Νοτιοκορεάτης προγραμματιστής έφτιαξε... τάφο για τον «θάνατο» του Internet Explorer

Ο Internet Explorer μετά από 27 χρόνια πέρασε στην ιστορία καθώς αποσύρθηκε από την Microsoft μετά από σχεδόν 27 χρόνια παρουσίας του στο διαδίκτυο. Την ώρα που οι χρήστες του διαδικτύου αποχαιρετούν τον browser που άφησε το στίγμα του τα προηγούμενα χρόνια ένας Νοτιοκορεάτης προγραμματιστής πέρασε άλλο επίπεδο καθώς έφτιαξε έναν... τάφο για τον browser.

Οι εικόνες με τον τάφο που εμπνέυστηκε ο 38χρονος Κιγιάνγκ Γιουνγκ έκαναν γρήγορα το γύρο του διαδικτύου ενώ οι χρήστες του μέσου κοινωνικής δικτύωσης Reddit τις υπερψήφισαν δεκάδες χιλιάδες φορές. Εάν κάποιος θέλει να τιμήσει τον Internet Explorer ο τάφος του βρίσκεται στην ταράτσα μίας καφετέριας στην πόλη Γκιεονγκτζιού της Νότιας Κορέας.

RIP Internet Explorer.

A South Korean engineer who built a grave for Internet Explorer -- photos of which quickly went viral -- told @AFP Friday that the now-defunct web browser had made his life a miseryhttps://t.co/FHEsOUWvcp

— AFP News Agency (@AFP) June 17, 2022

«Ήταν καλός για να κατεβάζει άλλους browsers», αναφέρεται στην επιγραφή της ταφόπλακας. Σημειώνεται ότι ενώ ο υπόλοιπος κόσμος είχε απλά την τύχη να μη χρησιμοποιεί τον αργό browser, στη Νότια Κορέα ήταν υποχρεωτική η χρήση του για υπηρεσίες online banking και shopping μέχρι το 2014, καθώς οι συγκεκριμένες ιστοσελίδες χρησιμοποιούσαν το ActiveX, ένα plugin που δημιούργησε η Microsoft.

Παράλληλα υπήρχαν κυβερνητικές ιστοσελίδες που πρότειναν τον Internet Explorer ως προεπιλεγμένο browser περιήγησης στο διαδίκτυο. O 38χρονος προγραμματιστής σε δηλώσεις του τόνισε ότι «υπέφερε» συχνά στη δουλειά του επειδή καθημερινά αντιμετώπιζε προβλήματα με τον Explorer. Παράληλλα πρόσθεσε πως όταν τον ενημέρωσαν για την απόσυρσή του αισθάνθηκε ανακουφισμένος.

