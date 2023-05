O βράχος που μοιάζει με... πλοίο

Ένα ενδιαφέρον πέτρωμα εντοπίστηκε στα ανοικτά των ακτών της Κορσικής, ένα νησί στη Μεσόγειο Θάλασσα που ανήκει στη Γαλλία.

΄Το ενδιαφέρον εστιάζεται στην ομοιότητα του με πλοίο.

Rock in the shape of a ship .

This interesting rock formation was spotted off the coast of Corsica, an island in the Mediterranean Sea belonging to France.@rastasack Good morning pic.twitter.com/qPeMhUylyY

