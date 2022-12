Πατέρας με 102 παιδιά και 12 γυναίκες σταματά να κάνει άλλα λόγω... ακρίβειας

Ένας αγρότης από την Ουγκάντα, ο οποίος έχει 102 παιδιά και 568 εγγόνια από 12 συζύγους, αποφάσισε τελικά να σταματήσει να μεγαλώνει την οικογένειά του.

Ο 67χρονος Μούσα Χασάχια ζήτησε πλέον από τις συζύγους του να χρησιμοποιούν αντισύλληψη, ώστε να μπορούν να αγοράζουν τρόφιμα για να τρώνε.

Όπως είπε «το εισόδημά μου γίνεται όλο και μικρότερο με τα χρόνια λόγω του αυξανόμενου κόστους ζωής και η οικογένειά μου γίνεται όλο και μεγαλύτερη. Παντρευόμουν τη μία γυναίκα μετά την άλλη. Πώς μπορεί ένας άντρας να είναι ικανοποιημένος με μία γυναίκα», δήλωσε σύμφωνα με την The Sun.

Ο Χασάχια και η οικογένειά του ζουν στη Λουσάκα της Ουγκάντα, όπου η πολυγαμία είναι νόμιμη. Είπε ότι όλες οι γυναίκες του ζουν στο ίδιο σπίτι, ώστε να μπορεί να τις «παρακολουθεί», εμποδίζοντάς τες να κλεφτούν με άλλους άνδρες.

Η νεότερη σύζυγός του, η Ζουλάικα, μητέρα 11 παιδιών, δήλωσε: «Δεν πρόκειται να κάνω άλλα παιδιά. Είδα την άσχημη οικονομική κατάσταση και τώρα παίρνω αντισυλληπτικά χάπια».

Περίπου το ένα τρίτο των παιδιών του Χασάχια ηλικίας μεταξύ 6 και 51 ετών, ζουν μαζί του στο αγρόκτημά του. Το μεγαλύτερο παιδί του είναι 21 χρόνια μεγαλύτερο από τη νεότερη σύζυγό του.

