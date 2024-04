Λονδίνο: Αφηνιασμένα άλογα έσπειραν τον πανικό στους δρόμους της πόλης

Άλογα του βρετανικού στρατού διέφυγαν και προκάλεσαν αναστάτωση στο κέντρο του Λονδίνου, τραυματίζοντας τουλάχιστον τέσσερις ανθρώπους, πέφτοντας επάνω σε οχήματα και προκαλώντας την έκπληξη των περαστικών, πριν τεθούν υπό έλεγχο.

Σε θεαματικές φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εικονίζονται δύο ζώα, το ένα λευκό και γεμάτο αίματα και το άλλο μαύρο, να καλπάζουν σε μια λεωφόρο, προσπερνώντας ένα σκούτερ και μοιάζοντας κάποια στιγμή να πέφτουν επάνω σε ένα ταξί, αφού πέρασαν με κόκκινο μια διασταύρωση.

«Άλογα του στρατού διέφυγαν στη διάρκεια άσκησης ρουτίνας σήμερα το πρωί», επιβεβαίωσε εκπρόσωπος του στρατού.

BREAKING: 'Number of horses' on the loose in central London - as one appears to be covered in blood.https://t.co/iEbOa7GIKK

📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/MfGpdTvpVy

— Sky News (@SkyNews) April 24, 2024