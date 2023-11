Μόσχα: Συνέλαβαν Ρωσίδα που κάθισε να φάει σάντουιτς με... 14 κιλά κόκκινο χαβιάρι στην Κόκκινη Πλατεία

Τον γύρο του Διαδικτύου κάνει ένα βίντεο από τη μακρινή Ρωσία -και, πιο συγκεκριμένα, από την εμβληματική Κόκκινη Πλατεία της Μόσχας. Εκεί, μία 41χρονη Ρωσίδα συνελήφθη από τις Αρχές, επειδή... κάθισε στη μέση της πλατείας και άρχισε να απολαμβάνει το... λιτό κι απέριττο γεύμα της: Ένα ομολογουμένως τεράστιο σάντουιτς με κόκκινο χαβιάρι!

🤡 Russian woman detained for a sandwich with red caviar

Moscow resident Gulina Naumann shot a video of herself sitting on Red Square with a 14-kg container of red caviar and a huge sandwich in her hands. For this she and her friend were detained. Law enforcers considered it as… pic.twitter.com/TmZzM8VMLd

