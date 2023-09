Οι Metallica έχουν και τετράποδους «φαν»: Σκύλος παρακολούθησε συναυλία τους

Ήδη πολλοί μιλούν για το περιστατικό και το viral video με τον σκύλο που παρακολούθησε συναυλία των Metallica στην Αμερική.

Η Storm ήταν στο SoFi Stadium του Λος Άντζελες, όταν έπαιξαν εκεί οι Metallica πριν από λίγες ημέρες, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας τους. «Μπορεί να έχετε ακούσει ότι είχαμε έναν τετράποδο φαν μαζί μας», ανέφερε ανάρτηση της μπάντας στα social media, που συνοδευόταν από μια φωτογραφία που δείχνει τον σκύλο να κάθεται στο στάδιο.

«Παρά τις περί του αντιθέτου αναφορές, η φίλη μας Storm το έσκασε από το σπίτι της, που είναι δίπλα στο SoFi Stadium και ήρθε μόνη της», έγραψαν οι Metallica, που συμπλήρωσαν, παραφράζοντας τίτλους τραγουδιών τους, πως η Storm «πέρασε υπέροχα ακούγοντας τα αγαπημένα της τραγούδια, ανάμεσά τους το “Master of Puppies” και “The Mailman That Never Comes”».

Αφού εντοπίστηκε στο στάδιο, η Storm μεταφέρθηκε σε καταφύγιο ζώων της περιοχής, που έκανε σχετική ανάρτηση στα social media. Κάπως έτσι, οι κηδεμόνες του σκύλου ξαναβρήκαν το αγαπημένος του κατοικίδιο. Αν και αυτή η ιστορία είχε ευτυχή κατάληξη, οι Metallica κάλεσαν τους φαν τους να μην πάνε με τους «χνουδωτούς φίλους τους» σε κάποια από τις συναυλίες της μπάντας.

