που παίζεται τη λεγόμενη Shrove Tuesday ή Pancake Day.

Η χριστιανική γιορτή αγγλικανών, λουθηρανών, μεθοδιστών και ρωμαιοκαθολικών ορίζει την εξομολόγηση των πιστών καθώς και την κατανάλωση πάνκεϊκς και γλυκών πριν τη νηστεία. Στα Μίντλαντς, ωστόσο, μετά την εξομολόγηση και τη βρώση, το μενού περιέχει και πολύ ξύλο.

Brutal end to Atherstone Ball Game 2023. The last half an hour of the Pancake Day tradition saw punches thrown & a betting shop damaged as teams battled to gain control of an oversized ball. pic.twitter.com/LPMtAUaA1f

